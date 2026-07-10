Se aproxima Diluvio de 48 horas a México... azotará con tormentas, lluvias torrenciales y fuertes vientos a estos estados

Por otra parte, una nueva onda tropical 18 ingresará a la península de Yucatán y propiciará lluvias fuertes en la península mencionada. Así mismo, un anticiclón en niveles medios de la atmósfera mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso en el noroeste y norte de la República Mexicana, persistiendo la onda de calor en Baja California Sur (centro y sur), Sonora, Sinaloa (centro y sur), Michoacán (costa) y Oaxaca (sur).

Para este viernes, circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, en combinación con canales de baja presión en el interior del país y el paso de la onda tropical núm. 17 sobre el sur del territorio nacional, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas en la mayor parte del territorio nacional, además de lluvias puntuales intensas en Guerrero y Oaxaca.

Un diluvio se aproxima al territorio mexicano , provocando fuertes lluvias intensas por 48 horas, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizadas , esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Para el sábado, circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera continuarán interactuando con canales de baja presión, sobre el interior del país, divergencia, así como el desplazamiento de la onda tropical 17 al sur de las costas del Pacífico Sur y Central Mexicano, manteniendo la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en gran parte del territorio nacional, con posible caída de granizo en estados del noreste, occidente y centro del país. Pronosticándose lluvias puntuales intensas en zonas de Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Guerrero, Puebla y Jalisco.

Dos ondas tropicales 18 y 19 se aproximarán e ingresarán a la península de Yucatán y el sureste mexicano, reforzando la probabilidad de lluvias en dichas regiones. Así mismo, se prevé la formación de una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico, al sur del golfo de Tehuantepec, la cual podría absorber a dichas ondas tropicales y reforzar la probabilidad de lluvias en el sur y sureste de la República Mexicana.

El domingo, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera, mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del norte de la República Mexicana y el litoral del Pacífico. Asimismo, continuará la onda de calor en Baja California Sur (centro y sur), Sonora, Sinaloa (centro y sur), Michoacán (costa) y Oaxaca (sur).

CLIMA PARA SALTILLO

Para Saltillo, el pronóstico de este viernes, una mínima de 18 y máxima de 26 grados, con probabilidad de lluvias, el sábado tendremos una máxima de 26 y una mínima de 19 grados, finalmente para el domingo, una máxima de 27 y mínima de 19.

PRONÓSTICO DE LLUVIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL

Tormenta Negra, lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Guerrero (sur y este) y Oaxaca (oeste).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora (noreste y este), Chihuahua (oeste), Coahuila (sureste), Nuevo León (sur), Tamaulipas (suroeste), San Luis Potosí (oeste y suroeste), Guanajuato (norte y noreste), Hidalgo (sur y sureste), Tlaxcala (oeste), Veracruz (sur) y Chiapas (este y sur).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sinaloa (este y sureste), Durango (oeste, centro y este), Nayarit (sur), Jalisco (oeste y noreste), Zacatecas (sur y sureste), Aguascalientes, Querétaro (oeste), Puebla (norte), Estado de México (norte y este), Ciudad de México, Morelos, Tabasco (oeste), Campeche (norte y centro), Yucatán (oeste) y Quintana Roo (centro y sur).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Colima y Michoacán.

TEMPERATURAS MÁXIMAS PARA LA REPÚBLICA MEXICANA

Temperaturas máximas superiores a 45 °C: Baja California (noreste).

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Sonora (noroeste y noreste), Chihuahua (norte) y Sinaloa (norte).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Durango, Coahuila, Nuevo León (este), Tamaulipas (oeste), Nayarit, Jalisco (costa), Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: San Luis Potosí, Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Morelos y Veracruz (centro).

PRONÓSTICO DE VIENTO PARA EL TERRITORIO MEXICANO

Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Baja California, Sonora y Chihuahua; de componente sur (surada): Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Baja California Sur, Oaxaca (istmo), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Michoacán, Guerrero, Estado de México, Ciudad de México Morelos, Puebla, Veracruz y Chiapas.

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California, costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.

¿QUÉ ES UNA TORMENTA?

Una tormenta es un fenómeno meteorológico en el que la atmósfera presenta inestabilidad y libera energía mediante lluvia, viento, rayos, truenos o incluso granizo y nieve, dependiendo de las condiciones climáticas.

Se forma cuando masas de aire con distinta temperatura y humedad chocan o interactúan. El aire caliente y húmedo asciende, se enfría en las alturas y forma nubes densas, principalmente cumulonimbos, que son las típicas nubes de tormenta.

Las tormentas pueden variar mucho en intensidad. Algunas solo traen lluvia ligera y actividad eléctrica, mientras que otras generan:

vientos fuertes, inundaciones, caída de granizo, tornados o descargas eléctricas peligrosas.

Entre los tipos más comunes están:

• Tormenta eléctrica: produce rayos y truenos.

• Tormenta tropical: sistema de baja presión con lluvias intensas y fuertes vientos sobre mares cálidos.

• Tormenta de nieve: combina viento intenso con nieve.

• Tormenta de arena: frecuente en zonas áridas, levanta grandes cantidades de polvo.

El trueno ocurre porque el rayo calienta el aire de forma extremadamente rápida, provocando una expansión explosiva del aire que genera sonido.

Visualmente, las tormentas suelen identificarse por cielos oscuros, nubes altas y densas, ráfagas de viento y cambios bruscos de temperatura.

RECOMENDACIONES DE PROTECCIÓN CIVIL ANTE LAS LLUVIAS

• Evitar salir si no es necesario durante las lluvias.

• No intentar cruzar corrientes de agua, ya sea a pie o en vehículo.

• Mantener limpia la azotea y coladeras para evitar acumulaciones.

• Ubicar refugios temporales más cercanos a su domicilio.

• Escuchar actualizaciones oficiales del SMN y Protección Civil.