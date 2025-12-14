UNAM lanza alerta por el uso de musgo en Navidad

Cada diciembre, miles de familias en México salen al campo o a mercados locales para conseguir musgo natural y colocarlo en nacimientos navideños. Aunque esta práctica está profundamente arraigada en la tradición, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ha lanzado una advertencia clara: arrancar musgo de la naturaleza provoca un daño ambiental grave y de larga duración. TE PUEDE INTERESAR: ‘Pastorela con causa’ se presenta hoy en Saltillo para apoyar a comunidad rural Lejos de ser un simple elemento decorativo, el musgo cumple funciones ecológicas esenciales. Su extracción masiva durante la temporada decembrina afecta ecosistemas completos y genera un impacto que puede tardar años en revertirse.

¿Por qué la UNAM pide no usar musgo natural? De acuerdo con especialistas de la UNAM, el musgo es un organismo clave para el equilibrio ecológico, especialmente en bosques, zonas montañosas y áreas húmedas. Su presencia favorece procesos naturales que sostienen la vida vegetal y animal. Entre sus funciones más importantes destacan: Cuando el musgo se retira del ecosistema, estos procesos se interrumpen, afectando no solo a la planta, sino a todo el entorno que la rodea. Un crecimiento lento que no resiste la extracción anual Uno de los principales problemas, señala la UNAM, es que el musgo crece de forma extremadamente lenta. Un parche extraído puede tardar hasta siete años en recuperarse completamente, siempre y cuando las condiciones sean favorables. La extracción recurrente cada Navidad supera con creces su capacidad de regeneración, provocando una disminución constante de sus poblaciones. Con el tiempo, esto deriva en suelos más frágiles, menor retención de agua y ecosistemas degradados. Aunque el daño no siempre es visible de inmediato, sus efectos son acumulativos y profundos.