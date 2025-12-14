UNAM lanza alerta por el uso de musgo en Navidad
Cada diciembre, miles de familias en México salen al campo o a mercados locales para conseguir musgo natural y colocarlo en nacimientos navideños. Aunque esta práctica está profundamente arraigada en la tradición, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ha lanzado una advertencia clara: arrancar musgo de la naturaleza provoca un daño ambiental grave y de larga duración.
Lejos de ser un simple elemento decorativo, el musgo cumple funciones ecológicas esenciales. Su extracción masiva durante la temporada decembrina afecta ecosistemas completos y genera un impacto que puede tardar años en revertirse.
¿Por qué la UNAM pide no usar musgo natural?
De acuerdo con especialistas de la UNAM, el musgo es un organismo clave para el equilibrio ecológico, especialmente en bosques, zonas montañosas y áreas húmedas. Su presencia favorece procesos naturales que sostienen la vida vegetal y animal.
Entre sus funciones más importantes destacan:
Cuando el musgo se retira del ecosistema, estos procesos se interrumpen, afectando no solo a la planta, sino a todo el entorno que la rodea.
Un crecimiento lento que no resiste la extracción anual
Uno de los principales problemas, señala la UNAM, es que el musgo crece de forma extremadamente lenta. Un parche extraído puede tardar hasta siete años en recuperarse completamente, siempre y cuando las condiciones sean favorables.
La extracción recurrente cada Navidad supera con creces su capacidad de regeneración, provocando una disminución constante de sus poblaciones. Con el tiempo, esto deriva en suelos más frágiles, menor retención de agua y ecosistemas degradados.
Aunque el daño no siempre es visible de inmediato, sus efectos son acumulativos y profundos.
¿Está prohibido usar musgo?
La UNAM aclara que no todo el musgo es ilegal, pero sí enfatiza que no debe recolectarse directamente de la naturaleza. En caso de adquirirlo, este debe provenir de proveedores autorizados, con un plan de manejo aprobado y una extracción realizada de forma legal y controlada.
Sin embargo, los especialistas recomiendan optar por alternativas más sustentables, como musgo artificial, materiales reciclados, aserrín teñido, fibras naturales o incluso creativas representaciones hechas a mano.
Tradición sí, pero con conciencia ambiental
La advertencia de la UNAM no busca eliminar las tradiciones navideñas, sino actualizarlas con responsabilidad ambiental. Hoy más que nunca, pequeñas decisiones, como no usar musgo natural en el nacimiento, pueden marcar una diferencia significativa para la conservación de los ecosistemas.
Celebrar la Navidad también implica cuidar el entorno que nos rodea, entendiendo que la belleza de una tradición no debería construirse a costa de la naturaleza.