Lo barato sale caro... Profeco alerta sobre riesgo al comprar luces navideñas ‘patito’

Las fiestas decembrinas suelen llenar de color los hogares, pero las series navideñas de baja calidad representan un riesgo creciente que puede convertir una celebración en tragedia. Expertos advierten que muchos incendios comienzan por instalaciones eléctricas defectuosas o luces compradas en mercados informales.

El Programa Casa Segura señala que un árbol de Navidad puede incendiarse en solo 48 segundos, propagando el fuego a otras áreas con extrema rapidez. A esto se suma la falta de mantenimiento en la red eléctrica doméstica, un factor que incrementa la posibilidad de un corto circuito.

La Asociación Mexicana de Rociadores Automáticos Contra Incendio destaca que el 41% de los siniestros se relacionan con árboles, luminarias, velas y fuegos artificiales. Por ello, adquirir productos sin normas de seguridad puede significar un peligro directo para las familias. Además, Profeco recuerda que la importancia no solo reside en proteger los derechos del consumidor, sino en garantizar la seguridad física del hogar.

En respuesta a estos riesgos, el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor creó la NOM-003-SCFI-2014, diseñada exclusivamente para evaluar series de luces navideñas y evitar productos que pongan en riesgo al usuario. Esta norma garantiza que los artículos hayan pasado pruebas de calidad y resistencia.

CÓMO ELEGIR ÁRBOLES Y ADORNOS SEGUROS

La calidad del árbol también incide en la seguridad. Si optas por uno natural, debe haber sido cortado recientemente: su tronco estará pegajoso y las agujas tendrán un tono verde vivo. Un árbol seco puede arder casi de inmediato ante un corto circuito. En el caso de los árboles artificiales, siempre deben adquirirse en un comercio establecido y contar con las etiquetas “resistente al fuego” o “fire resistant”.

Los expertos subrayan que nunca deben colocarse velas encendidas cerca del árbol ni adornos hechos con materiales inflamables. Igualmente, evitar ponerlo junto a fuentes de calor como estufas, calentadores o chimeneas es esencial para reducir riesgos.

En cuanto a las series de luces, es indispensable comprarlas únicamente en tiendas formales y asegurarse de que porten la certificación de la Norma Oficial Mexicana. Los cables deben revisarse antes de usarlos: no deben estar rotos, enredados ni con enchufes incompletos. Muchos incendios se originan por extensiones defectuosas o por sobrecargar los multicontactos.

RECOMENDACIONES PARA EVITAR INCENDIOS

Para decorar de manera segura, lo ideal es usar un máximo de tres juegos de luces por extensión y por enchufe. Asimismo, mantener las extensiones lejos de fuentes de agua o mascotas previene daños en los cables. Profeco recuerda que los multicontactos no fueron diseñados para soportar demasiados dispositivos, por lo que deben usarse con moderación.

Otro punto clave es apagar todas las luces antes de dormir o salir de casa. Aunque parezca una medida simple, reduce significativamente el riesgo de un sobrecalentamiento nocturno.

Si vas a comprar inflables, figuras eléctricas o decoraciones de temporada, verifica que incluyan la leyenda de la norma NMX-J-588-ANCE-2017, obligatoria al estar citada en la NOM-003-SCFI-2014, lo que garantiza que el producto fue evaluado con pruebas de seguridad.

DATOS CURIOSOS

• Un árbol seco puede incendiarse completamente en menos de un minuto.

• La mayoría de los incendios navideños ocurre entre las 2 y 4 de la madrugada.

• Las luces LED generan hasta un 75% menos calor que las incandescentes.