Sheinbaum enviará mañana al Congreso iniciativa del ‘Plan B’ de reforma electoral
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
El gobierno de Claudia Sheinbaum enviará al Congreso una iniciativa del “Plan B” electoral para redirigir recursos
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que su gobierno enviará al Congreso la iniciativa del denominado “Plan B” de la reforma electoral, cuyo objetivo central es reorientar recursos destinados a congresos locales y regidores para que se utilicen en obras y servicios públicos en estados y municipios.
Durante la conferencia matutina del Ejecutivo federal, la mandataria explicó que la propuesta busca modificar la manera en que se distribuyen los recursos en los poderes legislativos estatales y en los cabildos municipales.
TE PUEDE INTERESAR: Morena, PVEM y PT dan su respaldo total al Plan B de la Reforma Electoral
“Hay un acuerdo para presentar lo que tiene que ver con la reorientación del presupuesto que hay en los congresos locales, en el Senado de la República y en la cantidad de regidores para que ese recurso se quede en los municipios y en los estados para obra pública. Ese es el principal acuerdo. Como lo he dicho, nosotros seguimos luchando contra los privilegios”, señaló.
La iniciativa será enviada al Congreso de la Unión el martes 17 de marzo.
INICIATIVA BUSCA AJUSTES EN GASTOS LEGISLATIVOS Y EN CABILDOS MUNICIPALES
De acuerdo con lo expuesto por la presidenta, el planteamiento consiste en reducir el gasto que actualmente se destina al funcionamiento de congresos locales y regidores para dirigir esos recursos a proyectos de infraestructura y servicios básicos.
La titular del Ejecutivo federal explicó que se alcanzó un acuerdo para revisar la forma en que se asignan los presupuestos en los legislativos estatales y en los gobiernos municipales.
Según indicó, la intención es disminuir recursos destinados a gastos operativos o beneficios asociados a los cargos públicos y canalizarlos hacia necesidades directas de la población.
PRESUPUESTOS LEGISLATIVOS VARÍAN ENTRE ESTADOS DE MÉXICO
Durante la conferencia, la presidenta señaló que existen diferencias significativas en el gasto legislativo entre entidades federativas con características similares.
Como ejemplo, mencionó que algunos congresos estatales con el mismo número de diputados manejan presupuestos muy distintos.
“Un congreso de un estado tiene 25 diputados, otro también 25 y, sin embargo, uno tiene un monto por diputado de 39 millones de pesos y otro de 5 millones; es un exceso”, afirmó.
RECURSOS SE QUEDARÍAN EN ESTADOS Y MUNICIPIOS
La mandataria federal explicó que el dinero que se obtenga a partir de los ajustes no se concentrará en el gobierno federal, sino que permanecerá en los estados y municipios.
Según indicó, los recursos se destinarían a obras y servicios públicos como pavimentación, infraestructura hidráulica, mantenimiento urbano y otros proyectos relacionados con el desarrollo local.
De acuerdo con lo planteado, los recursos no se utilizarían para cubrir bonos, beneficios o gastos administrativos de regidores y legisladores locales.
INICIATIVA FORMA PARTE DEL ‘PLAN B’ DE REFORMA ELECTORAL
La propuesta forma parte de los cambios que el gobierno federal impulsa dentro del denominado Plan B de la reforma electoral, que contempla modificaciones relacionadas con la organización política y administrativa del sistema electoral.
Durante la conferencia, Claudia Sheinbaum Pardo también mencionó que su administración continuará insistiendo en otros puntos de la reforma que no se concretaron en esta etapa.
Entre ellos mencionó la reducción de privilegios para los partidos políticos y cambios relacionados con la elección de diputados.
“Eso es algo que para nosotros es algo que ha pedido la gente. No se logró ahora, pero eso no quiere decir que no quitemos el dedo del renglón”, afirmó.
ESTIMAN AHORRO DE 4 MIL MILLONES DE PESOS
Con base en las estimaciones mencionadas durante la conferencia matutina, la reducción del presupuesto destinado a legisladores locales podría representar un ahorro cercano a 4 mil millones de pesos.
De aprobarse la iniciativa en el Congreso, esos recursos tendrían que destinarse de manera obligatoria a obras públicas y servicios en los municipios y entidades federativas del país.
La propuesta será analizada por el Poder Legislativo una vez que sea presentada formalmente ante el Congreso de la Unión.