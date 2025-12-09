‘Pastel Explosivo’: Este es el peligroso reto VIRAL de TikTok que causó quemaduras a influencer

    ‘Pastel Explosivo’: Este es el peligroso reto VIRAL de TikTok que causó quemaduras a influencer
    La influencer Arlen Hernández celebraba su cumpleaños de una forma especial, recreando el trend del ‘Pastel Explosivo’. FOTO: CAPTURA DE PANTALLA

Se ha vuelto viral un nuevo reto que pone en peligro a usuarios, quienes intentan hacer una celebración especial con un ‘pastel explosivo’

Una vez más, las redes sociales han influido en miles de personas con nuevos retos virales... pero altamente peligrosos. Este es el caso del famoso ‘Pastel Explosivo’ que ya ha dejado a una víctima con quemaduras faciales.

La influencer Arlen Hernández celebraba su cumpleaños de una forma especial, como seguramente lo llegó a ver en TikTok. Su intención aparentaba ser un festejo para sus seguidores, pero lo que no esperaba, fue que terminaría con lesiones en su rostro.

En un video publicado por la creadora de contenido, se aclaró que intentaba recrear la tendencia de ‘Pastel Explosivo’, lo que terminó en un grave accidente.

DE ESTO SE TRATA EL RETO VIRAL DEL ‘PASTEL EXPLOSIVO’

Se trata de una peligrosa tendencia que busca generar un efecto visual dramático e inesperado. Este reto implica modificar un pastel para que explote o se incendie de manera espectacular en el momento en que se intentan encender las velas, o se le acerca una fuente de calor.

El efecto se logra típicamente mediante la manipulación del pastel para ocultar o colocar sobre él materiales inflamables o reactivos, como polvo para efectos especiales, pólvora de baja combustión, o incluso sustancias que reaccionan violentamente con el fuego.

Si bien el objetivo es capturar una reacción de sorpresa exagerada para las redes sociales, esta práctica ha resultado ser extremadamente arriesgada. Se han reportado múltiples accidentes graves donde las personas que se acercan a soplar las velas o a grabar el momento han sufrido quemaduras de primer y segundo grado en el rostro, e incluso han perdido temporalmente el vello facial, cejas y pestañas, debido a la cercanía con la repentina detonación.

EL CASO DE LA INFLUENCER ARLEN HERNÁNDEZ

La influencer explicó que cuando realizó el reto, la flama salió disparada inmediatamente hacia su cara. La exposición directa al fuego, provocó que Arlen terminara con quemaduras de primer y segundo grado en áreas de su rostro, por lo que se solicitó atención médica inmediata.

En el video que publicó después de la tragedia, se le observa con zonas rojas. Al respecto, indicó que se encuentra en recuperación y bajo supervisión médica.

