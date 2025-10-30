¡Llegó el Open House en Sam’s con grandes ofertas! En estas fechas podrás comprar sin membresía

Llegó el momento que miles de compradores esperaban: el Open House de Sam’s Club, ya que será cuando puedan adquirir productos a buenos precios y ¡sin la necesidad de pagar la membresía!

Pese a que esta campaña pudo haber pasado desapercibida para muchas personas, la verdad es que aún podrás sacar beneficio de esto, ya que el Open House durará por varios días.

¿QUÉ DÍAS PODRÁS COMPRAR EN SAM’S SIN EL REQUISITO DE MEMBRESÍA?

El Open House arrancó desde el 29 de octubre y durará hasta el día 3 de noviembre. Entre estos días se ‘atraviesa’ un fin de semana, ideal para pasar a las sucursales en México y ver qué conviene comprar. De esta forma, VANGUARDIA espera que aproveches los precios especiales que solamente te beneficiarán a ti y a tu bolsillo.

Aunque, también existen aquellas personas que tienen agenda llena... en estos casos, recuerda que Sam’s Club cuenta con tienda en línea, donde también se podrán ver reflejadas las promociones vigentes.