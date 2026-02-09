Beca Rita Cetina confirma primera etapa del registro para alumnos de primaria
En las asambleas informativas se comparten más datos para quien busque inscribirse al apoyo económico
Los primeros pasos para la incorporación alumnos de primaria en escuelas públicas al programa Beca Rita Cetina, por lo que se compartió la fecha exacta que comenzará la primera etapa del proceso.
El titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, Julio León, ha compartido más detalles con los futuros beneficiarios de la beca para estudiantes de educación básica.
Las asambleas informativas son la primera etapa del registro para alumnos de primaria, en estas se comparten más datos para quien busque inscribirse al apoyo económico a menores de edad.
¿CUÁNDO COMIENZAN LAS ASAMBLEAS INFORMATIVA?
A partir del 9 de febrero, hoy, las escuelas primarias públicas en todo México contarán con asambleas informativas, en las que madres y padres de familia podrán obtener más información sobre el trámite, como: fechas de registro, sitio web oficial para el trámite y los documentos que se deberán entregar durante su inscripción en línea.
En esta primera etapa no se pide que se llene ningún formulario, ni se entreguen algún documento específico como requisitos, ya que sólo se brinda información a los padres y madres de familia para el registro de primaria.
Aunque es importante que los familiares deben contar con la cuenta Llave MX, es decir, estar registrados y activado, es decir tener precargados los documentos:
- Acta de nacimiento de familiar y alumnos;
- CURP certificada de madre, padre o tutor y la del hijo o hija;
- Identificación oficial vigente;
- Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses;
- Número celular y correo electrónico de contacto;
- Ingresar la Clave de Centro de Trabajo (CCT) de la escuela del alumno.
Se espera que el registro en línea para la beca Rita Cetina comiencen en las próximas semanas de febrero e inicio de marzo de 2026, por lo que es importante para que las familias de los próximos beneficiarios no omitan su asistencia a las reuniones en todas las primarias de México.
MONTOS DE LA BECA RITA CETINA EN 2026
Con los nuevos cambios que tendrán las Becas para el Bienestar, los montos serán modificados conforme a las integraciones y ampliación de la cobertura del apoyo económico de educación básica y media superior del 2026.
Beca Rita Cetina
Este dependerá del momento en que la familia comenzó a formar parte del programa y el nivel educativo de los alumnos y alumnas:
Familias que ingresarán al programa en marzo de 2026 con:
- 1 estudiante de primaria = $2,500 pesos anuales;
- 2 estudiantes de primaria = $5,000 pesos anuales;
- 3 estudiantes de primaria = $7,500 pesos anuales.
Familias de continuidad con estudiantes de primaria de nuevo ingreso (marzo 2026):
- 1 estudiante de primaria de continuidad + 1 estudiante de primaria de nuevo ingreso = $1,900 pesos bimestrales + $ $2,500 pesos anuales;
- 1 estudiante de primaria de continuidad + 2 estudiantes de primaria de nuevo ingreso = $1,900 pesos bimestrales + $5,000 anuales;
- 2 estudiantes de secundaria de continuidad + 1 estudiante de primaria de nuevo ingreso = $1,900 pesos + $700 pesos bimestrales + $2,500 pesos anuales.
REQUISITOS PARA SOLICITAR LA BECA RITA CETINA
Al momento no se conoce la fecha exacta de cuándo comenzará el registro, pero -como en otras emisiones- puedes tener a la mano la siguiente documentación del padre, madre, tutor y estudiante, así como tenerla ya digitalizada y lista para subir a la plataforma.
PASOS PARA REGISTRAR CORRECTAMENTE A MI HIJO O HIJA A LA BECA RITA CETINA
- Inicia sesión o crea una cuenta en Llave MX, si no tienes una cuenta, sigue los pasos;
1.- Haz clic en ‘Crear cuenta’;
2.-Ingresa tu CURP (el del adulto), verifica el Captcha y presiona ‘Continuar’;
3.- Los datos de padre, madre o tutor serán llenados automáticamente por el sistema, solo hace falta verificarlos;
4.- Ingresa tu Código Postal y elige la colonia en la que vives para continuar;
5.- Crea una contraseña y guárdala, así como recuérdala, ya que será utilizada durante todo el trámite e incluso para otros trámites con el que sea necesario utilizar Llave MX;
6.- Acepta el Aviso de Privacidad y completa del Captcha, luego da clic en ‘Finalizar’.
- Una vez abierta la convocatoria de registro, ingresa al portal de la Beca Rita Cetina e inicia sesión con tu Llave MX.
- Registra los datos del padre, madre o tutor y adjunta la documentación que se te solicitó. Llena tus datos de domicilio y luego sube el comprobante de domicilio en PDF o JPG. Dale ‘Guardar registro’y así habrás terminado el registro del padre.
- Selecciona en ‘Registrar un estudiante’ y captura la información de cada estudiante que deseas inscribir al programa social. Da clic en ‘No soy un robot’ y luego en ‘Validar CURP’.
- Los datos del estudiante se llenarán automáticamente, sólo ingresa la CCT de la escuela, búscalo y selecciona el nivel educativo, turno, grado y parentesco con el menor.
- Da clic en ‘Guardar y continuar’.
- Si quieres registrar a otro estudiante deberás realizar el mismo proceso.
- Descarga el comprobante de registro y guárdalo para futuros trámites, como la entrega de la tarjeta del Banco del Bienestar.
¿QUÉ ES LA BECA RITA CETINA?
La Beca Rita Cetina es un apoyo económico universal para estudiantes de secundaria pública en México. Se otorga la beca de mil 900 pesos por familia con al menos un alumno inscrito en el programa social, pero se entrega 700 pesos extra por cada beneficiario adicional.
A partir de 2026, los estudiantes de primaria accederán la beca; no obstante, la inscripción se dividirá en dos, según Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
Mientras que los alumnos de primaria de 6°, 5° y 4° se les será abierta la convocatoria en los primeros meses de 2026, pero para quienes cursen 3°, 2° y 1° grado tendrán que esperarse hasta septiembre de 2026.
Al finalizar 2026, la Beca Rita Cetina tendrá un padrón de beneficiarios de 21.6 millones de estudiantes inscritos; actualmente tiene 13.1 millones de alumnas y alumnos becados en el recién creado programa social del Gobierno Federal.
Hay que tomar en cuenta que la beca Rita Cetina también abrirá pronto registro para los estudiantes de primaria desde cuatro a sexto grado para quien desee recibir el apoyo económico; te recomendamos mantenerte al tanto de los avisos que emitan las autoridades responsables a través de las cuentas oficiales de Becas Benito y el Coordinador Nacional de Becas para el Bienestar, Julio León, así como los anuncios que pueda dar el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, en las conferencias de prensa matutina.
DUDAS Y ACLARACIONES
En caso de tener más dudas o necesites alguna aclaración, la CNBBBJ pone a disposición sus canales oficiales en Facebook, X (antes Twitter), Instagram y TikTok.
Así como su página oficial www.becaritacetina.gob.mx, así como su línea telefónica 55 1162 0300 de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 y sábados de 9:00 a 14:00.