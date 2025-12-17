México sufrirá tormentas, granizadas y bajas temperaturas; esperan lluvias en al menos 17 estados

Para este miércoles, canales de baja presión sobre el oriente y sureste del territorio mexicano, en interacción con una vaguada en altura sobre el noreste, centro y occidente del país, con la corriente en chorro subtropical y con el ingreso de aire húmedo del océano Pacífico y golfo de México, generarán lluvias puntuales fuertes en Tamaulipas (norte); chubascos en estados del norte, noreste, occidente, centro y sureste del territorio nacional, además de la península de Yucatán.

Un nuevo frente frío y su Gran Masa de Aire Frío se aproximan al territorio mexicano, provocando temperaturas bajo cero de hasta los -10 grados , chubascos, tormentas eléctricas y la probabilidad de caída de granizo, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El jueves, el nuevo frente frío sobre la frontera norte de México y la vaguada en altura sobre el noreste del territorio nacional, ocasionarán rachas de viento de 30 a 50 km/h en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Finalmente, se pronostica la aproximación de un nuevo frente frío durante la noche hacia la frontera norte de México.

Asimismo, la entrada de aire húmedo del mar Caribe, ocasionará intervalos de chubascos en Quintana Roo. A su vez, se mantendrá el ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, con heladas al amanecer en zonas altas. Además, se prevé un incremento gradual de las temperaturas diurnas en gran parte de México.

El viernes, el frente frío se extenderá sobre el norte del golfo de México, interaccionará con un canal de baja presión extendido sobre el oriente y sureste del territorio mexicano generando chubascos y lluvias puntuales fuertes en dichas regiones, incluida la península de Yucatán; así como viento de componente norte con rachas de 60 a 80 km/h en Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec) y de 40 a 60 km/h en Tamaulipas y Veracruz.

Por otra parte, canales de baja presión sobre el oriente y sureste del país y la península de Yucatán, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, propiciarán lluvias y chubascos con posibles descargas eléctricas en las mencionadas regiones, además de zonas del centro y sur de la República Mexicana, pronosticándose lluvias puntuales fuertes en Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

El sábado, el sistema frontal se extenderá con características de estacionario sobre el noreste del golfo de México, dejando de afectar al país.

Por otra parte, canales de baja presión sobre el noreste y sureste del territorio nacional en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, ocasionarán lluvias fuertes en Veracruz, Oaxaca y Quintana Roo; chubascos en Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán, así como lluvias aisladas en Michoacán y Guerrero.

CLIMA PARA SALTILLO

Para Saltillo, el pronóstico de este miércoles, una mínima de 9 y máxima de 21 grado, el jueves tendremos una máxima de 23 y una mínima de 7 grados, finalmente para el viernes, una máxima de 21 y mínima de 6.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PARA LA REPÚBLICA MEXICANA

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas altas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas altas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur, Sonora (sur), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

PRONÓSTICO DE LLUVIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Tamaulipas (norte).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Nuevo León, San Luis Potosí, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla (Sierra Norte, Sierra Nororiental y Valle Serdán), Tlaxcala, Morelos, Estado de México, Ciudad de México, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz (Huasteca Baja, Totonaca, Nautla y Capital) y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Coahuila, Zacatecas, Puebla (Valle de Atlixco-Matamoros, Angelópolis, Tehuacán-Sierra Negra y Mixteca) y Veracruz (Huasteca Alta, Sotavento, Las Montañas, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca).

PRONÓSTICO DE VIENTO Y OLEAJE EN MÉXICO

Viento de componente norte de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h, durante esta mañana: istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas).

Viento de componente sur de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Tamaulipas.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: San Luis Potosí, Jalisco y Guanajuato.

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura, durante esta mañana: golfo de Tehuantepec, así como en costas de Tamaulipas.

¿QUÉ ES UN FRENTE FRÍO?

Un frente frío se produce por el choque de dos masas de aire: una fría y una cálida; esto provoca la formación de tormentas severas y un evento de Norte. Son impulsados por una masa de aire frío a una velocidad aproximada entre 40 y 60 kilómetros/hora, por lo que tienen una duración de 3 a 7 días en nuestro país y dejan un enfriamiento del aire sobre la región por donde pasa.

De acuerdo a la climatología de México, la temporada de sistemas frontales inicia durante el mes de septiembre y concluye en mayo cuando se activa la de ciclones y huracanes; además es importante recordar que cuando los frentes interactúan con sistemas tropicales, los vuelven más inestables, duraderos y peligrosos.

Los efectos de un frente frío, además de las bajas temperaturas, son lluvias, nevadas, oleaje y viento; este último, cuando corre de norte a sur en el golfo de México e istmo de Tehuantepec, se le conoce comúnmente como Norte.

¿QUÉ HACER ANTE LA LLEGADA DE UN FRENTE FRÍO?

Ante la llegada de un frente frío, es importante tomar algunas precauciones para mantenerse seguro y cómodo. Aquí hay algunos pasos que puedes seguir:

Viste adecuadamente: Asegúrate de usar ropa abrigada y en capas para mantener el calor. Un abrigo, bufanda, guantes y gorro son esenciales para protegerte del frío.

Mantén tu hogar cálido: Si estás en casa, asegúrate de que tu sistema de calefacción esté funcionando correctamente. Si es necesario, utiliza calentadores eléctricos o de gas para mantener el ambiente cálido. Asegúrate también de sellar cualquier filtración de aire en puertas y ventanas.

Protégete del viento: El viento puede hacer que la sensación térmica sea mucho más fría. Siempre que salgas, utiliza ropa que te proteja del viento y busca lugares resguardados.

Aliméntate bien: Los alimentos calientes pueden ayudarte a mantener tu temperatura corporal. Beber bebidas calientes como té, café o chocolate caliente puede ser reconfortante.

Evita actividades al aire libre: Si las condiciones son muy frías, es mejor evitar actividades al aire libre que te expongan demasiado al frío, especialmente si no estás adecuadamente vestido.

Conduce con precaución: Las carreteras pueden volverse peligrosas debido al hielo o la nieve. Si necesitas conducir, asegúrate de hacerlo con precaución, reduciendo la velocidad y manteniendo una mayor distancia de seguridad.

Protege tus mascotas: Si tienes mascotas, asegúrate de que también estén protegidas del frío. Mantén a los animales en el interior o proporciónales refugio y mantas si están afuera.

Prepara suministros: Asegúrate de tener suficientes suministros en caso de que el clima frío cause interrupciones en el suministro de electricidad o agua. Mantén linternas, baterías y alimentos no perecederos a mano.

Mantente informado: Sigue los pronósticos meteorológicos para estar al tanto de cualquier cambio en el clima. Esto te permitirá tomar decisiones informadas sobre tus actividades y preparativos.

Cuida a las personas vulnerables: Presta atención a niños pequeños, ancianos y personas con problemas de salud, ya que son más susceptibles a las bajas temperaturas. Asegúrate de que estén bien abrigados y protegidos.

Recuerda que la clave es mantenerse informado y tomar las precauciones adecuadas para mantener tu seguridad y bienestar durante la llegada de un frente frío.