McDonald’s genera polémica tras anuncio ‘grinch’ hecho con IA: ‘The Most Terrible Time of the Year’

Por la temporada, las marcas más famosas a nivel global comienzan a lanzar sus conmovedores anuncios, que avivan un espíritu navideño cálido y cariñoso, fomentando la unión familiar y los lazos con seres queridos... pero este no es el caso de McDonald’s en Países Bajos.

La famosa cadena de comida rápida se convirtió en tema central en las redes sociales tras presentar un comercial navideño elaborado casi por completo con inteligencia artificial. El spot, difundido el 7 de diciembre en la plataforma X, rápidamente se viralizó y provocó opiniones divididas entre especialistas y usuarios, quienes cuestionaron tanto el uso de IA como la elección del mensaje para la temporada.

ESTE ES EL ANUNCIO ‘GRINCH’ DE McDONALD’S

En diciembre de 2025, la cadena sorprendió en Europa con una de sus campañas más arriesgadas: en lugar de mostrar escenas familiares armoniosas y típicas sonrisas, el anuncio se enfoca en el lado menos idílico de las fiestas: estrés, agotamiento, prisa y caos cotidiano.

Esta visión se convierte en el elemento central de la pieza publicitaria.