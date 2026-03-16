¿Irán fuera del Mundial 2026? La AFC confirma que la selección se mantiene en el torneo
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La Confederación Asiática de Futbol informó que no ha recibido ninguna notificación oficial de retiro por parte de Irán, por lo que la selección asiática se mantiene en la Copa del Mundo
La Confederación Asiática de Futbol (AFC) salió al paso de la incertidumbre y aclaró que, hasta hoy, Irán sigue contemplado para disputar el Mundial 2026, ya que no existe una notificación formal de baja por parte de su federación.
El pronunciamiento llegó después de que crecieran las versiones sobre una posible ausencia del combinado iraní por el contexto político y de seguridad que rodea al país.
De acuerdo con Reuters, el secretario general de la AFC, Windsor John, explicó que la confederación no ha recibido comunicación oficial de retiro y que, por el contrario, la Federación de Futbol de Irán ha reiterado su intención de participar en la justa mundialista.
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Ese punto es clave, porque únicamente la federación nacional puede formalizar una decisión de esa magnitud ante los organismos correspondientes.
La noticia tiene peso internacional porque Irán ya cuenta con su lugar asegurado en la próxima Copa del Mundo.
FIFA recordó previamente que el conjunto iraní amarró su clasificación y aparece instalado en el Grupo G, sector en el que comparte cartel con Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda, dentro del torneo que se jugará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en sedes de México, Estados Unidos y Canadá.
En los últimos días, la participación iraní quedó en duda después de declaraciones desde su entorno político, lo que encendió las alertas rumbo al Mundial 2026.
Sin embargo, la postura más reciente de la AFC enfría ese escenario y sostiene, al menos de momento, que Irán sigue en la ruta mundialista y que cualquier cambio dependerá de una notificación oficial que hoy no existe.
Para México, país coanfitrión de la Copa del Mundo, el caso también genera atención por el impacto deportivo y logístico que tendría una eventual modificación en la lista de selecciones participantes.
Por ahora, la señal desde Asia es clara: Irán no ha sido retirado del Mundial 2026 y continúa dentro del plan competitivo del torneo más grande en la historia de FIFA.