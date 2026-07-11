Lluvias intensas y onda de calor afectarán a México; vigilan zona con potencial ciclónico en el Pacífico

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), informó que este día se prevén lluvias puntuales intensas en regiones de Veracruz, Oaxaca y Chiapas, así como precipitaciones muy fuertes en nueve entidades más del país, debido a diversos sistemas atmosféricos que mantienen condiciones favorables para el desarrollo de tormentas. De acuerdo con el SMN, además de las lluvias, continuará la onda de calor en diversas zonas del territorio nacional y se mantiene bajo vigilancia una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico al sur de las costas de Oaxaca.

PRONOSTICAN LLUVIAS INTENSAS EN TRES ESTADOS El SMN explicó que la inestabilidad atmosférica generada por una circulación ciclónica y por vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el occidente y noroeste del país, en combinación con canales de baja presión en el interior del territorio nacional y el desplazamiento de las ondas tropicales número 17 y 18, favorecerá lluvias de diferente intensidad en gran parte de México. Se pronostican lluvias puntuales intensas en el norte, este y sur de Chiapas; el este y sureste de Oaxaca, y el sur de Veracruz. Asimismo, se esperan lluvias puntuales muy fuertes en zonas del centro y este de Sonora; norte de Sinaloa; oeste de Chihuahua; noreste de Coahuila; sur de Nuevo León; noreste y este de Jalisco; norte y centro de Michoacán; suroeste de Tamaulipas, y centro y sur de Tabasco. El pronóstico también contempla lluvias fuertes en el noroeste de Durango; sur de Zacatecas; Aguascalientes; oeste y norte de San Luis Potosí; oeste, suroeste y centro de Guanajuato; norte y sureste de Puebla; Morelos; norte, centro y este del Estado de México; Ciudad de México; oeste, centro y este de Guerrero; oeste, centro y este de Campeche; oeste y sur de Yucatán, así como centro y sur de Quintana Roo. Además, se prevén intervalos de chubascos en Baja California Sur, Nayarit, Colima, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala, mientras que en Baja California se pronostican lluvias aisladas.

TORMENTAS PODRÍAN ESTAR ACOMPAÑADAS DE GRANIZO Y DESCARGAS ELÉCTRICAS El organismo indicó que las precipitaciones previstas podrían presentarse con descargas eléctricas y posible caída de granizo en gran parte del territorio nacional. También advirtió que las lluvias fuertes e intensas podrían ocasionar encharcamientos e inundaciones, principalmente en zonas urbanas y sitios con problemas de drenaje. El SMN señaló además que los bancos de niebla asociados a las condiciones meteorológicas podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y áreas urbanas, por lo que recomendó a la población mantenerse atenta a las condiciones del tiempo.

PERSISTIRÁ LA ONDA DE CALOR EN VARIAS REGIONES Mientras continúan las lluvias en buena parte del país, una circulación anticiclónica en niveles medios y altos de la atmósfera favorecerá un ambiente caluroso a muy caluroso en el noroeste y norte de México. El Servicio Meteorológico Nacional informó que continuará la onda de calor en zonas del centro y sur de Baja California Sur, Sonora, centro y sur de Sinaloa, costa de Michoacán y sur de Oaxaca. A partir de este día también iniciará una nueva onda de calor en la costa de Nayarit, la costa de Jalisco, Colima y la costa central de Guerrero. VIGILAN ZONA CON POTENCIAL CICLÓNICO FRENTE A OAXACA El Servicio Meteorológico Nacional informó que se generó una zona de baja presión al sur de Oaxaca con probabilidad de desarrollo ciclónico. El sistema permanece bajo monitoreo permanente debido a su potencial evolución en aguas del Pacífico sur mexicano, aunque hasta el momento no se han dado a conocer mayores detalles sobre su posible trayectoria o intensidad. PERSISTEN LAS LLUVIAS LIGERAS EN SALTILLO: SE PREVÉ UNA JORNADA TEMPLADA Y MAYORMENTE NUBLADA La capital coahuilense mantiene un pronóstico de inestabilidad atmosférica para este sábado 11 de julio. De acuerdo con los datos meteorológicos, la jornada registrará una temperatura máxima exacta de 27°C y descenderá hasta los 19°C durante la noche, acompañada de una humedad del 60%. El cielo se mantendrá bajo condiciones de lluvia ligera durante el día, transitando a un panorama mayormente nublado de cara al periodo nocturno. Las autoridades exhortan a la población a tomar precauciones, ya que la probabilidad de precipitaciones diurnas se eleva de forma considerable hasta alcanzar el 70%. El viento se reportará desde el noreste con una velocidad sostenida de 7 mph, mientras que el índice de radiación ultravioleta (UV) se ubicará en un nivel moderado de 5 puntos, reduciendo sustancialmente la intensidad de los rayos solares en comparación con los días previos.

AUTORIDADES ADVIERTEN POR RACHAS DE VIENTO Además de las lluvias, el pronóstico contempla rachas de viento que podrían provocar la caída de árboles y anuncios publicitarios en algunas regiones del país. La Conagua recomendó a la población mantenerse informada mediante los avisos oficiales y seguir las indicaciones emitidas por las autoridades de Protección Civil ante las condiciones meteorológicas previstas para las próximas horas.

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