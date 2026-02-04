Masa de Aire Frío cubrirá a México; Frente Frío azotará con heladas de -10 grados y lluvias en estos estados

Para este miércoles, el frente frío 33 recorrerá el noreste y oriente de la República Mexicana, ocasionando lluvias puntuales fuertes en dichas regiones, además de chubascos en estados del centro, sur y sureste del territorio nacional.

Un nuevo frente frío , el número 33 de la temporada, se ingresó al norte del territorio mexicano, provocando temperaturas bajo cero , fuertes lluvias, tormentas eléctricas y granizo , esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El jueves, el frente frío 33 se desplazará rápidamente sobre el sureste del país y la península de Yucatán e interaccionará con una vaguada en altura sobre el golfo de México, ocasionado lluvias fuertes a muy fuertes en el oriente y sureste del territorio nacional, con lluvias puntuales intensas en zonas de Veracruz y Oaxaca; asimismo, se prevén condiciones para la caída de nieve o aguanieve en cimas del Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Pico de Orizaba y Cofre de Perote.

Finalmente, un canal de baja presión y el ingreso de humedad del océano Pacífico, propiciarán lluvias y chubascos con posibles descargas eléctricas sobre el occidente del territorio mexicano. Se prevé mar de fondo de 2.0 a 3.0 metros de altura en la costa occidental de Baja California y Baja California Sur, así como en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

La masa de aire polar que impulsa al frente, en interacción con una vaguada en altura y con la corriente en chorro subtropical , ocasionará evento de “Norte” fuerte con oleaje elevado en costas de Tamaulipas y Veracruz, extendiéndose durante la noche hacia el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas); además de un nuevo descenso de las temperaturas en el norte, noreste, oriente y centro del país; asimismo, durante la noche, existen condiciones para la caída de nieve o aguanieve en cimas del Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Pico de Orizaba y Cofre de Perote. Por otra parte, una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera al oeste de la península de Baja California, en combinación con la corriente en chorro subtropical , originarán rachas de viento en el noroeste de México.

A su vez, un canal de baja presión en el occidente de la República Mexicana y el ingreso de humedad del océano Pacífico, propiciarán lluvias y chubascos con posibles descargas eléctricas en dicha región.

Por su parte, la masa de aire polar asociada al frente mantendrá el descenso de las temperaturas en los estados del norte, noreste, centro y oriente de México, además de evento de “Norte” de fuerte a intenso, con rachas de 100 a 120 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas); de 80 a 100 km/h en Veracruz; de 50 a 70 km/h en Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; y de 40 a 60 km/h en Tamaulipas; con oleaje elevado en costas de dichos estados.

Por otra parte, un canal de baja presión en el occidente de México en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico, generarán lluvias y chubascos en zonas del occidente, centro y sur de la República Mexicana.

El viernes, el frente frío 33 se extenderá sobre el occidente del mar Caribe, mientras que la masa de aire polar asociada cubrirá el norte, noreste, centro, oriente y sureste del territorio mexicano, propiciando lluvias fuertes en Veracruz y Oaxaca, chubascos en Chiapas y lluvias aisladas en Puebla y Tabasco; además, continuará el evento de “Norte” con rachas de 80 a 100 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas) y de 40 a 60 km/h, durante la mañana en Yucatán (este) y Quintana Roo; se prevé que durante la tarde, dicha masa polar empiece a modificar sus características térmicas, favoreciendo un ascenso gradual de las temperaturas en la mayor parte del país, manteniéndose ambiente frío durante la mañana y noche en zonas altas de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

El sábado, un canal de baja presión sobre el occidente del territorio nacional en combinación con una vaguada polar en el noreste del país y el ingreso de humedad del océano Pacífico, originarán lluvias e intervalos de chubascos en dichas regiones.

CLIMA PARA SALTILLO

Para Saltillo, el pronóstico de este miércoles, una mínima de 3 y máxima de 13 grados, con cielo despejado, el jueves tendremos una máxima de 14 y una mínima de 3 grados, finalmente para el viernes, una máxima de 19 y mínima de 7.

PRONÓSTICO DE LLUVIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): San Luis Potosí (Huasteca), Querétaro (Sierra Gorda), Hidalgo (Sierra Gorda, Sierra Alta, Huasteca y Sierra de Tenango), Puebla (Sierra Norte, Sierra Nororiental y Valle Serdán), Veracruz (Huasteca Baja, Totonaca, Nautla y Capital), Oaxaca y Guerrero.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Nuevo León, Tamaulipas, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla (Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Huasteca Alta, Sotavento, Papaloapan, Olmeca y Los Tuxtlas), Tabasco y Chiapas.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Zacatecas, Aguascalientes y Colima.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PARA LA REPÚBLICA MEXICANA

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Michoacán, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México, Morelos y Chiapas.

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Morelos (sur), Puebla (suroeste), Oaxaca y Chiapas (costa).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Durango (oeste), Nayarit, Jalisco y Colima.

PRONÓSTICO DE VIENTO PARA EL TERRITORIO MEXICANO

Evento de “Norte” de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h: Tamaulipas y Veracruz; extendiéndose durante la noche: istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas).

