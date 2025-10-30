El Buen Fin y megapuente se unen: ¿cuándo será y qué ofertas puedes encontrar?

A diferencia de ediciones anteriores, el Buen Fin 2025 comenzará un jueves y no un viernes, como era la costumbre . Además, en conmemoración de su XV aniversario, la edición de este año tendrá una duración de cinco días, en lugar de los tres habituales.

Está cada vez más cerca la edición de El Buen Fin 2025 , generando alta expectativa entre consumidores y comercios en todo México. Este programa de descuentos, que reúne a miles de establecimientos en todo el país, celebrará su XV aniversario con modificaciones importantes en su formato y duración.

¿CUÁNDO SERÁ EL BUEN FIN Y EL MEGAPUENTE EN NOVIEMBRE?

El evento se llevará a cabo del 13 al 17 de noviembre, fechas que coinciden con el megapuente por el aniversario de la Revolución Mexicana que abarcará del 15 al 17 de noviembre. Con esta modificación, los organizadores buscan aprovechar los días de descanso para facilitar las compras y motivar a los consumidores a participar activamente en los comercios afiliados.

Durante la presentación oficial del evento, los responsables señalaron: “Este 2025 contará con más descuentos, más marcas, más promociones y más días para disfrutar el Buen Fin”.

Desde su primera edición, el Buen Fin ha demostrado ser un impulso significativo para la economía mexicana. El programa deja una derrama económica millonaria gracias a la participación de miles de comercios tanto en tiendas físicas como en plataformas digitales, lo que refuerza la dinámica del consumo interno.

¿QUÉ OFERTAS Y PROMOCIONES PODRÁS ENCONTRAR DURANTE EL BUEN FIN 2025?

Entre las principales ofertas del Buen Fin 2025 destacan:

- Descuentos directos de hasta el 50%.

- Pagos a meses sin intereses con instituciones bancarias participantes.

- Bonificaciones en monederos electrónicos.

- Cupones y códigos exclusivos para compras por internet.

- Envíos gratuitos o entregas el mismo día, según la política de cada tienda.

Los organizadores recomiendan a los consumidores planificar sus compras con anticipación, comparar precios entre distintos comercios y verificar la autenticidad de los sitios web para evitar fraudes.