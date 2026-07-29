$!Adiós a la licencia permanente en CDMX: autoridades confirman cuándo termina el trámite

Las autoridades de la Ciudad de México confirmaron que el programa de la licencia de conducir permanente concluirá este año, por lo que hicieron un llamado a las personas interesadas a realizar el trámite antes de que expire el plazo establecido.

El anuncio fue realizado por el secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton Falcón, quien recordó que la licencia permanente continúa vigente durante 2026, aunque ya comenzó la cuenta regresiva para el cierre definitivo del programa. ¿Hasta cuándo se puede tramitar la licencia permanente? De acuerdo con la información oficial, la fecha límite para solicitar la licencia permanente será el 31 de diciembre de 2026. Después de ese día ya no será posible incorporarse al programa. El funcionario explicó que quienes obtengan este documento conservarán el beneficio de manera permanente, pues ya no tendrán que renovar su licencia de conducir en el futuro. ”Ya comenzamos a decirle adiós a este programa”, señaló el secretario al reiterar que el periodo para realizar el trámite finalizará al concluir este año.

Más de 2 millones de licencias ya fueron emitidas Las autoridades capitalinas informaron que desde la reactivación del programa ya se han expedido más de 2 millones de licencias permanentes, cifra que refleja el alto interés de la ciudadanía por acceder a este beneficio. Según el gobierno capitalino, el programa ha tenido una amplia aceptación entre los automovilistas, quienes buscan evitar futuras renovaciones y contar con un documento de vigencia permanente. Recursos del trámite se destinan a proyectos de movilidad Juan Pablo de Botton destacó que la implementación del programa también ha permitido fortalecer las finanzas destinadas al transporte público. Explicó que los recursos obtenidos por la expedición de la licencia permanente se canalizan a proyectos de movilidad en la Ciudad de México, lo que permite mejorar la infraestructura y los servicios de transporte para la población. Además, aseguró que el programa se ha administrado con responsabilidad financiera, beneficiando tanto a los conductores como al desarrollo de la movilidad en la capital.

Recomendación para quienes aún no realizan el trámite Ante la proximidad de la fecha límite, las autoridades recomendaron a los conductores que todavía no cuentan con una licencia permanente iniciar el proceso antes del 31 de diciembre de 2026. Con el cierre del programa, esta será la última oportunidad para obtener un documento que elimina la necesidad de renovaciones periódicas y que, de acuerdo con el gobierno capitalino, ha representado uno de los programas de mayor aceptación entre los automovilistas de la Ciudad de México.