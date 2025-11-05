¿Más días feriados en México?... busca Morena que pasen de 9 a 15 los días de descanso obligatorio en la LFT

Información
/ 5 noviembre 2025
    ¿Más días feriados en México?... busca Morena que pasen de 9 a 15 los días de descanso obligatorio en la LFT
    Buscan reconocer el 5 de mayo como día de descanso obligatorio, iniciativa que forma parte de siete proyectos en el Congreso que buscan ampliar los días feriados por primera vez en casi cuatro décadas. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

Morena propone elevar el número de días feriados en México de 9 a 15 en la Ley Federal del Trabajo

Después de 38 años sin cambios, el Congreso de la Unión analiza diversas iniciativas para ampliar los días de descanso obligatorio en México. Esta semana, el diputado Carlos Ignacio Mier Bañuelos, de Morena, presentó una propuesta para reformar la Ley Federal del Trabajo (LFT) e incluir el 5 de mayo, conmemoración de la Batalla de Puebla, como feriado nacional.

La última vez que se modificó la lista de días oficiales fue en 1987, cuando se añadieron las jornadas electorales. Desde entonces, los trabajadores mexicanos solo cuentan con nueve días de descanso obligatorio, dos de los cuales no se aplican cada año por depender de eventos sexenales o electorales.

TE PUEDE INTERESAR: Puentes oficiales en noviembre 2025: conoce qué días descansarán los trabajadores en México

EL 5 DE MAYO, UNA FECHA DE ORGULLO NACIONAL

El diputado Mier Bañuelos explicó que el 5 de mayo representa un símbolo de resistencia, no solo en México, sino también en comunidades mexicanas que residen en el extranjero, especialmente en Estados Unidos.

“El Estado mexicano honra a quienes enfrentan diariamente barreras culturales, sociales y legales fuera de su tierra, y reconoce que su lucha y resistencia también forman parte de la historia viva de México”, señaló el legislador.

El proyecto propone que el primer lunes de mayo sea día de descanso oficial, con el fin de promover la conmemoración sin afectar la productividad nacional.

MÁS PROPUESTAS PARA AMPLIAR LOS DÍAS DE DESCANSO

La iniciativa de Morena se suma a otras siete propuestas que buscan reconocer más fechas como días feriados nacionales. Entre las que se analizan en la actual legislatura destacan:

• 1 y 2 de noviembre (Día de Muertos)

• Jueves y Viernes Santo (Semana Santa)

• 12 de diciembre (Día de la Virgen de Guadalupe)

De aprobarse todas, México pasaría de tener 9 a 15 días feriados oficiales, un cambio histórico en materia laboral que beneficiaría a millones de trabajadores.

MARCO LEGAL DE LOS DÍAS DE DESCANSO EN MÉXICO

Según la Ley Federal del Trabajo, los días de descanso obligatorio son jornadas en las que los empleados no están obligados a prestar servicios. Si un trabajador labora en esos días, la ley ordena una compensación económica adicional.

El artículo 75 de la LFT establece que el empleado tiene derecho a recibir su salario diario normal más el doble por el día feriado trabajado. Por ejemplo, quien percibe el salario mínimo actual (278.80 pesos) debe obtener un pago total de 836.40 pesos.

Si el día feriado coincide con domingo, se agrega una prima dominical del 25% sobre el salario ordinario.

Las empresas que incumplen con este pago pueden recibir multas que van de 5,675 a 565,700 pesos, según la gravedad de la falta.

IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA PROPUESTA

Especialistas laborales consideran que ampliar los días feriados puede tener efectos positivos en la productividad y el bienestar de los trabajadores, al fomentar un equilibrio entre la vida personal y profesional.

Sin embargo, algunos empresarios han manifestado preocupación por los costos adicionales que implicarían los nuevos descansos, sobre todo en micro y pequeñas empresas.

Pese a ello, la discusión en el Congreso refleja una tendencia mundial hacia el fortalecimiento de los derechos laborales y el reconocimiento del descanso como parte fundamental del desarrollo humano.

DATOS CURIOSOS

• México es uno de los países con menos días feriados oficiales en América Latina, comparado con Argentina (18) o Colombia (16).

• El 5 de mayo se celebra con más fuerza en Estados Unidos que en México, sobre todo en California y Texas.

• La última modificación a la Ley Federal del Trabajo sobre feriados ocurrió en 1987, hace casi 40 años.

TE PUEDE INTERESAR: Confirma SEP dos megapuentes en noviembre 2025... ¿Cuándo serán?

La iniciativa de Morena para incluir el 5 de mayo como día de descanso obligatorio podría marcar un antes y un después en la legislación laboral mexicana, al actualizarla con una visión más humana y moderna. Si se aprueban las reformas, México no solo ampliará sus días feriados, sino que también avanzará hacia un modelo de trabajo que priorice el bienestar y la identidad cultural de su gente.

Temas


Festividades
Vacaciones

true

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Opresión en Michoacán

Opresión en Michoacán
true

Se puede decir... Que Pemex lo único que dá son ‘pérdidas’
Claudia Sheinbaum durante evento público en octubre, mes en el que encuestas registraron ajustes en su aprobación.

Aprobación de Claudia Sheinbaum cae en octubre, revela El Financiero y El Economista

La SEP ha confirmado que en noviembre de 2025 los estudiantes de nivel básico disfrutarán de dos megapuentes, además de varios días sin clases antes del cierre del año.

Confirma SEP dos megapuentes en noviembre 2025... ¿Cuándo serán?
No existen descuentos adicionales exclusivos para los titulares del INAPAM.

Buen Fin 2025: los beneficios que podrán aprovechar los adultos mayores con su credencial INAPAM
A través de la edición más reciente de la Revista del Consumidor, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), reveló las marcas de cacahuates salados y japoneses más dañinos para el organismo.

¡Ni de ‘botanita’! Profeco alerta por marcas de cacahuates salados y japoneses altamente dañinos
Los dirigidos por Javier Aguirre estrenarán el nuevo uniforme el 15 de noviembre ante Uruguay.

Adidas revela el nuevo jersey verde de México para el Mundial 2026; lo estrenarán en Torreón
El festival Pa’l Norte anunció el lineup oficial para su edición 2026, que se realizará del 27 al 29 de marzo en el Parque Fundidora de Monterrey.

Revelan lineup oficial del festival Pa’l Norte 2026, con Tyler, The Creator, Guns N’ Roses y The Killers: cartelera completa