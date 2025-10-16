Pensión IMSS: ¿Qué pensionados recibirán aguinaldo en noviembre 2025?

El fin del año se acerca y también una de las prestaciones más esperadas, el aguinaldo; pero no sólo los trabajadores serán beneficiarios, también los pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Cabe destacar que el aguinaldo es una prestación anual que los pensionados reciben como parte de sus derechos adquiridos tras años de trabajo y cotización en el IMSS.

A diferencia de los trabajadores activos, los pensionados no se calculan por días laborados, por otro lado, equivale a una mensualidad completa de la pensión.

Este se realizarán sin necesidad de hacer ningún trámite adicional; sin embargo, no todos los pensionados reciben el beneficio.

¿A QUIÉN SÍ Y NO SE LE DEPOSITA EL AGUINALDO?

El aguinaldo del IMSS sólo se deposita a quienes están pensionados bajo la Ley del Seguro Social de 1973, es decir, aquellas personas que comenzaron a cotizar antes del 1 de julio de 1997 y que reciben su pensión directamente del Seguro Social.

También se otorga a pensionados del IMSS en casos por:

- Cesantía en edad avanzada o vejez;

- Con pensión por invalidez o riesgo de trabajo;

- Beneficiarios por viudez, orfandad o ascendencia.

Así que si eres pensionado por la Ley del 97 del IMSS no recibirás este aguinaldo, ya que reciben su pensión a través de una AFORE y proviene de fondos individuales administrados por instituciones privadas.

¿CUÁNDO DEPOSITAN EL AGUINALDO DEL IMSS?

La prestación del IMSS se deposita a partir del 1 de noviembre, cuando se realiza el depósito del pago mensual; es decir, recibirán el dinero correspondiente a ese mes y junto con él llegará el monto del aguinaldo, siendo un depósito doble.

Este se realizará en una sóla exhibición, directamente a la cuenta bancaria del pensionado, la misma donde recibe el pago cada mes; por lo que no es necesario acudir al banco, ni hacer un proceso adicional.

Aunque se recomienda verificar el saldo de su cuenta a partir del 1 de noviembre.

En caso de no recibir el pago, debe comunicarse al 800 623 2323, opción 3, para recibir atención personalizada por parte del IMSS.

Pero, ¿qué pasa si no llega el aguinaldo? Si eres pensionado bajo la Ley 73 y el aguinaldo no aparece, lo mejor es:

1.- Verificar que datos bancarios estén actualizados;

2.- Revisar movimientos bancarios desde el cajero automático o la app de tu banco;

3.- Contactar directamente al IMSS o acudir a tu subdelegación más cercana.

Recuerda, el pago corresponde a una mensualidad completa, el mismo monto que recibe mensualmente será el mismo que se agregará como extra en el pago de fin de año; del cual no hay deducciones ni retenciones adicionales por el concepto, al ser un derecho establecido en la Ley del Seguro Social.

¿QUÉ ES EL AGUINALDO?

El aguinaldo se trata de una prestación laboral establecida por ley, a la cual te corresponde a un mínimo de 15 días de salario y deberá de ser pagado antes del 20 de diciembre.

Este beneficio es altamente anticipado por los mexicanos; sin embargo, es crucial señalar que no se implementa de igual forma para todos los sectores.

Se le otorga el aguinaldo a los trabajadores activos y jubilados de algunas instituciones. Entre las pensiones que sí incluyen aguinaldo se encuentran:

- Aguinaldo para pensionados del IMSS: Aquellos que han laborado bajo el Instituto Mexicano del Seguro Social tienen derecho a recibir un aguinaldo, dado que su pensión proviene de un empleo formal.

- Aguinaldo para pensionados del ISSSTE: De igual manera, los jubilados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado también son elegibles para esta prestación.

DIFERENCIAS ENTRE LEY 73 Y LEY 97

· Ley 73: Cubre a quienes comenzaron a cotizar antes del 1 de julio de 1997. Este grupo suele recibir más beneficios en comparación con la normativa actual, entre ellos el aguinaldo anual.

· Ley 97: Aplica para quienes comenzaron a cotizar después del 1 de julio de 1997. Aquí las pensiones dependen del ahorro acumulado en las Afores, por lo que el aguinaldo no está previsto, salvo que exista un acuerdo contractual con la aseguradora.

PENSIÓN BIENESTAR, EL APOYO COMPLEMENTARIO

Además de los depósitos del IMSS, quienes forman parte de la Pensión Bienestar para Adultos Mayores recibirán el último pago del año durante noviembre, correspondiente al bimestre noviembre-diciembre. El monto estimado es de 6,200 pesos, cifra que complementa los ingresos de miles de adultos mayores en el país.

¿INAPAM DA AGUINALDO?

Los adultos mayores que disfrutan de los beneficios de la tarjeta del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), podrán integrarse a uno de los más recientes programas de ‘Vinculación Productiva de las Personas Adultas Mayores’, cuya incorporación junto a la Ley Federal del Trabajo (LFT) permitirá acceder al aguinaldo.

Dicho programa permite a las personas mayores de 60 años, reingresar al mercado laboral y por ende contar con todos los beneficios establecidos para los trabajadores activos como aguinaldo, prima vacacional, seguro social, entre otras.

Sin embargo, aquellos mexicanos y mexicanas que cuenten con la Pensión del Bienestar Adultos Mayores no recibirán aguinaldo.

Es decir, todos aquellos adultos mayores que están incorporados al programa ‘Vinculación Productiva’, recibirán su prestación laboral.

Para incorporarse al programa del INAPAM debe cumplir con algunos requisitos como:

- Tener 60 años cumplidos;

- Presentar su credencial INAPAM vigente;

- Identificación oficial;

- Completar una solicitud de inclusión social.

Posteriormente, se realizará una entrevista con promotores del programa, quienes ayudarán a elegir una actividad productiva o voluntaria según su perfil.

No obstante, además de los documentos mencionados, la empresa pedirá requisitos adicionales, dependiendo del puesto que ofrezcan.

Es importante destacar que el salario mínimo garantizado dentro de este esquema equivale, en 2025, a 8 mil 364 pesos mensuales, lo que convierte al programa en una fuente segura de ingresos para quienes logren colocarse.

Para unirse a ‘Vinculación Productiva’ deberás realizar los siguientes pasos:

- Ubicar el módulo de Vinculación Productiva más cercano (horario de atención de 8:00 a 15:00 horas).

- Llenar la solicitud de inclusión social.

- Tener una entrevista con un promotor de Vinculación Productiva.

- Seleccionar la oferta de actividad productiva y/o voluntaria.

- Gestionar la entrevista con la empresa correspondiente.

Una vez concluido el proceso, el adulto mayor podrá incorporarse al empleo elegido, junto a la certeza de recibir un sueldo base y prestaciones de ley; además de contrataciones por hora, por jornada o por proyecto y/o servicios y en algunos casos prestaciones superiores a las de la Ley.

Es decir, aquellas personas que cuenten con su tarjeta del INAPAM y se unan al programa ‘Vinculación Productiva’, podrán disfrutar de un proporcional del aguinaldo en este 2025.