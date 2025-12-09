McDonald’s genera polémica tras anuncio ‘grinch’ hecho con IA: ‘The Most Terrible Time of the Year’
La controversia llevó a desactivar los comentarios del video en YouTube y, horas más tarde, a retirarlo de la plataforma de X
Por la temporada, las marcas más famosas a nivel global comienzan a lanzar sus conmovedores anuncios, que avivan un espíritu navideño cálido y cariñoso, fomentando la unión familiar y los lazos con seres queridos... pero este no es el caso de McDonald’s en Países Bajos.
La famosa cadena de comida rápida se convirtió en tema central en las redes sociales tras presentar un comercial navideño elaborado casi por completo con inteligencia artificial. El spot, difundido el 7 de diciembre en la plataforma X, rápidamente se viralizó y provocó opiniones divididas entre especialistas y usuarios, quienes cuestionaron tanto el uso de IA como la elección del mensaje para la temporada.
ESTE ES EL ANUNCIO ‘GRINCH’ DE McDONALD’S
En diciembre de 2025, la cadena sorprendió en Europa con una de sus campañas más arriesgadas: en lugar de mostrar escenas familiares armoniosas y típicas sonrisas, el anuncio se enfoca en el lado menos idílico de las fiestas: estrés, agotamiento, prisa y caos cotidiano.
Esta visión se convierte en el elemento central de la pieza publicitaria.
La campaña fue creada por la agencia TBWA NEBOKO y dirigida por el dúo MAMA. Ambos reinventaron el clásico villancico “It’s the Most Wonderful Time of the Year”, transformándolo en “The Most Terrible Time of the Year”. El propósito fue conectar con quienes perciben diciembre como un mes cargado de compromisos y expectativas difíciles de cumplir.
USO DE IA DESATÓ EL FUROR EN REDES SOCIALES
El elemento que desató la polémica fue la amplia utilización de IA en la producción. TBWA NEBOKO colaboró con un grupo internacional de expertos, junto con la división de innovación de Sweetshop TheGardening.Club y el dúo MAMA.
De acuerdo con los responsables, no se trató de una creación automática, sino del resultado de miles de iteraciones, correcciones y decisiones artísticas profesionales. Aun así, las críticas estallaron. Muchas voces cuestionaron que una compañía del tamaño de McDonald’s recurriera a IA para una campaña navideña, y la comparación con el reciente anuncio de Coca-Cola —también realizado con IA y fuertemente criticado— intensificó el debate.
La controversia llevó a desactivar los comentarios del video en YouTube y, horas más tarde, a retirarlo de la plataforma. Actualmente, solo circula a través de enlaces compartidos en redes sociales y cuentas especializadas.
Mientras tanto, McDonald’s mantiene activa su iniciativa “December could use a little McDonald’s”, acompañada por un calendario digital de regalos dentro de su app, aunque la polémica en torno a su anuncio navideño sigue vigente.