Megapuente SEP 2026: estudiantes tendrán 4 días sin clases en octubre y noviembre

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    Megapuente SEP 2026: estudiantes tendrán 4 días sin clases en octubre y noviembre
    Estudiantes de educación básica tendrán cuatro días consecutivos sin clases entre octubre y noviembre de 2026. Archivo
Stephanie León
por Stephanie León

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El calendario escolar 2026-2027 contempla una pausa de cuatro días para estudiantes de educación básica; conoce cuándo será y a quiénes aplica.

Los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria tendrán cuatro días consecutivos sin clases entre octubre y noviembre de 2026, de acuerdo con el calendario escolar 2026-2027 de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

El llamado “megapuente” comenzará el viernes 30 de octubre y concluirá el lunes 2 de noviembre, por lo que los alumnos regresarán a las aulas hasta el martes 3 de noviembre.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/suben-incidentes-con-armas-de-fuego-en-escuelas-de-mexico-registra-coahuila-5-casos-desde-el-2000-LA23899103

¿QUÉ DÍAS NO HABRÁ CLASES?

El periodo reúne cuatro jornadas consecutivas, aunque no todas corresponden al mismo motivo. El viernes 30 de octubre está programada una sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar, por lo que los estudiantes no tendrán actividades.

A esta fecha se suman el sábado 31 de octubre y el domingo 1 de noviembre, correspondientes al descanso habitual del fin de semana. El lunes 2 de noviembre está marcado como suspensión de labores docentes.

De esta manera, las actividades escolares se retomarán el martes 3 de noviembre de 2026.

¿QUÉ ESTUDIANTES TENDRÁN EL MEGAPUENTE DE OCTUBRE-NOVIEMBRE?

Las fechas corresponden al calendario escolar de educación básica de la SEP, por lo que aplican para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria de escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional.

Los alumnos de bachillerato y universidad deberán consultar el calendario de su respectiva institución, debido a que el documento de la SEP citado corresponde a los tres niveles de educación básica.

¿HABRÁ CLASES EL 12 DE OCTUBRE EN MÉXICO?

El lunes 12 de octubre sí está contemplado como día de clases para los estudiantes de educación básica. El calendario nacional no establece una suspensión de labores docentes para esa fecha.

La primera jornada sin clases de octubre será el viernes 30, debido a la sesión del Consejo Técnico Escolar.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/ensenanza-de-ingles-pierde-terreno-en-escuelas-programa-nacional-dejo-de-atender-a-460-mil-alumnos-LD23753329

¿QUÉ OTROS DESCANSOS QUEDAN EN 2026 PARA LOS TRABAJADORES?

Después de este periodo, entre los días señalados como descanso obligatorio para los trabajadores, de acuerdo con lo establecido en la Ley Federal del Trabajo, se encuentra el lunes 16 de noviembre, por la conmemoración del Día de la Revolución Mexicana, que se recorre del 20 de noviembre. También está contemplado el viernes 25 de diciembre por Navidad.

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Steph León

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Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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