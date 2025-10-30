El Buen Fin y megapuente se unen: ¿cuándo será y qué ofertas puedes encontrar?

    Durante el Buen Fin los comercios ofrecerán descuentos de hasta 50%, pagos a meses sin intereses y promociones en línea, mientras PROFECO garantiza protección al consumidor FOTO: VANGUARDIA

Consumidores aprovechan descuentos y promociones del Buen Fin 2025, que este año durará cinco días y coincide con el megapuente en México

Está cada vez más cerca la edición de El Buen Fin 2025, generando alta expectativa entre consumidores y comercios en todo México. Este programa de descuentos, que reúne a miles de establecimientos en todo el país, celebrará su XV aniversario con modificaciones importantes en su formato y duración.

A diferencia de ediciones anteriores, el Buen Fin 2025 comenzará un jueves y no un viernes, como era la costumbre. Además, en conmemoración de su XV aniversario, la edición de este año tendrá una duración de cinco días, en lugar de los tres habituales.

¿CUÁNDO SERÁ EL BUEN FIN Y EL MEGAPUENTE EN NOVIEMBRE?

El evento se llevará a cabo del 13 al 17 de noviembre, fechas que coinciden con el megapuente por el aniversario de la Revolución Mexicana que abarcará del 15 al 17 de noviembre. Con esta modificación, los organizadores buscan aprovechar los días de descanso para facilitar las compras y motivar a los consumidores a participar activamente en los comercios afiliados.

Durante la presentación oficial del evento, los responsables señalaron: “Este 2025 contará con más descuentos, más marcas, más promociones y más días para disfrutar el Buen Fin”.

Desde su primera edición, el Buen Fin ha demostrado ser un impulso significativo para la economía mexicana. El programa deja una derrama económica millonaria gracias a la participación de miles de comercios tanto en tiendas físicas como en plataformas digitales, lo que refuerza la dinámica del consumo interno.

¿QUÉ OFERTAS Y PROMOCIONES PODRÁS ENCONTRAR DURANTE EL BUEN FIN 2025?

Entre las principales ofertas del Buen Fin 2025 destacan:

- Descuentos directos de hasta el 50%.

- Pagos a meses sin intereses con instituciones bancarias participantes.

- Bonificaciones en monederos electrónicos.

- Cupones y códigos exclusivos para compras por internet.

- Envíos gratuitos o entregas el mismo día, según la política de cada tienda.

Los organizadores recomiendan a los consumidores planificar sus compras con anticipación, comparar precios entre distintos comercios y verificar la autenticidad de los sitios web para evitar fraudes.

CÓMO SABER QUÉ NEGOCIOS ESTÁN AFILIADOS CON EL BUEN FIN 2025

Los interesados pueden consultar la lista de comercios afiliados en la página oficial del Buen Fin: https://www.elbuenfin.org. También es posible verificar la participación de establecimientos escaneando los códigos QR que aparecen en la publicidad de los negocios.

Es importante señalar que cada comercio participante es responsable de garantizar la cantidad, calidad y entrega de los bienes o servicios adquiridos, bajo las condiciones ofrecidas durante el evento.

QUÉ PUEDES HACER SI UN NEGOCIO NO TE RESPETA ALGUNA OFERTA O PROMOCIÓN DURANTE EL BUEN FIN

La PROFECO, organismo encargado de la protección y defensa de los derechos de los consumidores, ofrece el programa ConciliaExprés, un mecanismo de resolución de conflictos que permite atender reclamaciones de manera inmediata sin necesidad de acudir a una oficina física ni iniciar un procedimiento legal.

ConciliaExprés está disponible a través del Teléfono del Consumidor (55-5568-8722 y 800-468-8722) y del correo asesoria@profeco.gob.mx. Además, la dependencia atiende denuncias específicas sobre publicidad en denunciapublicitaria@profeco.gob.mx.

Durante el Buen Fin, los servicios de Profeco estarán disponibles de 9:00 a 21:00 horas, y para mayor información los usuarios pueden consultar la página oficial: https://www.gob.mx/profeco.

El Buen Fin 2025 promete ser una edición especial por su XV aniversario, con más días de duración, descuentos amplios y promociones especiales que coinciden con un megapuente.

