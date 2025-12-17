Letanía para pedir posada: letra, origen y significado de las posadas navideñas en México

Información
/ 17 diciembre 2025
    Letanía para pedir posada: letra, origen y significado de las posadas navideñas en México
    La letanía para pedir posada se entona durante las posadas navideñas y representa, a través de un canto dialogado, la búsqueda de alojamiento de María y José en los días previos a la Navidad ARCHIVO

La letanía para pedir posada es uno de los elementos centrales de las posadas navideñas, una tradición que se celebra del 16 al 24 de diciembre

Las posadas navideñas forman parte de una de las tradiciones más arraigadas en México y otros países de América Latina. Cada año, del 16 al 24 de diciembre, familias, vecinos y comunidades se reúnen para recrear el recorrido de María y José en su búsqueda de alojamiento antes del nacimiento de Jesús.

Uno de los elementos centrales de estas celebraciones es la letanía para pedir posada, un canto dialogado que se entona durante el recorrido y que conserva una estructura y contenido transmitidos de generación en generación.

$!En cada posada, la apertura de la puerta simboliza el recibimiento a María y José y el inicio de la celebración.
En cada posada, la apertura de la puerta simboliza el recibimiento a María y José y el inicio de la celebración. UNSPLASH

CÓMO SURGIERON LAS POSADAS NAVIDEÑAS

De acuerdo con registros históricos, el origen de las posadas se remonta al año 1587, en el actual municipio de Acolman, Estado de México. En ese periodo, el fraile agustino Diego Soria, perteneciente al entonces convento de San Agustín de Acolman, solicitó y obtuvo del papa Sixto V el permiso para realizar misas especiales durante los días previos a la Navidad.

Estas celebraciones buscaban sustituir festividades indígenas dedicadas a Huitzilopochtli, dios mexica de la guerra, que se realizaban durante el mes de Panquetzaliztli, el cual coincidía en el calendario cristiano con las celebraciones de la Natividad, entre el 7 y el 26 de diciembre.

Las misas incorporaron pasajes bíblicos, cantos y representaciones relacionadas con el nacimiento de Jesús, lo que con el tiempo dio origen a las pastorelas y a las posadas tal como se conocen actualmente.

$!Huitzilopochtli.
Huitzilopochtli. WIKIPEDIA

LETANÍA PARA PEDIR POSADA

La letanía es un diálogo cantado entre dos grupos: los peregrinos, que representan a María y José, y los posaderos, que simbolizan a quienes se niegan inicialmente a ofrecer alojamiento. A continuación, se presenta el texto tradicional de la letanía para pedir posada:

Peregrinos:

En el nombre del cielo

os pido posada,pues no puede andar

mi esposa amada.

Posaderos:

Aquí no es mesón,

sigan adelante.

Yo no puedo abrir,

no sea algún tunante.

Peregrinos:

No seas inhumano,

tennos caridad,

que el Dios de los cielos

te los premiará.

Posaderos:

Ya se pueden ir

y no molestar,

porque si me enfado

os voy a apalear.

Peregrinos:

Venimos rendidos

desde Nazaret,

yo soy carpintero

de nombre José.

Posaderos:

No me importa el nombre,

déjenme dormir,

pues yo ya les digo

que no hemos de abrir.

Peregrinos:

Posada te pide,

amado casero,

por solo una noche

la reina del cielo.

Posaderos:

Pues si es una reina

quien lo solicita,

¿cómo es que de noche

anda tan solita?

Peregrinos:

Mi esposa es María,

es reina del cielo,

y madre va a ser

del Divino Verbo.

Posaderos:

¿Eres tú José?

¿Tu esposa es María?

Entren peregrinos,

no los conocía.

Peregrinos:

Dios pague, señores,

vuestra caridad,

y que os colme el cielo

de felicidad.

Todos:

¡Dichosa la casa

que abriga este día

a la Virgen pura,

la hermosa María!

(Los posaderos abren la puerta y dejan entrar a los peregrinos)

Todos:

¡Entren santos peregrinos,

reciban este rincón,

que aunque es pobre la morada,

os la doy de corazón!

Cantemos con alegría

todos al considerar

que Jesús, José y María

nos vienen a visitar!

$!Durante las posadas navideñas, peregrinos y posaderos recrean con cantos el recorrido de María y José en busca de alojamiento antes del nacimiento de Jesús.
Durante las posadas navideñas, peregrinos y posaderos recrean con cantos el recorrido de María y José en busca de alojamiento antes del nacimiento de Jesús. UNSPLASH

SIGNIFICADO DE LA LETANÍA EN LA TRADICIÓN

Aunque los evangelios no describen con detalle las dificultades que María y José enfrentaron para encontrar alojamiento, la letanía de las posadas ha construido en el imaginario colectivo la escena de José tocando puertas, mientras María, embarazada, espera un lugar donde descansar y dar a luz.

En el canto, los posaderos expresan desconfianza, temor o falta de espacio, hasta que finalmente reconocen la identidad de los peregrinos y les abren las puertas. Esta representación concluye con la aceptación y el recibimiento, momento que simboliza la hospitalidad, la solidaridad y la apertura al otro.

Con el paso del tiempo, la letanía para pedir posada se ha mantenido como un elemento central de las celebraciones decembrinas. Más allá de su carácter religioso, continúa siendo una práctica comunitaria que reúne a personas de distintas edades y contextos, reforzando la convivencia y la transmisión de tradiciones durante la temporada navideña.

