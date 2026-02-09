Llave MX es requisito obligatorio para el registro a la Beca Rita Cetina... Así puedes crear una cuenta

De frente a una temporada de nuevos registros para la Beca Universal Rita Cetina, es importante recordar que se necesitará realizar primero el trámite de la Llave MX, la cual es un mecanismo de identidad digital avalado por el Gobierno de México.

Esta especie de ‘firma’ funciona como un usuario y contraseña únicos, para que las personas puedan acceder, identificarse y realizar trámites gubernamentales de forma segura.

Si aún no cuentas con ella, ¡no te preocupes!, ya que el proceso es sumamente sencillo de realizar y con una cantidad mínima de documentos.

REQUISITOS PARA TRAMITAR LA LLAVE MX

La Llave MX está pensada para facilitar el ingreso a plataformas de trámites federales, consultar y dar seguimiento a gestiones administrativas, firmar o validar solicitudes... Por ello, se plantearon una cantidad mínima de requisitos por cumplir.

1. CURP - Clave Única de Registro de Población.

2. Número de teléfono activo.

3. Correo electrónico vigente.

4. Datos personales: Nombre completo, fecha de nacimiento, sexo, domicilio y Código Postal.

5. Contraseña: Esta se deberá componer de mínimo 8 caracteres con una combinación de mayúsculas, minúsculas y números.

Considera que el trámite de la Llave MX tardará menos de 5 minutos, siempre y cuando tengas todos los datos listos para ingresar en el formulario digital.