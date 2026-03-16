Sheinbaum enviará mañana al Congreso iniciativa del ‘Plan B’ de reforma electoral

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México
/ 16 marzo 2026
    Sheinbaum enviará mañana al Congreso iniciativa del ‘Plan B’ de reforma electoral
    Claudia Sheinbaum anunció que enviará al Congreso una iniciativa para redirigir recursos de congresos locales y cabildos a obras y servicios públicos. CUARTOSCURO

El gobierno de Claudia Sheinbaum enviará al Congreso una iniciativa del “Plan B” electoral para redirigir recursos

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que su gobierno enviará al Congreso la iniciativa del denominado “Plan B” de la reforma electoral, cuyo objetivo central es reorientar recursos destinados a congresos locales y regidores para que se utilicen en obras y servicios públicos en estados y municipios.

Durante la conferencia matutina del Ejecutivo federal, la mandataria explicó que la propuesta busca modificar la manera en que se distribuyen los recursos en los poderes legislativos estatales y en los cabildos municipales.

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“Hay un acuerdo para presentar lo que tiene que ver con la reorientación del presupuesto que hay en los congresos locales, en el Senado de la República y en la cantidad de regidores para que ese recurso se quede en los municipios y en los estados para obra pública. Ese es el principal acuerdo. Como lo he dicho, nosotros seguimos luchando contra los privilegios”, señaló.

La iniciativa será enviada al Congreso de la Unión el martes 17 de marzo.

INICIATIVA BUSCA AJUSTES EN GASTOS LEGISLATIVOS Y EN CABILDOS MUNICIPALES

De acuerdo con lo expuesto por la presidenta, el planteamiento consiste en reducir el gasto que actualmente se destina al funcionamiento de congresos locales y regidores para dirigir esos recursos a proyectos de infraestructura y servicios básicos.

La titular del Ejecutivo federal explicó que se alcanzó un acuerdo para revisar la forma en que se asignan los presupuestos en los legislativos estatales y en los gobiernos municipales.

Según indicó, la intención es disminuir recursos destinados a gastos operativos o beneficios asociados a los cargos públicos y canalizarlos hacia necesidades directas de la población.

PRESUPUESTOS LEGISLATIVOS VARÍAN ENTRE ESTADOS DE MÉXICO

Durante la conferencia, la presidenta señaló que existen diferencias significativas en el gasto legislativo entre entidades federativas con características similares.

Como ejemplo, mencionó que algunos congresos estatales con el mismo número de diputados manejan presupuestos muy distintos.

“Un congreso de un estado tiene 25 diputados, otro también 25 y, sin embargo, uno tiene un monto por diputado de 39 millones de pesos y otro de 5 millones; es un exceso”, afirmó.

RECURSOS SE QUEDARÍAN EN ESTADOS Y MUNICIPIOS

La mandataria federal explicó que el dinero que se obtenga a partir de los ajustes no se concentrará en el gobierno federal, sino que permanecerá en los estados y municipios.

Según indicó, los recursos se destinarían a obras y servicios públicos como pavimentación, infraestructura hidráulica, mantenimiento urbano y otros proyectos relacionados con el desarrollo local.

De acuerdo con lo planteado, los recursos no se utilizarían para cubrir bonos, beneficios o gastos administrativos de regidores y legisladores locales.

INICIATIVA FORMA PARTE DEL ‘PLAN B’ DE REFORMA ELECTORAL

La propuesta forma parte de los cambios que el gobierno federal impulsa dentro del denominado Plan B de la reforma electoral, que contempla modificaciones relacionadas con la organización política y administrativa del sistema electoral.

Durante la conferencia, Claudia Sheinbaum Pardo también mencionó que su administración continuará insistiendo en otros puntos de la reforma que no se concretaron en esta etapa.

Entre ellos mencionó la reducción de privilegios para los partidos políticos y cambios relacionados con la elección de diputados.

“Eso es algo que para nosotros es algo que ha pedido la gente. No se logró ahora, pero eso no quiere decir que no quitemos el dedo del renglón”, afirmó.

ESTIMAN AHORRO DE 4 MIL MILLONES DE PESOS

Con base en las estimaciones mencionadas durante la conferencia matutina, la reducción del presupuesto destinado a legisladores locales podría representar un ahorro cercano a 4 mil millones de pesos.

De aprobarse la iniciativa en el Congreso, esos recursos tendrían que destinarse de manera obligatoria a obras públicas y servicios en los municipios y entidades federativas del país.

La propuesta será analizada por el Poder Legislativo una vez que sea presentada formalmente ante el Congreso de la Unión.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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