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Baja California, Sonora, Chihuahua, San Luis Potosí, Guanajuato y Puebla.

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: golfo de California, Durango, Coahuila y Nuevo León.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Sinaloa, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México y Ciudad de México.

Oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura: costas de Tamaulipas y Veracruz (norte); y durante la noche: golfo de Tehuantepec.

Mar de fondo de 2.0 a 3.0 metros de altura: costa Pacífica de Baja California, Baja California sur, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

¿QUÉ ES UNA MASA DE AIRE FRÍO?

Una masa de aire frío es una gran extensión de aire con características homogéneas de temperatura y humedad que se desplaza sobre la superficie terrestre.

Estas masas de aire suelen originarse en regiones polares o en áreas de alta latitud y se mueven hacia latitudes más bajas, influyendo en el clima y el tiempo atmosférico de las zonas por donde pasan.

Características de una masa de aire frío:

• Baja temperatura: Suelen ser más frías que el aire circundante.

• Alta presión: Generalmente están asociadas con sistemas de alta presión.

• Densidad alta: Tienden a desplazarse por debajo del aire más cálido, generando frentes fríos.

• Humedad variable: Pueden ser secas si provienen de zonas continentales o húmedas si tienen origen marítimo.

Efectos de una masa de aire frío:

• Descenso de la temperatura.

• Vientos fuertes debido a la diferencia de presión.

• Formación de frentes fríos al interactuar con masas de aire cálido.

• Posibles lluvias, nevadas o heladas, dependiendo de la humedad y temperatura del entorno.

En México, por ejemplo, durante el invierno las masas de aire frío provenientes del Ártico afectan el clima, causando descensos de temperatura, eventos de “Norte” en el Golfo de México y heladas en diversas regiones.

¿QUÉ ES UN FRENTE FRÍO?

Un frente frío se produce por el choque de dos masas de aire: una fría y una cálida; esto provoca la formación de tormentas severas y un evento de Norte. Son impulsados por una masa de aire frío a una velocidad aproximada entre 40 y 60 kilómetros/hora, por lo que tienen una duración de 3 a 7 días en nuestro país y dejan un enfriamiento del aire sobre la región por donde pasa.

De acuerdo a la climatología de México, la temporada de sistemas frontales inicia durante el mes de septiembre y concluye en mayo cuando se activa la de ciclones y huracanes; además es importante recordar que cuando los frentes interactúan con sistemas tropicales, los vuelven más inestables, duraderos y peligrosos.

Los efectos de un frente frío, además de las bajas temperaturas, son lluvias, nevadas, oleaje y viento; este último, cuando corre de norte a sur en el golfo de México e istmo de Tehuantepec, se le conoce comúnmente como Norte.

¿QUÉ HACER ANTE LA LLEGADA DE UN FRENTE FRÍO?

Ante la llegada de un frente frío, es importante tomar algunas precauciones para mantenerse seguro y cómodo. Aquí hay algunos pasos que puedes seguir:

Viste adecuadamente: Asegúrate de usar ropa abrigada y en capas para mantener el calor. Un abrigo, bufanda, guantes y gorro son esenciales para protegerte del frío.

Mantén tu hogar cálido: Si estás en casa, asegúrate de que tu sistema de calefacción esté funcionando correctamente. Si es necesario, utiliza calentadores eléctricos o de gas para mantener el ambiente cálido. Asegúrate también de sellar cualquier filtración de aire en puertas y ventanas.

Protégete del viento: El viento puede hacer que la sensación térmica sea mucho más fría. Siempre que salgas, utiliza ropa que te proteja del viento y busca lugares resguardados.

Aliméntate bien: Los alimentos calientes pueden ayudarte a mantener tu temperatura corporal. Beber bebidas calientes como té, café o chocolate caliente puede ser reconfortante.

Evita actividades al aire libre: Si las condiciones son muy frías, es mejor evitar actividades al aire libre que te expongan demasiado al frío, especialmente si no estás adecuadamente vestido.

Conduce con precaución: Las carreteras pueden volverse peligrosas debido al hielo o la nieve. Si necesitas conducir, asegúrate de hacerlo con precaución, reduciendo la velocidad y manteniendo una mayor distancia de seguridad.

Protege tus mascotas: Si tienes mascotas, asegúrate de que también estén protegidas del frío. Mantén a los animales en el interior o proporciónales refugio y mantas si están afuera.

Prepara suministros: Asegúrate de tener suficientes suministros en caso de que el clima frío cause interrupciones en el suministro de electricidad o agua. Mantén linternas, baterías y alimentos no perecederos a mano.

Mantente informado: Sigue los pronósticos meteorológicos para estar al tanto de cualquier cambio en el clima. Esto te permitirá tomar decisiones informadas sobre tus actividades y preparativos.

Cuida a las personas vulnerables: Presta atención a niños pequeños, ancianos y personas con problemas de salud, ya que son más susceptibles a las bajas temperaturas. Asegúrate de que estén bien abrigados y protegidos.

Recuerda que la clave es mantenerse informado y tomar las precauciones adecuadas para mantener tu seguridad y bienestar durante la llegada de un frente frío.