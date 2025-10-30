¡Llegó el Open House en Sam’s con grandes ofertas! En estas fechas podrás comprar sin membresía
Sam’s Club permitirá la entrada de cualquier persona a sus tiendas para disfrutar de sus precios especiales sin pagar la membresía
Llegó el momento que miles de compradores esperaban: el Open House de Sam’s Club, ya que será cuando puedan adquirir productos a buenos precios y ¡sin la necesidad de pagar la membresía!
Pese a que esta campaña pudo haber pasado desapercibida para muchas personas, la verdad es que aún podrás sacar beneficio de esto, ya que el Open House durará por varios días.
¿QUÉ DÍAS PODRÁS COMPRAR EN SAM’S SIN EL REQUISITO DE MEMBRESÍA?
El Open House arrancó desde el 29 de octubre y durará hasta el día 3 de noviembre. Entre estos días se ‘atraviesa’ un fin de semana, ideal para pasar a las sucursales en México y ver qué conviene comprar. De esta forma, VANGUARDIA espera que aproveches los precios especiales que solamente te beneficiarán a ti y a tu bolsillo.
Aunque, también existen aquellas personas que tienen agenda llena... en estos casos, recuerda que Sam’s Club cuenta con tienda en línea, donde también se podrán ver reflejadas las promociones vigentes.
¡TOMA NOTA! ESTOS SON LOS ARTÍCULOS QUE ESTARÁN DISPONIBLES DURANTE EL OPEN HOUSE DE SAM’S CLUB
Es conocido que Sam’s Club vende artículos y productos de gama alta, garantizando la relación calidad-precio de cada producto. Esta temporada, las siguientes categorías estarán disponibles:
* Abarrotes;
* Artículos para el hogar;
* Electrodomésticos;
* Línea blanca;
* Celulares;
* Consolas;
* Pantallas;
* Computadoras/Laptops;
* Impresoras, y más.
¿QUÉ BENEFICIOS OFRECE EL OPEN HOUSE DE SAM’S CLUB?
Además de que cualquier persona podrá disfrutar de comprar sin membresía a precios bajos, las y los consumidores serán testigos de los beneficios de contar con Membresía Benefits o Plus, que ofrecen recompensas adicionales como precios preferenciales y hasta acceso anticipado a ciertas promociones.
LOS MEJORES CONSEJOS PARA APROVECHAR AL MÁXIMO UNA CAMPAÑA DE OFERTAS Y PROMOCIONES
1. Planificación Inteligente:
* Haz una Lista de Deseos y Necesidades: Antes de que comience la campaña, identifica qué productos realmente necesitas o deseas comprar. Esto te ayuda a evitar las compras impulsivas.
* Define un Presupuesto Máximo: Establece cuánto dinero estás dispuesto a gastar en total. Sé firme con este límite para cuidar tu salud financiera.
2. Estrategia de Compra:
* Compara Ofertas: No te quedes con la primera oferta. Compara precios y condiciones (envío, garantías, plazos) entre diferentes tiendas o plataformas.
* Lee la Letra Pequeña: Presta atención a las cláusulas, restricciones y duración de la promoción (ej. solo aplica a ciertas tallas, colores o montos mínimos de compra).
* Aprovecha Meses sin Intereses (MSI): Si el artículo es caro y la promoción aplica, utiliza los MSI de forma responsable para no desequilibrar tus ingresos mensuales. Asegúrate de que los pagos sean manejables.
* Combina Beneficios: Busca oportunidades para acumular descuentos (ej. el descuento de la tienda + un cupón bancario + envío gratis).