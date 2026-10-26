Celebraciones por Día de Muertos dejará derrama económica de más de 12 mmdp en CDMX

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Celebraciones por Día de Muertos dejará derrama económica de más de 12 mmdp en CDMX
    La Cámara proyectó beneficios para el sector turístico, sobre todo para el sector hotelero, ya que se habrá una ocupación de entre 75% y 85%. Cuartoscuro

La Canaco CDMX informó esta cifra representa un aumento del 5% en comparación con la celebración del 2025

CDMX.- La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) de la Ciudad de México estimó en 12 mil 22 millones de pesos la derrama económica por las festividades de Día de Muertos en la capital del país.

En un comunicado, Vicente Gutiérrez Camposeco, titular del organismo empresarial, subrayó que esta cifra representa un aumento del 5% en comparación con la celebración del 2025.

Segob reporta paro de transportistas en 19 estados con 38 puntos de manifestación

Expresó que las actividades de los días 1 y 2 de noviembre consolidan a la celebración como uno de los motores comerciales más importantes del segundo semestre del año.

SECTOR HOTELERO DE LOS MÁS BENEFICIADOS

La Cámara proyectó beneficios para el sector turístico, sobre todo para el sector hotelero, ya que se habrá una ocupación de entre 75% y 85%.

Gutiérrez Camposeco indicó que los visitantes nacionales e internacionales impulsarán las ventas y beneficiarán de manera directa a giros comerciales como: Panaderías, florerías, mercados de plantas, papelerías, tiendas de disfraces, comercios con venta de velas, hoteles, restaurantes, cafeterías y bares.

Presentarán Sheinbaum y Lemus plan para evitar deuda de 54 mmdp por agua en la ZMG

Por lo tanto, estimó que en este año serán 3 mil 722 las panaderías tradicionales que producirán pan de muerto.

Además, la Canaco CDMX reiteró su compromiso de seguir apoyando al comercio formal, los servicios y el turismo, sectores clave que fortalecen la economía de la Ciudad de México.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Día De Muertos
Turismo
industria hotelera

Localizaciones


CDMX

Personajes


Clara Brugada

Organizaciones


CANACO

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Selección de los editores
Superior a los superpoderes

Superior a los superpoderes
Donadores de órganos: un milagro de vida

Donadores de órganos: un milagro de vida
Sheinbaum consideró acertada la separación de Guadalupe Taddei del Instituto Nacional Electoral, pero advirtió que la renuncia no debe frenar las investigaciones por posibles irregularidades.

‘Tomó una buena decisión’... Sheinbaum sobre la renuncia de Guadalupe Taddei al INE; no significa impunidad
Sheinbaum celebró la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en la segunda vuelta electoral de Brasil, donde obtuvo cerca de 51.8% de los votos frente a Flávio Bolsonaro.

‘Ganó el pueblo de Brasil’... Sheinbaum felicita a Lula da Silva por su triunfo en las elecciones presidenciales
Un canal de baja presión en el sureste mexicano y el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias intensas e intervalos de chubascos.

Se aproxima Tormenta Negra a México con 72 horas de lluvia, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h
¡Es hoy! Inicia el registro para nuevos alumnos y alumnas para la Beca Rita Cetina 2026 de primaria y secundaria.

Abren registro de la Beca Rita Cetina para primaria y secundaria en octubre-noviembre 2026
El cuerpo fue localizado en una vivienda de Paseo de las Cumbres; la identidad y la causa del fallecimiento seguían pendientes de confirmación pericial, sin embargo, medios señalan que se trataría de El Komanche.

El Komanche: Fiscalía de Nuevo León señala posible causa de muerte del streamer

Julián Quiñones cerró la temporada 2025-2026 con 33 goles y cuatro asistencias en 31 partidos con el Al-Qadsiah, mientras que Scarlett Camberos sumó 25 anotaciones y 17 asistencias con el América.

Balón de Oro 2026: Julián Quiñones queda en el puesto 28 y Scarlett Camberos en el 21