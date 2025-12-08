Tráfico pesado, atrapados por horas hasta peleas: colapsan avenidas aledañas a plaza comercial de Monterrey

México
/ 8 diciembre 2025
    Tráfico pesado, atrapados por horas hasta peleas: colapsan avenidas aledañas a plaza comercial de Monterrey
    Sse vivió un caos vial en las inmediaciones de la plaza comercial Galerías en la Zona Metropolitana de Monterrey. FOTO: ESPECIAL

Automovilistas afirmaron que estuvieron atrapados por más de dos horas en estacionamiento de plaza comercial

Con las compras navideñas, cientos buscan el regalo perfecto para Navidad, por lo que suelen generar un tráfico pesado en las principales vialidades; pero a más de dos semanas de las festividades, se vivió un caos vial en las inmediaciones de la plaza comercial Galerías en la Zona Metropolitana de Monterrey.

Conocida como Galerías Monterrey, ubicada en la avenida Insurgentes #2500, de la colonia Vista Hermosa, al poniente de Monterrey, Nuevo León, se vivió un fin de semana de tráfico intenso, pelea entre dos mujeres y dos horas de espera dentro del estacionamiento de la plaza comercial para salir.

De acuerdo con ciudadanos, el arranque de la temporada de compras navideñas provocó un incremento abrupto en el número de visitantes, saturando la capacidad del estacionamiento y generando un embotellamiento en las salidas hacia avenidas principales de Monterrey.

TE PUEDE INTERESAR: Reporta Protección Civil de NL que sigue el cierre de la autopista Mty-Saltillo

TRÁFICO PESADO Y KILOMÉTRICO

A través de redes sociales, decenas de afectados compartieron los momentos de estrés entre filas kilométricas de conductores, desde lo alto se apreciaba el embotellamiento de vehículos sin apoyo de agentes viales.

Vialidades como avenida Insurgentes, avenida Gonzalitos, avenida Pablo González Garza y la avenida Felipe de Jesús Benavides fueron las más afectadas por la ‘invasión’ de automovilistas.

Usuarios denunciaron que la fila avanzaba apenas unos metros cada varios minutos, incrementando la molestia entre los visitantes y compradores que intentaban abandonar la plaza comercial, así como el tráfico habitual de la temporada.

TE PUEDE INTERESAR: Peregrinos son arrollados y hay un saldo de ocho lesionados, en NL

ATRAPADOS EN EL ESTACIONAMIENTO POR DOS HORAS

Mientras que los lugares de estacionamiento del centro comercial lucieron totalmente llenos ante los compradores que acudieron en busca de ropa, regalos, juguetes, zapatos, tecnología o simplemente para pasar el fin de semana, de los cuales reportaron que tardaron más de dos horas en salir del establecimiento.

“Ya son más de dos horas aquí parados. Ya estamos desesperados, ya nos estamos dando todos con todo, ya es demasiada la desesperación. Ayudemos por favor porque la verdad yo creo que hasta el más paciente ya se desesperó, ya queremos salir”, dijo una de las afectadas en redes sociales.

Según las quejas, destacaron que la congestión total se dio en las rampas y accesos al estacionamiento, así como la ausencia de personal de Galerías Monterrey para dirigir el flujo vehicular.

TE PUEDE INTERESAR: Fin de semana rojo en Saltillo: tres muertos y varios lesionados en accidentes de alto impacto

HASTA LOS GOLPES

Hasta los golpes llegaron los conductores, a quienes el estrés, la desesperación y el mal humor combinado no les ayudó de mucho, pues a dos jóvenes protagonizaron una pelea en plena avenida.

En el video publicado en redes sociales se muestra como ambas desciende de sus respectivos automóviles, luego de una discusión verbal, provocando aún más el congestionamiento vial.

Las mujeres forcejearon entre los autos que estaban detenidos y obstaculizaron las entradas a la plaza Galerías Monterrey, aunque un par de hombres intervinieron para separarlas y evitar que el caos vial se prolongara por más tiempo.

Temas


Navidad
Tráfico
Viral

Localizaciones


Monterrey
Nuevo León
México

true

Karla Velazquez

Editora Web en Mesa Central, enfocada en tendencias de Deportes para Vanguardia Mx. También se especializa en Fact Checking de discursos políticos, sociales y científicos, así como temas de tendencia en redes sociales.

Es egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Nuevo León.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Sheinbaum volvió a llamar la atención internacional al portar un vestido morado con flores violetas y detalles verdes durante su visita al Kennedy Center en Washington.

Sheinbaum conquista a The New York Times por su estilo con bordados indígenas
Peregrinos son arrollados y hay un saldo de ocho lesionados, en NL

Peregrinos son arrollados y hay un saldo de ocho lesionados, en NL
Una advertencia de tsunami se muestra en una televisión en Yokohama, cerca de Tokio, el lunes 8 de diciembre de 2025, después de que un fuerte terremoto golpeara la costa norte de Japón; se emitió una alerta de tsunami.

Un poderoso terremoto de magnitud 7.2 sacude la costa de Japón y activa una alerta de tsunami
Durante seis años en dicha institución, Alejandro Gertz Manero no hizo públicos sus bienes patrimoniales, al igual que otros 12 funcionarios de la fiscalía.

Opacidad patrimonial fue la norma en la FGR de Gertz Manero
Es un servicio de transporte meramente turístico y “de lujo” cuyos usuarios debieran pagar el costo del boleto en su totalidad, planteó.

Pierde Tren Maya 10 veces más que sus ingresos

Bancos en México cerrarán el 12 y 25 de diciembre. Descubre alternativas seguras para retirar, depositar o pagar sin sucursal y evita contratiempos en la temporada navideña.

Bancos en México... ¿Qué días de diciembre cerrarán y qué alternativas para retirar o depositar tengo?
El exfutbolista y actual diputado federal Cuauhtémoc Blanco volvió a generar controversia tras agredir al exportero de Chivas Sergio Hernández durante un partido de leyendas en McAllen, Texas.

Otra de Cuauhtémoc Blanco... golpea a portero de Chivas en juego de leyendas (video)
Paramount presentó una oferta pública de adquisición por 108 mil millones de dólares para quedarse con la totalidad de WBD, desafiando directamente el acuerdo previamente aprobado entre Netflix y la compañía.

Paramount lanza oferta de 108 mil mdd por Warner Bros. Discovery y supera en valor la propuesta de Netflix