¿Los aprendices de Jóvenes Construyendo el Futuro recibirán aguinaldo este 2025?

Uno de los apoyos sociales más emblemáticos de los gobiernos de la llamada ‘Cuarta Transformación’ es Jóvenes Construyendo el Futuro (JCF), destinado a jóvenes entre 18 y 29 años de edad que no estudian ni cuentan con un trabajo o tienen conflictos para entrar en el mercado laboral en México.

El programa social se caracteriza por contar con un pago mensual equivalente a un mes de salario mínimo en 2025 y gozan de la vinculación al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Por lo que existe la duda sobre la posibilidad de pagar aguinaldo a los aprendices, como se realiza con los trabajadores.

¿SE PAGA AGUINALDO?

Si bien el programa se caracteriza por dar beneficios laborales, también no se paga todas las prestaciones de ley como lo es el aguinaldo, así como tampoco se contempla el reparto de utilidades, prima vacacional ni aportaciones al Afore e Infonavit, también no se considera un periodo de vacaciones.

Es decir, los aprendices de Jóvenes Construyendo el Futuro, es equivalente a 8 mil 480 pesos mensuales, capacitaciones en centros de trabajo de su elección y afiliación al IMSS, con el fin de facilitar su inserción al mercado laboral en México.

Por lo que no, al ser beneficiario del programa no reciben el pago de aguinaldo; por lo que no lo esperes en noviembre o hasta el 20 de diciembre.

REGISTRO A JCF

El programa social insignia del Gobierno de Claudia Sheinbaum y la pasada administración, JCF inició su periodo de registro el pasado 1 de octubre de 2025, según lo informado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

Esta nueva convocatoria buscan dar continuidad al programa JCF, el cual opera desde 2019 y que ha beneficiado a más de cinco millones de jóvenes alrededor de México.

El sistema Jóvenes Construyendo el Futuro cuenta con tiempos de postulación de manera bimestral, por lo que nuevamente ocurrirá en diciembre, es de recordar que los jóvenes que realicen su inscripción se vincularán a centros de trabajo de distintos sectores en este mes o a inicios de noviembre.

Siendo que, si no alcanzaste espacio en la convocatoria de agosto o deseas registrarte por primera vez, durante el mes de octubre se ofertarán nuevas plazas.

¿QUIÉNES PUEDE PARTICIPAR EN EL PROGRAMA JÓVENES ESCRIBIENDO EL FUTURO?

Como Aprendices:

Jóvenes de nacionalidad mexicana, de entre 18 y 29 años de edad, que no estén cursando estudios ni trabajando actualmente.

Como Centros de Trabajo (Tutores):

Empresas (personas físicas o morales), instituciones públicas u organizaciones sociales interesadas en capacitar jóvenes, sin distinción de tamaño o sector.

Ambas partes pueden registrarse directamente en línea, en los siguientes enlaces:

- Registro de Aprendices

- Registro de Tutores

Las autoridades recomiendan evitar intermediarios y completar el proceso personalmente, ya que el registro es gratuito y puede realizarse desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

¿QUÉ ÁREAS DE INTERÉS OFRECEN LOS JÓVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO?

La iniciativa ofrece las siguientes 9 opciones:

- Cultura y deportes;

- Administrativa;

- Ventas;

- Servicios;

- Agropecuarios;

- Oficios;

- Industrial;

- Ciencia y tecnología;

- Salud.

La capacitación de cada área será de mínimo 5 horas, y máximo de 8 horas diarias. A la semana, se capacitará 5 días; sin embargo, dependerá del plan de actividades del Centro de Trabajo.

REQUISITOS PARA REGISTRARTE AL PROGRAMA ‘JÓVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO’

Para registrarse en el programa, los jóvenes interesados deben cumplir con los siguientes requisitos:

- Tener entre 18 y 29 años.

- No estar estudiando ni trabajando.

- Registrarse en la plataforma digital del programa.

