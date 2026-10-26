Calculan en 16% inflación de ofrendas durante Día de Muertos

CDMX.-Este año, la ofrenda de Día de Muertos tendrá una inflación anual de hasta 16.1 por ciento, de acuerdo con estimaciones de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec).

“Montar el altar en esta ocasión tendrá un costo promedio de 2 mil 480 pesos, una variación al alza de 16.15 por ciento frente a 2025, que costó 2 mil 135 pesos.

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“A este desembolso se suman los gastos de visitar a los deudos en el cementerio”, acotó la Alianza.

En el caso de las fiestas de Halloween, los mexicanos también enfrentan un encarecimiento anual de 16 por ciento, incluyendo disfraces, bebidas, dulces y decoraciones, lo que estaría implicando un gasto de hasta 6 mil 750, en el caso de un festejo para unas 10 personas.

De entre los gatos que los hogares mexicanos tendrás para esta temporada destaca el caso del pan de muerto, un producto que reporta una inflación anual de 19 por ciento, con precios de los 18 pesos, presentación individual, hasta los 300 pesos en tamaños familiares, según las recetas. “En la primera quincena de octubre, la inflación anual se aceleró a 3.62 por ciento. En la era post Covid, seguimos pagando una factura económica muy elevada y dolorosa, la de la inflación acumulada, que ya representa un 50 por ciento de incremento promedio en los precios de alimentos y servicios”, apuntó Cuauhtémoc Rivera, presidente de Anpec.

En tanto, Concanaco Servytur prevé una derrama económica por los festejos de Día de 53 millones de pesos, lo que representa un aumento de 7 por ciento, respecto al año pasado.

“Este movimiento económico representa una oportunidad para fabricantes, distribuidores y cadenas comerciales, particularmente en categorías de consumo masivo que forman parte de las compras de temporada”, expresó el organismo empresarial.