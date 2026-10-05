Sheinbaum pide a Embajador de EU y a gobernador explicar academia internacional de capacitación policial en Querétaro

Durante La Mañanera del Pueblo, la mandataria señaló que el acto, realizado el pasado 2 de octubre, no contó con representantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) , la Secretaría de la Defensa Nacional ni del Gabinete de Seguridad Federal.

La presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó la participación del gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, y del embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, en la colocación de la primera piedra de una Academia Internacional de Capacitación Policial en la entidad.

La academia será construida dentro del complejo de seguridad Rhino, en Querétaro, y contempla capacitación especializada para policías en áreas relacionadas con la detección e intercepción de drogas, armas, dinero ilícito y otros tipos de contrabando. La obra tendrá una inversión superior a los 30 millones de pesos.

“Son ejemplos en donde creo que se llega al límite de lo que debe ser y lo que no debe ser”, expresó Sheinbaum al referirse al caso.

SHEINBAUM MARCA LÍMITES A LA COOPERACIÓN EN SEGURIDAD

Sheinbaum aclaró que, desde su perspectiva, la participación de las autoridades en el evento no constituye un delito. Sin embargo, sostuvo que este tipo de acuerdos en materia de seguridad deben respetar los canales institucionales establecidos entre México y otros países.

“No creo que incurra en un delito como tal, pero sí es muy importante exhibirlo y decirlo. Si no, se hace algo normal y no es normal”, afirmó.

La Presidenta explicó que cualquier agencia o institución estadounidense que busque realizar actividades de capacitación relacionadas con seguridad en territorio mexicano debe hacerlo mediante los mecanismos correspondientes y con la participación de la Secretaría de Relaciones Exteriores, además de ajustarse a la legislación nacional.

En ese sentido, cuestionó que el Gobierno de Querétaro avanzara con el proyecto sin que, según señaló, existiera una participación del Gobierno Federal en el acto. “Llama la atención y tiene que dar explicaciones el gobernador, porque no puede poner una academia internacional sin la autorización del Gobierno de México y particularmente de la Secretaría de Relaciones Exteriores”, señaló.

SRE HABLARÁ CON KURI Y EL EMBAJADOR DE EU

La presidenta también involucró al embajador Ronald Johnson en el llamado a explicar el procedimiento. De acuerdo con Sheinbaum, el diplomático conoce los canales institucionales que deben seguirse para este tipo de cooperación entre ambos países.

Por ello, informó que solicitó al secretario de Relaciones Exteriores abordar el tema directamente con el embajador estadounidense y con el gobernador Mauricio Kuri. La intención, explicó, es revisar cómo se planteó el proyecto y bajo qué condiciones se estableció la colaboración.

La colocación de la primera piedra fue encabezada por Kuri y Johnson. De acuerdo con información publicada sobre el proyecto, la academia contempla mil 84 metros cuadrados de construcción, tres estaciones especializadas, un patio de maniobras, laboratorio, almacén, oficinas y áreas para capacitación vehicular. Su conclusión está prevista para enero de 2027.

Para Sheinbaum, el punto central no es impedir la cooperación internacional en seguridad, sino establecer con claridad los procedimientos que deben seguirse cuando participan gobiernos extranjeros y autoridades mexicanas. “Llama la atención porque no, no debería ser”, concluyó.