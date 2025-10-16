Liverpool, Sam’s y Walmart: Adultos mayores con INAPAM pueden acceder hasta al 10% de descuento

La credencial que otorga el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) brinda un gran listado de descuentos en rubros que favorecen la economía las personas mayores de 60 años de edad. Entre alimentación, asesorías, servicios legales, educación, recreación, cultura, salud, transporte, vestido y artículos del hogar, más y más tiendas se suman a la campaña, ofreciendo porcentajes de descuento en los gastos de los adultos mayores. TE PUEDE INTERESAR: INAPAM: ¿Cuál es el proceso para el trámite en octubre? Sigue estos 4 sencillos pasos LIVERPOOL, SAM’S, WALMART Y ¡HASTA FARMACIAS SIMILARES! ¿CÓMO SON LOS DESCUENTOS CON LA CREDENCIAL INAPAM EN ESTAS TIENDAS? Tiendas como Liverpool, Sam’s, Walmart y Farmacias Similares ofrecen distintos tipos de servicios, pero todas ellas brindan descuentos que seguramente podrán favorecer a nuestros adultos mayores, en especial si se trata de alimentación y farmacéuticos, ya que muchas veces éstos pueden representar una carga financiera. 1. Liverpool: Hasta el 31 de diciembre de 2025, los restaurantes de Liverpool en toda la República Mexicana ofrecerán un 10% de descuento, exclusivo para los adultos mayores con su credencial INAPAM. La forma de aplicarlo es únicamente mostrar la tarjeta al momento de solicitar la cuenta. Es importante mencionar que este descuento aplica solo al consumo del adulto mayor y no es posible acumularlo con otras promociones vigentes. Asimismo, VANGUARDIA recomienda primero consultar con un trabajador del establecimiento sobre la accesibilidad del descuento.

2. Sam’s: La famosa cadena de tiendas de mayoreo, Sam’s Club aplica un 5% de descuento en la compra de medicamentos pertenecientes a sus farmacias. De esta forma, se espera aligerar la carga de gastos de las personas con INAPAM, ya que los gastos médicos para adultos mayores es una carga significativa. Cabe destacar que, a diferencia de las farmacias en otros establecimientos comerciales, Sam’s Club aplica este descuento cualquier día de la semana, aunque tampoco es acumulable con otras promociones vigentes y es de uso exclusivo para miembros.

3. Walmart: Las farmacias de la cadena de Walmart aplica varios porcentajes de descuento, dependiendo del día de la compra; es decir, del 1 al 10 de cada mes, el descuento es del 7% y, del día 11 en adelante, el descuento es del 5%. En el caso de las farmacias de Bodega Aurrerá se aplica un descuento adicional: los adultos mayores que paguen con la aplicación de Cashi, recibirán una bonificación del 10% en su tarjeta con saldo exclusivo.

4. Farmacias Similares: Una de las franquicias de farmacias más populares en todo México, Farmacias Similares, otorgan un 10% de descuento en todas las compras a cualquier persona que presente su tarjeta INAPAM antes de efectuar el pago. Considere que el descuento estará vigente hasta el día 31 de diciembre e 2025. De esta forma, Farmacias Similares reafirman su compromiso de ofrecer medicamentos a menor costo.

¿AÚN NO LA TIENES LA CREDENCIAL INAPAM? CONOCE LOS REQUISITOS PARA EL TRÁMITE Para obtener la tarjeta, debes tener 60 años cumplidos o más y presentar los siguientes documentos en original y copia (los originales son solo para cotejo): 1. Identificación oficial vigente (para comprobar identidad y edad): En caso de no contar con una identificación con fotografía, se puede presentar el Acta de Nacimiento o la CURP junto con una identificación sin foto. 2. Clave Única de Registro de Población (CURP) (actualizada). 3. Comprobante de domicilio (no mayor a 6 meses): Recibo de luz, agua, teléfono, gas o predial. 4. Fotografías: Dos fotografías recientes, tamaño infantil, ya sea a color o en blanco y negro. 5. Datos de contacto de emergencia (se requieren los datos de una persona de contacto y su número telefónico). En el caso de que se trate de una persona extranjera, además de los requisitos anteriores, se debe presentar el documento migratorio vigente (FM2, FM3, Carta de naturalización, Permiso de residencia temporal o Pasaporte vigente), junto con un comprobante de domicilio en México.