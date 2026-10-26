Celebraciones por Día de Muertos dejará derrama económica de más de 12 mmdp en CDMX

CDMX.- La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) de la Ciudad de México estimó en 12 mil 22 millones de pesos la derrama económica por las festividades de Día de Muertos en la capital del país. En un comunicado, Vicente Gutiérrez Camposeco, titular del organismo empresarial, subrayó que esta cifra representa un aumento del 5% en comparación con la celebración del 2025.

Expresó que las actividades de los días 1 y 2 de noviembre consolidan a la celebración como uno de los motores comerciales más importantes del segundo semestre del año. SECTOR HOTELERO DE LOS MÁS BENEFICIADOS La Cámara proyectó beneficios para el sector turístico, sobre todo para el sector hotelero, ya que se habrá una ocupación de entre 75% y 85%. Gutiérrez Camposeco indicó que los visitantes nacionales e internacionales impulsarán las ventas y beneficiarán de manera directa a giros comerciales como: Panaderías, florerías, mercados de plantas, papelerías, tiendas de disfraces, comercios con venta de velas, hoteles, restaurantes, cafeterías y bares.

Por lo tanto, estimó que en este año serán 3 mil 722 las panaderías tradicionales que producirán pan de muerto. Además, la Canaco CDMX reiteró su compromiso de seguir apoyando al comercio formal, los servicios y el turismo, sectores clave que fortalecen la economía de la Ciudad de México.