FGR admite que cabaña de ‘El Mencho’ no fue resguardada; apunta posible contaminación

Por lo que después, la FGR solicitó a un juez una orden de cateo para ingresar legalmente a seis inmuebles donde ocurrió el operativo.

“El lugar referido no ofrecía condiciones mínimas de seguridad para el resguardo del personal ministerial y pericial. En ese sentido, no se realizó el aseguramiento inmediato de los inmuebles, sino hasta que la situación fue contenida y se restablecieron condiciones mínimas de seguridad en la zona, momento en el que la FGR solicitó a una autoridad judicial una orden de cateo para ingresar legalmente a seis inmuebles”, apunta el comunicado publicado este lunes.

La Fiscalía señala que autoridades no aseguraron el inmueble hasta que la situación de violencia derivada del operativo fuera contenida, ya que “no ofrecía condiciones mínimas de seguridad” para el personal ministerial y pericial.

A través de un comunicado, FGR informó que en días recientes se tuvo conocimiento que diversas personas ingresaron a las cabañas ubicadas en el Tapalpa Country Club donde se resguardaba Rubén ‘N’, así como que se encontraron diversos indicciones relacionados a una posible actividad criminal.

Por lo que la dependencia abrió una carpeta de investigación para esclarecer si algún funcionario incurrió en alguna irregularidad durante el operativo que concluyó con el abatimiento del capo del crimen organizado.

La Fiscalía General de la República (FGR) admitió que no se resguardó “de inmediato” la cabaña donde se encontraba Nemesio Oseguera Cervantes ‘El Mencho’, entonces líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Tapalpa, Jalisco.

ADVIERTE POSIBLE CONTAMINACIÓN POR PERSONAS SIN AUTORIZACIÓN

El documento apunta que diversas personas ingresaron sin autorización legalmente otorgada a los inmuebles donde ocurrió la persecución que llevó a la muerte de ‘El Mencho’, advirtiendo que “alteró y contaminó la escena”.

Además, señalan que “no puede determinar si los objetos o indicios que públicamente se ha señalado que fueron encontrados en esos inmuebles efectivamente se hallaban ahí”, referenciado a las narconóminas encontradas en la cabaña, donde señalan la cantidad de dinero que el cártel giraba a sicarios, jefes de plaza, armamento, insumos y sobornos a autoridades de distintas entidades federativas.

“Se tuvo conocimiento de que, sin autorización alguna de quien estuviera facultado legalmente para otorgarla, diversas personas ingresaron a dichos inmuebles, lo que alteró y contaminó la escena. En consecuencia, esta Fiscalía no puede determinar si los objetos o indicios que públicamente se ha señalado que fueron encontrados en esos inmuebles efectivamente se hallaban ahí”, apuntó en un comunicado.

Así como que tampoco se puede establecer si los elementos hallados en el lugar fueron preservados conforme a los protocoles legales y periciales, afirmando que “podría romper la cadena de custodia de eventuales pruebas”; por lo que “existe una alta probabilidad de contaminación del lugar de los hechos, situación que será valorada para determinar, en su momento, las acciones legales que correspondan, por lo que esta Fiscalía General de la República ha iniciado una investigación para determinar si algún servidor público incurrió en una irregularidad al no preservarse”.

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MUERTE DE ‘EL MENCHO’ Y HALLAZGO DE NARCONÓMINAS

La FGR también hizo un recuento del operativo del 22 de febrero, señaló que se registraron enfrentamientos armados, derivados de la resistencia que opuso el entonces detenido y diversos integrantes de la organización criminal.

La confrontación se registró en una zona de campo abierto, despoblado y alejado al sitio de referencia (la zona de cabañas), dando como resultado la pédida de vidas humanas y la detención de ‘El Mencho’, quien resultó herido, por lo que su traslado inmediato a un hospital para salvaguardar su vida fue prioritario, aunque no logró llegar con vida al nosocomio.

“En ese mismo contexto, y tomándose en cuenta la complejidad de la operación, fue necesario también el traslado de los elementos que participaron en la misma para brindar seguridad a los detenidos y reforzar puntos estratégicos ante una posible reacción del citado grupo criminal”, destacó el comunicado.

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La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes derivó en enfrentamientos armados, quema de vehículos y negocios, bloqueos de carreteras y jornada de violencia en más de 20 estados de México y 62 fallecidos.

Desde el 23 de febrero, medios de comunicación nacional compartieron el hallazgo de objetos y papelería dentro de la cabaña donde presuntamente estaba ‘El Mencho’.

En días pasados, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum apuntó que la FGR debía aclarar el acceso al lugar que debió estar acordonado desde el operativo.