¡Ni de ‘botanita’! Profeco alerta por marcas de cacahuates salados y japoneses altamente dañinos

A través de la edición más reciente de la Revista del Consumidor, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), reveló las marcas de cacahuates salados y japoneses más dañinos para el organismo. En su estudio de calidad, la dependencia analizó 35 productos en total, para determinar cuáles son aquellos que tienen fallas en las proporciones de sus ingredientes, representando un posible riesgo para las y los consumidores. TE PUEDE INTERESAR: Profeco analiza 19 marcas de pintura tras temporada de lluvias; estas siete obtuvieron calificación excelente Entre la información que se verificó, la Profeco se enfocó en las etiquetas de los productos, nominación, contenido neto, responsable del producto, domicilio, leyendas de conservación, ingredientes, lote, fecha de caducidad o consumo preferente, declaración nutrimental y sistema de etiquetado frontal. ¿CUÁLES SON LOS CACAHUATES MÁS DAÑINOS PARA EL CONSUMIDOR, SEGÚN PROFECO? De acuerdo con los resultados del análisis, la Profeco detectó que existen aquellas marcas que contienen más sodio del que indica la etiqueta, por lo que es un claro indicador de desconfianza. Estas son las marcas de cacahuates salados que incumplieron la norma de consumo, por contener más sodio del que se indica: * First Street Cacahuates tostados y salados, que declara 312.5 mg/100 g y contiene 495 mg/100 g * Golden Hills Cacahuates salados, declara 251.4 mg/100 g y contiene 442 mg/100 g * Golden Nuts Barcel Cacahuates fritos, salados y sabor limón, que declara 506 mg/100 g, conteniendo 742 mg/100 g * Great Value Cacahuates salados fritos, declara 387 mg/100 g y contiene 659 mg/100 g * Nature Sun Español Cacahuate sazonado con sal de mar, que declara 307.3 mg/100 g y contiene 1124 mg/100 g * Sol Cacahuate salado, declara 410 mg/100 g, contiene 774 mg/100 g

En el caso de los cacahuates japoneses, los siguientes contienen mayor cantidad de sodio del que declaran: * Great Value Cacahuates estilo japonés sabor limón, declara 394.70 mg/100 g y contiene 785 mg/100 g * Selecto Brand Cacahuates estilo japonés, que declara 306.67 mg/100 y contiene 464 mg/100 g * Snack Club Cacahuates japoneses sazonados con Tajín clásico, declara 607 mg/100 g y contiene 992 mg/100 g

¡PRESTA ATENCIÓN! ESTAS SON LAS CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE CALIDAD A CACAHUATES SALADOS Y JAPONESES La Profeco expuso que todos los productos examinados cumplieron con el contenido neto declarado en la etiqueta y con el índice de rancidez establecido, mientras que existen aquellas marcas que incumplieron otras normas: * Botanas Mariquita, Cacahuate japonés no ostenta la declaración de ingredientes en su etiqueta, por lo que incumple la una de las Normas Oficiales Mexicanas (NOM-051-SCFI/SSA1-2010), además de que la declaración nutrimental duplica las palabras fibra y sodio. * Productos Golden Hills, Cacahuates salados y Nature Sun, Español: Ambos son cacahuates sazonados con sal de mar y no ostentan el sello de “Exceso de sodio”, pese a que, por su contenido, están obligados a exhibirlo. TE PUEDE INTERESAR: ¿Saltillo tiene la gasolina más cara del país? Tras exhibida de Profeco, gasolineras se ajustan a $24 el litro ¿UN CONSUMO INFORMADO? PROFECO PIDE CONSIDERAR ESTO EN LA COMPRA DE CACAHUATES SALADOS O JAPONESES 1. El contenido de proteína es mayor en los cacahuates salados. 2. El contenido de grasa es casi el doble en los salados que en los japoneses. 3. El contenido de carbohidratos es casi el doble en los japoneses respecto a los salados (por la cubierta sazonada). 4. El contenido energético en estos productos es muy similar, aunque tiende a ser mayor en los salados. 5. En términos generales, el contenido de sodio es elevado en ambas categorías. Aún cuando existen productos con contenidos bajos, la mayoría de estos productos tiene el sello de “Exceso de Sodio”.

OTRAS RECOMENDACIONES DE LA PROFECO - Recomendaciones de compra: 1. Revisa la etiqueta. Es importante que leas el etiquetado; recuerda que la mayoría de estos productos presenta sellos de advertencia. 2. Evita su deterioro. Una vez abiertos, cierra muy bien el empaque y guárdalos dentro de la alacena o en un lugar fresco, protegido de la luz, alejado de fuentes de calor y de los cambios repentinos en la temperatura. 3. Revisa la fecha de caducidad. Aunque su vida en el anaquel es amplia bajo las condiciones de conservación adecuadas, siempre lee la fecha de caducidad o la fecha de consumo preferente. - Recomendaciones de consumo: 1. Evita su consumo. Si tienes hipertensión arterial y problemas cardiovasculares, ten presente que estos productos contienen mucho sodio. 2. Nunca sustituyas una comida con estos productos. Ten en cuenta que son botanas, no un plato fuerte. 3. Mantén un equilibrio entre alimentación y actividad física. Si bien el consumo excesivo de productos procesados con alto contenido calórico puede contribuir al aumento de peso, este efecto se puede mitigar con una alimentación nutritiva y equilibrada junto con la práctica frecuente de actividad física. 4. Considera consumir cacahuates naturales con cáscara y los tostados. Estos suelen ser más recomendables. Consumir 50 gramos de cacahuate, al menos una vez por semana, aporta más de la mitad de las vitaminas y el 30 % de los minerales necesarios para un crecimiento sano, además de que reduce el riesgo de enfermedades cardiacas. 5. No las consumas a menudo. Las botanas son una magnífica forma de satisfacer esos ataques de hambre entre comidas; sin embargo, no es recomendable consumirlas con frecuencia ni en grandes cantidades debido a su alto contenido de calorías, grasa y sal.