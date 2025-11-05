¿Más días feriados en México?... busca Morena que pasen de 9 a 15 los días de descanso obligatorio en la LFT

Después de 38 años sin cambios, el Congreso de la Unión analiza diversas iniciativas para ampliar los días de descanso obligatorio en México. Esta semana, el diputado Carlos Ignacio Mier Bañuelos, de Morena, presentó una propuesta para reformar la Ley Federal del Trabajo (LFT) e incluir el 5 de mayo, conmemoración de la Batalla de Puebla, como feriado nacional.

La última vez que se modificó la lista de días oficiales fue en 1987, cuando se añadieron las jornadas electorales. Desde entonces, los trabajadores mexicanos solo cuentan con nueve días de descanso obligatorio, dos de los cuales no se aplican cada año por depender de eventos sexenales o electorales.

EL 5 DE MAYO, UNA FECHA DE ORGULLO NACIONAL

El diputado Mier Bañuelos explicó que el 5 de mayo representa un símbolo de resistencia, no solo en México, sino también en comunidades mexicanas que residen en el extranjero, especialmente en Estados Unidos.

“El Estado mexicano honra a quienes enfrentan diariamente barreras culturales, sociales y legales fuera de su tierra, y reconoce que su lucha y resistencia también forman parte de la historia viva de México”, señaló el legislador.

El proyecto propone que el primer lunes de mayo sea día de descanso oficial, con el fin de promover la conmemoración sin afectar la productividad nacional.

MÁS PROPUESTAS PARA AMPLIAR LOS DÍAS DE DESCANSO

La iniciativa de Morena se suma a otras siete propuestas que buscan reconocer más fechas como días feriados nacionales. Entre las que se analizan en la actual legislatura destacan:

• 1 y 2 de noviembre (Día de Muertos)

• Jueves y Viernes Santo (Semana Santa)

• 12 de diciembre (Día de la Virgen de Guadalupe)

De aprobarse todas, México pasaría de tener 9 a 15 días feriados oficiales, un cambio histórico en materia laboral que beneficiaría a millones de trabajadores.

MARCO LEGAL DE LOS DÍAS DE DESCANSO EN MÉXICO

Según la Ley Federal del Trabajo, los días de descanso obligatorio son jornadas en las que los empleados no están obligados a prestar servicios. Si un trabajador labora en esos días, la ley ordena una compensación económica adicional.

El artículo 75 de la LFT establece que el empleado tiene derecho a recibir su salario diario normal más el doble por el día feriado trabajado. Por ejemplo, quien percibe el salario mínimo actual (278.80 pesos) debe obtener un pago total de 836.40 pesos.

Si el día feriado coincide con domingo, se agrega una prima dominical del 25% sobre el salario ordinario.

Las empresas que incumplen con este pago pueden recibir multas que van de 5,675 a 565,700 pesos, según la gravedad de la falta.

IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA PROPUESTA

Especialistas laborales consideran que ampliar los días feriados puede tener efectos positivos en la productividad y el bienestar de los trabajadores, al fomentar un equilibrio entre la vida personal y profesional.

Sin embargo, algunos empresarios han manifestado preocupación por los costos adicionales que implicarían los nuevos descansos, sobre todo en micro y pequeñas empresas.

Pese a ello, la discusión en el Congreso refleja una tendencia mundial hacia el fortalecimiento de los derechos laborales y el reconocimiento del descanso como parte fundamental del desarrollo humano.

DATOS CURIOSOS

• México es uno de los países con menos días feriados oficiales en América Latina, comparado con Argentina (18) o Colombia (16).

• El 5 de mayo se celebra con más fuerza en Estados Unidos que en México, sobre todo en California y Texas.

• La última modificación a la Ley Federal del Trabajo sobre feriados ocurrió en 1987, hace casi 40 años.

La iniciativa de Morena para incluir el 5 de mayo como día de descanso obligatorio podría marcar un antes y un después en la legislación laboral mexicana, al actualizarla con una visión más humana y moderna. Si se aprueban las reformas, México no solo ampliará sus días feriados, sino que también avanzará hacia un modelo de trabajo que priorice el bienestar y la identidad cultural de su gente.