- Completar la información solicitada y cargar los documentos requeridos.

- Contar con una identificación oficial vigente.

- Presentar la CURP y un comprobante de domicilio reciente.

- Fotografía clara y reciente, tomada con el rostro descubierto y sin alteraciones.

- Firmar la carta compromiso, donde el aspirante declara bajo protesta de decir verdad que cumple los requisitos y acepta las condiciones del programa.

- Seleccionar un Centro de Trabajo según sus intereses y ubicación.

- Asistir a la entrevista con el Centro de Trabajo.

- Cumplir con las actividades y horarios establecidos en el plan de capacitación.

¿CÓMO PUEDO REGISTRARME A JCF?

Para poder participar en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, debes registrarte de la siguiente manera:

- Entra al sitio de JCF y da clic en el botón ‘Genera folio de registro’;

- Completa el formulario en el sitio de JCF para obtener un usuario y contraseña;

- Llena la información que se te pide y carga los documentos que se soliciten:

1.- Identificación oficial vigente.

2.- CURP.

3.- Comprobante de domicilio (no mayor a tres meses de antigüedad).

4.- Fotografía reciente con el rostro descubierto, sin ediciones ni modificaciones, sosteniendo la identificación oficial;

- Podrás seleccionar un Centro de Trabajo, el cual dependerá de tus áreas de interés, opciones de distancia o escolaridad que elijas.

- Deberás ponerte en contacto con el Centro de Trabajo para realizar una entrevista laboral; tras esto, aceptarán o declinarán la solicitud del interesado.

Todo se apegará al plan de trabajo y en pocos días, el interesado recibirá una notificación por el Centro de Trabajo. En caso de no llegar en alguna opción de preferencia, tendrán que esperar los próximos periodos de postulaciones.

Cabe destacar que los aprendices podrán recibir una oferta laboral por el Centro de Trabajo donde fueron aprendices, así como adquirir herramientas para emprender y obtener una vinculación laboral.

¿CÓMO SE DISTRIBUYEN LAS PLAZAS?

El programa Jóvenes Construyendo el Futuro establece límite en el número de aprendices que puede recibir cada centro de trabajo, como:

- Una persona física puede registrar hasta 5 aprendices.

- Una persona moral (empresa) hasta 20.

- Una institución pública federal hasta 50.

Cabe destacar que también aplica un sistema de focalización territorial, es decir, prioriza a interesados que viven en municipios con alto nivel de marginación y/o violencia.

Por lo que, en la plataforma oficial, los interesados pueden consultar un mapa interactivo que muestra las vacantes disponibles en cada municipio y sector productivo.

¿ESTÁS INTERESADO O INTERESADA? SIGUE ESTAS RECOMENDACIONES

Toma en cuenta las siguientes recomendaciones, si estás interesado en entrar el programa:

- Ten a la mano tus documentos antes o para el 1 de octubre;

- Revisa con antelación la oferta de centros de trabajo y vacantes;

- Realiza el registro durante los primeros días de apertura, la demanda suele ser alta;

- Verifica que el centro de trabajo elegido esté formalmente inscrito;

- Da seguimiento constante a la plataforma para conocer la aceptación de solicitud.

¿QUÉ ES EL PROGRAMA JÓVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO?

Lanzado en 2019, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro opera en las 32 entidades federativas de México, y está diseñado para personas de entre 18 y 29 años que actualmente no estudian ni trabajan.

El objetivo es vincularlos con Centros de Trabajo —empresas, instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil— en los que puedan capacitarse hasta por 12 meses.

Durante ese periodo, los participantes reciben:

- Un apoyo económico mensual de 8,480 pesos;

- Seguro médico otorgado por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El programa está concebido como un puente hacia el empleo formal, así como un mecanismo para fomentar la inclusión laboral, incluyendo a personas con discapacidad, quienes pueden participar siempre que la vacante elegida lo permita.