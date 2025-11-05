Confirma SEP dos megapuentes en noviembre 2025... ¿Cuándo serán?

Esta noticia representa una excelente oportunidad para que las familias puedan planificar viajes, actividades recreativas o tiempo en casa, mientras los alumnos disfrutan de merecidos descansos.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó oficialmente que noviembre de 2025 será uno de los meses con más días de descanso del ciclo escolar 2025-2026. Los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria tendrán dos megapuentes, además de días inhábiles por motivos administrativos y conmemorativos.

PRIMER MEGAPUENTE: DEL 14 AL 17 DE NOVIEMBRE

El primer megapuente del mes abarcará cuatro días de descanso consecutivos. Todo comenzará el viernes 14 de noviembre, fecha en la que los docentes realizarán el proceso de registro de calificaciones. A este día se sumarán el sábado 15 y domingo 16, y finalmente el lunes 17 de noviembre, que se considera feriado oficial por la conmemoración del Día de la Revolución Mexicana.

De esta forma, los estudiantes disfrutarán de un largo fin de semana del viernes 14 al lunes 17 de noviembre, lo que les permitirá descansar o aprovechar el tiempo en familia antes del cierre de trimestre.

SEGUNDO MEGAPUENTE: DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE

El segundo megapuente de noviembre ocurrirá en los últimos días del mes. El viernes 28 de noviembre se suspenderán las clases debido a la sesión del Consejo Técnico Escolar (CTE), lo que dará lugar a otro fin de semana largo al unirse con el sábado 29 y el domingo 30.

Aunque en esta ocasión el descanso será de tres días, representa una oportunidad más para recargar energías antes del inicio de diciembre y el cierre del ciclo escolar.

Fechas clave:

• Primer megapuente: del 14 al 17 de noviembre de 2025

• Segundo megapuente: del 28 al 30 de noviembre de 2025

CUÁNDO INICIAN LAS VACACIONES DE INVIERNO 2025

Después de los descansos de noviembre, los alumnos deberán cursar tres semanas completas de clases en diciembre antes de iniciar el receso invernal.

El periodo de vacaciones de invierno 2025-2026 comenzará el lunes 22 de diciembre de 2025 y se extenderá hasta el viernes 9 de enero de 2026, lo que representa tres semanas de descanso antes de regresar a clases en enero.

DÍAS SIN CLASES DESPUÉS DE ENERO 2026

Una vez terminado el receso invernal, los estudiantes contarán con más días de descanso a lo largo del ciclo escolar. El calendario oficial de la SEP incluye feriados, sesiones de Consejo Técnico Escolar y días administrativos, distribuidos de la siguiente manera:

Días feriados oficiales:

• Lunes 2 de febrero de 2026: Día de la Constitución

• Lunes 16 de marzo de 2026: Natalicio de Benito Juárez

• Viernes 1 de mayo de 2026: Día del Trabajo

• Martes 5 de mayo de 2026: Batalla de Puebla

• Viernes 15 de mayo de 2026: Día del Maestro

Sesiones del Consejo Técnico Escolar:

• 30 de enero, 27 de febrero, 27 de marzo, 29 de mayo y 26 de junio de 2026

Fechas de descarga administrativa:

• 13 de marzo y 3 de julio de 2026

Vacaciones de Semana Santa:

• Del 30 de marzo al 10 de abril de 2026

DATOS CURIOSOS SOBRE LOS MEGAPUENTES

• Los megapuentes fueron implementados oficialmente en México en 2006 para promover el turismo interno y mejorar la convivencia familiar.

• El mes de noviembre suele concentrar más descansos por la combinación de celebraciones patrias, días administrativos y fechas del Consejo Técnico Escolar.

• Según la SEP, estos descansos no afectan el avance académico, pues los calendarios están diseñados para cumplir con las 200 jornadas efectivas de clases establecidas por ley.

El mes de noviembre 2025 se perfila como uno de los más esperados por los estudiantes del ciclo escolar 2025-2026, gracias a los dos megapuentes confirmados por la SEP. Con descansos programados del 14 al 17 y del 28 al 30 de noviembre, los alumnos podrán disfrutar de días adicionales para relajarse, convivir con sus familias o prepararse para el cierre del año.

Además, el periodo de vacaciones de invierno iniciará el 22 de diciembre, consolidando una recta final del año llena de oportunidades para descansar y disfrutar. Sin duda, un calendario escolar que beneficiará tanto a los estudiantes como a los docentes.