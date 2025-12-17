Letanía para pedir posada: letra, origen y significado de las posadas navideñas en México

Las posadas navideñas forman parte de una de las tradiciones más arraigadas en México y otros países de América Latina. Cada año, del 16 al 24 de diciembre, familias, vecinos y comunidades se reúnen para recrear el recorrido de María y José en su búsqueda de alojamiento antes del nacimiento de Jesús. Uno de los elementos centrales de estas celebraciones es la letanía para pedir posada, un canto dialogado que se entona durante el recorrido y que conserva una estructura y contenido transmitidos de generación en generación. TE PUEDE INTERESAR: UNAM lanza alerta por el uso de musgo en Navidad

CÓMO SURGIERON LAS POSADAS NAVIDEÑAS De acuerdo con registros históricos, el origen de las posadas se remonta al año 1587, en el actual municipio de Acolman, Estado de México. En ese periodo, el fraile agustino Diego Soria, perteneciente al entonces convento de San Agustín de Acolman, solicitó y obtuvo del papa Sixto V el permiso para realizar misas especiales durante los días previos a la Navidad. Estas celebraciones buscaban sustituir festividades indígenas dedicadas a Huitzilopochtli, dios mexica de la guerra, que se realizaban durante el mes de Panquetzaliztli, el cual coincidía en el calendario cristiano con las celebraciones de la Natividad, entre el 7 y el 26 de diciembre. Las misas incorporaron pasajes bíblicos, cantos y representaciones relacionadas con el nacimiento de Jesús, lo que con el tiempo dio origen a las pastorelas y a las posadas tal como se conocen actualmente.

LETANÍA PARA PEDIR POSADA La letanía es un diálogo cantado entre dos grupos: los peregrinos, que representan a María y José, y los posaderos, que simbolizan a quienes se niegan inicialmente a ofrecer alojamiento. A continuación, se presenta el texto tradicional de la letanía para pedir posada: Peregrinos: En el nombre del cielo os pido posada,pues no puede andar mi esposa amada. Posaderos: Aquí no es mesón, sigan adelante. Yo no puedo abrir, no sea algún tunante. Peregrinos: No seas inhumano, tennos caridad, que el Dios de los cielos te los premiará. Posaderos: Ya se pueden ir y no molestar, porque si me enfado os voy a apalear. Peregrinos: Venimos rendidos desde Nazaret, yo soy carpintero de nombre José. Posaderos: No me importa el nombre, déjenme dormir, pues yo ya les digo que no hemos de abrir. Peregrinos: Posada te pide, amado casero, por solo una noche la reina del cielo. Posaderos: Pues si es una reina quien lo solicita, ¿cómo es que de noche anda tan solita? Peregrinos: Mi esposa es María, es reina del cielo, y madre va a ser del Divino Verbo. Posaderos: ¿Eres tú José? ¿Tu esposa es María? Entren peregrinos, no los conocía. Peregrinos: Dios pague, señores, vuestra caridad, y que os colme el cielo de felicidad. Todos: ¡Dichosa la casa que abriga este día a la Virgen pura, la hermosa María! (Los posaderos abren la puerta y dejan entrar a los peregrinos) Todos: ¡Entren santos peregrinos, reciban este rincón, que aunque es pobre la morada, os la doy de corazón! Cantemos con alegría todos al considerar que Jesús, José y María nos vienen a visitar!