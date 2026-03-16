Sheinbaum enviará mañana al Congreso iniciativa del ‘Plan B’ de reforma electoral

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo , informó que su gobierno enviará al Congreso la iniciativa del denominado “Plan B” de la reforma electoral, cuyo objetivo central es reorientar recursos destinados a congresos locales y regidores para que se utilicen en obras y servicios públicos en estados y municipios.

Durante la conferencia matutina del Ejecutivo federal, la mandataria explicó que la propuesta busca modificar la manera en que se distribuyen los recursos en los poderes legislativos estatales y en los cabildos municipales.

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“Hay un acuerdo para presentar lo que tiene que ver con la reorientación del presupuesto que hay en los congresos locales, en el Senado de la República y en la cantidad de regidores para que ese recurso se quede en los municipios y en los estados para obra pública. Ese es el principal acuerdo. Como lo he dicho, nosotros seguimos luchando contra los privilegios”, señaló.

La iniciativa será enviada al Congreso de la Unión el martes 17 de marzo.

INICIATIVA BUSCA AJUSTES EN GASTOS LEGISLATIVOS Y EN CABILDOS MUNICIPALES

De acuerdo con lo expuesto por la presidenta, el planteamiento consiste en reducir el gasto que actualmente se destina al funcionamiento de congresos locales y regidores para dirigir esos recursos a proyectos de infraestructura y servicios básicos.

La titular del Ejecutivo federal explicó que se alcanzó un acuerdo para revisar la forma en que se asignan los presupuestos en los legislativos estatales y en los gobiernos municipales.

Según indicó, la intención es disminuir recursos destinados a gastos operativos o beneficios asociados a los cargos públicos y canalizarlos hacia necesidades directas de la población.