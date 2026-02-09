Llave MX es requisito obligatorio para el registro a la Beca Rita Cetina... Así puedes crear una cuenta
Además de la Beca Rita Cetina, la Llave MX está siendo implementada para otro tipo de trámites gubernamentales... Conócelos todos
De frente a una temporada de nuevos registros para la Beca Universal Rita Cetina, es importante recordar que se necesitará realizar primero el trámite de la Llave MX, la cual es un mecanismo de identidad digital avalado por el Gobierno de México.
Esta especie de ‘firma’ funciona como un usuario y contraseña únicos, para que las personas puedan acceder, identificarse y realizar trámites gubernamentales de forma segura.
Si aún no cuentas con ella, ¡no te preocupes!, ya que el proceso es sumamente sencillo de realizar y con una cantidad mínima de documentos.
REQUISITOS PARA TRAMITAR LA LLAVE MX
La Llave MX está pensada para facilitar el ingreso a plataformas de trámites federales, consultar y dar seguimiento a gestiones administrativas, firmar o validar solicitudes... Por ello, se plantearon una cantidad mínima de requisitos por cumplir.
1. CURP - Clave Única de Registro de Población.
2. Número de teléfono activo.
3. Correo electrónico vigente.
4. Datos personales: Nombre completo, fecha de nacimiento, sexo, domicilio y Código Postal.
5. Contraseña: Esta se deberá componer de mínimo 8 caracteres con una combinación de mayúsculas, minúsculas y números.
Considera que el trámite de la Llave MX tardará menos de 5 minutos, siempre y cuando tengas todos los datos listos para ingresar en el formulario digital.
ASÍ PUEDES TRAMITAR LA LLAVE MX EN 5 SENCILLOS PASOS
Sigue al 'pie de la letra' las siguientes instrucciones para que el proceso sea rápido y sencillo:
1. Entra a llave.gob.mx desde cualquier navegador.
2. Da clic en ‘Crear cuenta’.
3. Ingresa los datos: se te pedirá la CURP, correo electrónico, teléfono e información personal.
4. Crea la contraseña: Asegúrate de que cumpla con las especificaciones que se indican.
5. Confirma y activa: Valida el código que recibirás por correo electrónico o vía SMS.
Una vez hecho esto, tu Llave MX quedará activa y lista para su uso en otros trámites.
OTROS TRÁMITES QUE NECESITAN DE LA LLAVE MX
Hasta el momento, estos son los trámites oficiales para los que se necesita la Llave MX:
1. Consulta y descarga de actas oficiales en línea: nacimiento, matrimonio y defunción.
2. Registro e inscripción en programas sociales federales: becas.
3. Acceso a servicios de seguimiento de trámites y notificaciones oficiales.
4. Obtención de documentos oficiales: constancias.
5. Consulta e impresión de CURP.
6. Solicitud de cédula profesional.
7. Trámites vehiculares.
Es importante mencionar que la Llave MX está siendo integrada progresivamente a la mayoría de los trámites digitales del gobierno federal.