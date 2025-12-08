Tráfico pesado, atrapados por horas hasta peleas: colapsan avenidas aledañas a plaza comercial de Monterrey

Con las compras navideñas, cientos buscan el regalo perfecto para Navidad, por lo que suelen generar un tráfico pesado en las principales vialidades; pero a más de dos semanas de las festividades, se vivió un caos vial en las inmediaciones de la plaza comercial Galerías en la Zona Metropolitana de Monterrey. Conocida como Galerías Monterrey, ubicada en la avenida Insurgentes #2500, de la colonia Vista Hermosa, al poniente de Monterrey, Nuevo León, se vivió un fin de semana de tráfico intenso, pelea entre dos mujeres y dos horas de espera dentro del estacionamiento de la plaza comercial para salir.

De acuerdo con ciudadanos, el arranque de la temporada de compras navideñas provocó un incremento abrupto en el número de visitantes, saturando la capacidad del estacionamiento y generando un embotellamiento en las salidas hacia avenidas principales de Monterrey. TE PUEDE INTERESAR: Reporta Protección Civil de NL que sigue el cierre de la autopista Mty-Saltillo TRÁFICO PESADO Y KILOMÉTRICO A través de redes sociales, decenas de afectados compartieron los momentos de estrés entre filas kilométricas de conductores, desde lo alto se apreciaba el embotellamiento de vehículos sin apoyo de agentes viales. Vialidades como avenida Insurgentes, avenida Gonzalitos, avenida Pablo González Garza y la avenida Felipe de Jesús Benavides fueron las más afectadas por la ‘invasión’ de automovilistas.

Usuarios denunciaron que la fila avanzaba apenas unos metros cada varios minutos, incrementando la molestia entre los visitantes y compradores que intentaban abandonar la plaza comercial, así como el tráfico habitual de la temporada. TE PUEDE INTERESAR: Peregrinos son arrollados y hay un saldo de ocho lesionados, en NL ATRAPADOS EN EL ESTACIONAMIENTO POR DOS HORAS Mientras que los lugares de estacionamiento del centro comercial lucieron totalmente llenos ante los compradores que acudieron en busca de ropa, regalos, juguetes, zapatos, tecnología o simplemente para pasar el fin de semana, de los cuales reportaron que tardaron más de dos horas en salir del establecimiento.

“Ya son más de dos horas aquí parados. Ya estamos desesperados, ya nos estamos dando todos con todo, ya es demasiada la desesperación. Ayudemos por favor porque la verdad yo creo que hasta el más paciente ya se desesperó, ya queremos salir”, dijo una de las afectadas en redes sociales. Según las quejas, destacaron que la congestión total se dio en las rampas y accesos al estacionamiento, así como la ausencia de personal de Galerías Monterrey para dirigir el flujo vehicular. TE PUEDE INTERESAR: Fin de semana rojo en Saltillo: tres muertos y varios lesionados en accidentes de alto impacto HASTA LOS GOLPES Hasta los golpes llegaron los conductores, a quienes el estrés, la desesperación y el mal humor combinado no les ayudó de mucho, pues a dos jóvenes protagonizaron una pelea en plena avenida.