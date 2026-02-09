Pensión del Bienestar... anuncia Ariadna Montiel registro y entrega de tarjetas en febrero; estas son las fechas

Para quienes completaron su registro en el pasado mes de diciembre, la espera está por terminar. Del 10 al 14 de febrero, la dependencia desplegará un operativo nacional para entregar los plásticos bancarios.

La titular de la Secretaría de Bienestar , Ariadna Montiel , puso a disposición las fechas clave que marcarán el ritmo de la Pensión del Bienestar durante las próximas semanas, eliminando intermediarios y agilizando la entrega de tarjetas .

La estrategia de comunicación será directa: cada beneficiario recibirá un mensaje SMS en su teléfono de contacto, donde se le indicará con precisión el día, la hora y el lugar al que debe acudir. Esta logística busca evitar aglomeraciones innecesarias y garantizar que el proceso sea lo más fluido posible para los adultos mayores y las beneficiarias del programa Pensión Mujeres Bienestar y Pensión del Bienstar.

Es fundamental que los interesados estén pendientes de sus dispositivos móviles, ya que el mensaje de texto es la llave para una atención ordenada. La secretaria Montiel enfatizó que este esfuerzo de bancarización es el pilar para que los recursos se dispersen de manera transparente a través del Banco del Bienestar.

CALENDARIO OFICIAL PARA EL REGISTRO

Inmediatamente después de concluir la entrega de plásticos, se abrirá una nueva ventana de oportunidad para quienes aún no forman parte del padrón. Del 16 al 22 de febrero, la Secretaría de Bienestar habilitará sus módulos en todo el país para recibir nuevas solicitudes. Este proceso está dirigido a las personas que ya cumplieron, o están por cumplir, los 65 años en el caso de la Pensión para Adultos Mayores, y los 60 años para el programa específico de Pensión Mujeres Bienestar.

La infraestructura para este registro es robusta, con más de 2 mil 500 puntos de atención distribuidos estratégicamente en todo el territorio nacional. Los módulos operarán de lunes a domingo, en un horario de 10:00 a 16:00 horas, asegurando que incluso quienes tienen actividades durante la semana puedan acudir en sábado o domingo. La ubicación exacta de cada sede puede consultarse fácilmente en la página oficial del gobierno, donde basta con seleccionar el estado y municipio para encontrar el punto más cercano.

Te compartimos el calendario oficial, del registro del 16 al 22 de enero, para la entrega del apoyo económico, el cual será depositado directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar:

· Lunes 16 de febrero | A, B. C

· Martes 17 de febrero | D, E,F, G,H

· Miércoles 18 de febrero | I, J, K, L, M

· Jueves 19 de febrero | N, Ñ, O, P, Q, R

· Viernes 20 de febrero | S, T, U, V, W, X, Y, Z

· Sábado 21 de febrero | Todas las letras

· Domingo 22 de febrero | Todas las letras

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA Y ATENCIÓN A PERSONAS CON MOVILIDAD LIMITADA

Para que el trámite sea exitoso y se eviten vueltas innecesarias, es vital acudir con la documentación completa y legible. Los requisitos son básicos pero estrictos para garantizar la identidad del beneficiario. Se debe presentar una identificación oficial con fotografía (INE, pasaporte o cédula profesional), el acta de nacimiento, la CURP de impresión reciente y un comprobante de domicilio que no supere los seis meses de antigüedad. Además, es indispensable proporcionar un número telefónico de contacto para el seguimiento de la solicitud.

Ariadna Montiel aprovechó para informar sobre el avance de otros programas prioritarios. Este mes se realizará el pago correspondiente a enero para los 420 mil beneficiarios de Sembrando Vida, quienes recibirán un depósito de 6,450 pesos.

Asimismo, el programa Salud Casa por Casa continúa su despliegue, habiendo alcanzado ya la impresionante cifra de 10.7 millones de consultas realizadas.

DATOS SOBRE LA PENSIÓN DEL BIENESTAR

· La Pensión del Bienestar es ahora un derecho constitucional, lo que garantiza su permanencia sin importar los cambios de administración.

· Se estima que hay un módulo de atención por cada municipio del país, facilitando el acceso en zonas rurales.

· El programa Salud Casa por Casa ya inició su segunda ronda de visitas, enfocándose en el seguimiento clínico personalizado.

· Los adultos mayores que no puedan acudir pueden designar a una persona auxiliar para apoyarlos en el proceso, siempre que presente la misma documentación.