¿Irán fuera del Mundial 2026? La AFC confirma que la selección se mantiene en el torneo

La Confederación Asiática de Futbol (AFC) salió al paso de la incertidumbre y aclaró que, hasta hoy, Irán sigue contemplado para disputar el Mundial 2026, ya que no existe una notificación formal de baja por parte de su federación.

El pronunciamiento llegó después de que crecieran las versiones sobre una posible ausencia del combinado iraní por el contexto político y de seguridad que rodea al país.

De acuerdo con Reuters, el secretario general de la AFC, Windsor John, explicó que la confederación no ha recibido comunicación oficial de retiro y que, por el contrario, la Federación de Futbol de Irán ha reiterado su intención de participar en la justa mundialista.

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Ese punto es clave, porque únicamente la federación nacional puede formalizar una decisión de esa magnitud ante los organismos correspondientes.

La noticia tiene peso internacional porque Irán ya cuenta con su lugar asegurado en la próxima Copa del Mundo.