México vs Chile: el Tricolor busca cerrar su gira tras el 3-0 ante Estados Unidos

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Fútbol
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    México vs Chile: el Tricolor busca cerrar su gira tras el 3-0 ante Estados Unidos
    El Tricolor continúa con la evaluación de jugadores dentro del nuevo proceso rumbo al Mundial de 2030. FOTO: MEXSPORT

A una década del 7-0 en la Copa América Centenario, México y Chile volverán a enfrentarse en un partido amistoso en territorio estadounidense

La Selección Mexicana tendrá este martes una nueva oportunidad para evaluar su funcionamiento y cerrar su actual gira de partidos amistosos, cuando se mida a Chile en el Memorial Coliseum de Los Ángeles. El encuentro llega después de la derrota por 3-0 frente a Estados Unidos y en medio de las primeras pruebas del proyecto que apunta hacia el Mundial de 2030.

El resultado ante el conjunto estadounidense dejó cuestionamientos alrededor del Tricolor, que durante esta etapa ha utilizado los encuentros de preparación para observar a distintos futbolistas y definir las piezas que podrían formar parte del nuevo proceso.

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Al frente del equipo se encuentra Rafael Márquez, quien participa en la conducción de esta etapa junto al cuerpo técnico de la Selección Mexicana. Con el Mundial de 2026 como antecedente reciente y el siguiente ciclo internacional ya en marcha, cada compromiso comienza a servir como referencia para determinar qué jugadores tendrán continuidad.

El rival de este martes también representa un partido con un antecedente particular para México. Cuando se habla de enfrentamientos recientes entre ambos equipos, resulta inevitable recordar la Copa América Centenario de 2016, torneo en el que Chile eliminó al Tricolor en los cuartos de final después de imponerse 7-0.

Aquel encuentro, disputado en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, quedó como una de las derrotas más recordadas de la Selección Mexicana en torneos internacionales. El equipo entonces dirigido por Juan Carlos Osorio no pudo contener al conjunto chileno, que tenía como entrenador a Juan Antonio Pizzi.

Diez años después, los escenarios y protagonistas son distintos. El Tricolor atraviesa una etapa de renovación y el partido de este martes no corresponde a una competencia oficial, pero el antecedente forma parte de la historia entre ambas selecciones y añade un elemento particular al encuentro.

México y Chile se han enfrentado en 24 ocasiones a lo largo de su historia. El balance favorece ligeramente al Tricolor en cuanto a victorias, con 10 triunfos por nueve de los chilenos, mientras que cinco partidos han terminado en empate.

Sin embargo, Chile tiene una ventaja en el apartado de goles. En esos 24 enfrentamientos, los sudamericanos han marcado 32 tantos, mientras que México suma 24.

El último capítulo de esta rivalidad ocurrió en 2021, durante un partido amistoso que terminó con empate 2-2. Santiago Giménez y Jordan Silva fueron los encargados de marcar para México en aquella ocasión.

Ahora, cinco años después, ambos equipos volverán a encontrarse con objetivos diferentes. Para el Tricolor, el compromiso servirá para cerrar esta mini gira y continuar con la observación de futbolistas de cara al proceso rumbo a 2030.

Más allá del resultado, el encuentro también permitirá conocer qué ajustes realiza el equipo después de lo ocurrido contra Estados Unidos y qué jugadores reciben una nueva oportunidad para convencer al cuerpo técnico.

¿CUÁNDO Y DÓNDE VER EL MÉXICO VS CHILE?

El partido se disputará este martes 7 de octubre en el Memorial Coliseum de Los Ángeles.

Partido: México vs ChileFecha: martes 7 de octubre

Sede: Memorial Coliseum

Hora: 17:00 horas, tiempo del centro de México

Transmisión: Prime Video, Claro Sports, Azteca Deportes y ViX Premium

El Tricolor buscará así cerrar la gira con una actuación distinta a la que tuvo frente a Estados Unidos y, al mismo tiempo, seguir recopilando información para una nueva etapa que apenas comienza.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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