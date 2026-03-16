Morena, PVEM y PT dan su respaldo total al Plan B de la Reforma Electoral

Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista (PVEM) anunciaron ayer el “respaldo total” al Plan B de la Reforma Electoral, pero sin recorte presupuestal a los partidos ni cambios en la elección plurinominal.

A través de un mensaje conjunto, los dirigentes partidistas y legislativos de la coalición cerraron filas con la Presidenta Claudia Sheinbaum y su segunda apuesta, y en menos de cuatro días sus diferencias y críticas quedaron resueltas.

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Sin embargo, en el posicionamiento público omitieron mencionar dos de los temas centrales que en los dos últimos meses generaron fricciones entre Morena y sus aliados: la disminución de 25 por ciento al financiamiento ordinario de los partidos políticos y el cambio en el método de selección plurinominal.

Para este año se proyectaron más de 7 mil 700 millones de pesos de financiamiento para los partidos políticos. Con la propuesta de Sheinbaum se buscaba recortar más de mil 800 millones de pesos.

Aunque los líderes partidistas indicaron que los temas electorales se someterían a consulta popular, no refirieron que entre estos estuviera incluido el gasto de las instituciones políticas, tema al que -por adelantado- el PT ya le había puesto peros.

Su líder nacional, Alberto Anaya, aseguró que “cuidó” que en el Plan B no se incluyera alg˙n retroceso democrático y por eso, esta vez, obtuvieron su apoyo.

”En relación al Plan B, hemos cuidado que no afecte los avances de las reformas de 1977. Con la reforma del 96 fue posible también consolidar nuestros avances democráticos y sobre esas reglas lograr que en 2018 Andrés Manuel López Obrador fuera Presidente de la República y sobre esas mismas reglas nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lo logró”.

“Esas reglas tienen que conservarse y esta reforma cuida que no se afecten esos avances democráticos. Por eso estamos nosotros con el Plan B”, explicó el líder del PT”.

“Nos gustaría mandar un mensaje claro de respaldo absoluto al plan B propuesto por nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por parte de Morena, del Partido del Trabajo y del Partido Verde Ecologista”, indicó Luisa Alcalde, dirigente nacional del partido guinda.

Afirmó que el PaÌs atraviesa un momento clave para la democracia y criticó que durante años el sistema electoral fue diseñado para mantener privilegios y estructuras costosas alejadas de la ciudadanía.

”Durante demasiado tiempo, el sistema político y electoral en México fue creado para proteger privilegios y sostener estructuras costosas, manteniendo una enorme distancia entre el pueblo y el poder”, sostuvo.

Esta nueva reforma constitucional dirige el recorte hacia el gasto de los Congresos estatales y sueldos y prestaciones de legisladores locales; también prevé disminuir la integración de los cabildos municipales.

Además, abre la oportunidad a que la consulta de revocación de mandato del Ejecutivo se haga en el tercer y cuarto año de Gobierno.

Con ello, la aspiración de la Presidenta Claudia Sheinbaum de ahorrar alrededor de 12 mil millones de pesos se redujo a 4 mil millones de pesos.

Así, y con la omisión de ambos puntos, los aliados anunciaron su respaldo a la Presidenta Claudia Sheinbaum y a la reforma.