Se aproxima gran Masa de Aire Frío a México; azotará con heladas de 0 grados, lluvia, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h

Para este lunes, el frente frío 1 se extenderá con características de estacionario frente a las costas de Tamaulipas y Veracruz, interaccionará con una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el centro del país, con un canal de baja presión en el suroeste del golfo de México, inestabilidad atmosférica y una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico al sur de las costas de Oaxaca, originando la probabilidad de lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en entidades del noreste, oriente, centro, occidente, sur y sureste de México, pronosticándose lluvias puntuales intensas en zonas de Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Guerrero y Oaxaca; y lluvias puntuales torrenciales en Chiapas y Tabasco. Prevalecerá el ambiente caluroso a muy caluroso en el noroeste de la República Mexicana.

Una gran masa de aire frío se aproxima al territorio mexicano , provocando temperaturas bajo cero , fuertes lluvias, fuertes vientos , tormentas eléctricas y granizo , esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Por otro lado, la interacción de una gran M asa de Aire Frío , una circulación ciclónica en niveles altos de la atmósfera y un canal de baja presión sobre el golfo de México, generará lluvias fuertes a muy fuertes en estados del noreste, oriente y sureste del país.

El martes, el Frente Frío 1 , una circulación ciclónica y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, divergencia en altura , dos zonas de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico en las costas del Pacífico Sur Mexicano y el golfo de México y la entrada de humedad de ambos litorales, generarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en gran parte del territorio nacional, excepto en el noroeste del país, pronosticándose lluvias puntuales intensas en zonas de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Finalmente, Rachel mantendrá su desplazamiento hacia el oeste-noroeste, alejándose de costas mexicanas dejando de afectar gradualmente al territorio nacional.

La masa de aire frío sobre el noreste de México seguirá interactuando con un canal de baja presión y una circulación ciclónica en niveles altos de la atmósfera, provocando bajas temperaturas.

CLIMA PARA SALTILLO

Para Saltillo, el pronóstico de este lunes, una mínima de 16 y máxima de 19 grados, con probabilidad de lluvias, el martes tendremos una máxima de 23 y una mínima de 13 grados, finalmente para el miércoles, una máxima de 24 y mínima de 17.

PRONÓSTICO DE LLUVIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL

Lluvias intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm): Chiapas (norte, este y sur) y Tabasco (norte, este y sur).

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Tamaulipas (noreste y sureste), San Luis Potosí (este), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte), Veracruz (norte y sur), Oaxaca (norte, costa y oeste) y Guerrero (costa y este).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Nuevo León (centro y sureste) y Campeche (suroeste).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur (centro y sur), Sinaloa (costa y sur), Nayarit, Jalisco (costa y sur), Colima, Michoacán (este, centro, oeste y costa), Coahuila (este y sureste), Guanajuato (noreste y sur), Estado de México (oeste y suroeste), Morelos, Yucatán (este y oeste) y Quintana Roo (norte y costa).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Tlaxcala y Ciudad de México.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California y Sonora.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PARA LA REPÚBLICA MEXICANA

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Oaxaca.

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California (noreste) y Sonora (noroeste).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur y Sinaloa.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Morelos, Puebla (suroeste), Veracruz (sur), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

PRONÓSTICO DE VIENTO PARA EL TERRITORIO MEXICANO

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 70 km/h: costas de Veracruz, Tabasco y Oaxaca.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Zacatecas, Durango, Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro.

Oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura: costas de Baja California Sur.

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Colima.

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tamaulipas y Veracruz.

¿QUÉ ES UNA MASA DE AIRE FRÍO?

Una masa de aire frío es una gran extensión de aire con características homogéneas de temperatura y humedad que se desplaza sobre la superficie terrestre.

Estas masas de aire suelen originarse en regiones polares o en áreas de alta latitud y se mueven hacia latitudes más bajas, influyendo en el clima y el tiempo atmosférico de las zonas por donde pasan.

Características de una masa de aire frío:

• Baja temperatura: Suelen ser más frías que el aire circundante.

• Alta presión: Generalmente están asociadas con sistemas de alta presión.

• Densidad alta: Tienden a desplazarse por debajo del aire más cálido, generando frentes fríos.

• Humedad variable: Pueden ser secas si provienen de zonas continentales o húmedas si tienen origen marítimo.

Efectos de una masa de aire frío:

• Descenso de la temperatura.

• Vientos fuertes debido a la diferencia de presión.

• Formación de frentes fríos al interactuar con masas de aire cálido.

• Posibles lluvias, nevadas o heladas, dependiendo de la humedad y temperatura del entorno.

En México, por ejemplo, durante el invierno las masas de aire frío provenientes del Ártico afectan el clima, causando descensos de temperatura, eventos de “Norte” en el Golfo de México y heladas en diversas regiones.

¿QUÉ ES UN FRENTE FRÍO?

Un frente frío se produce por el choque de dos masas de aire: una fría y una cálida; esto provoca la formación de tormentas severas y un evento de Norte. Son impulsados por una masa de aire frío a una velocidad aproximada entre 40 y 60 kilómetros/hora, por lo que tienen una duración de 3 a 7 días en nuestro país y dejan un enfriamiento del aire sobre la región por donde pasa.

De acuerdo a la climatología de México, la temporada de sistemas frontales inicia durante el mes de septiembre y concluye en mayo cuando se activa la de ciclones y huracanes; además es importante recordar que cuando los frentes interactúan con sistemas tropicales, los vuelven más inestables, duraderos y peligrosos.

Los efectos de un frente frío, además de las bajas temperaturas, son lluvias, nevadas, oleaje y viento; este último, cuando corre de norte a sur en el golfo de México e istmo de Tehuantepec, se le conoce comúnmente como Norte.

¿QUÉ HACER ANTE LA LLEGADA DE UN FRENTE FRÍO?

Ante la llegada de un frente frío, es importante tomar algunas precauciones para mantenerse seguro y cómodo. Aquí hay algunos pasos que puedes seguir:

Viste adecuadamente: Asegúrate de usar ropa abrigada y en capas para mantener el calor. Un abrigo, bufanda, guantes y gorro son esenciales para protegerte del frío.

Mantén tu hogar cálido: Si estás en casa, asegúrate de que tu sistema de calefacción esté funcionando correctamente. Si es necesario, utiliza calentadores eléctricos o de gas para mantener el ambiente cálido. Asegúrate también de sellar cualquier filtración de aire en puertas y ventanas.

Protégete del viento: El viento puede hacer que la sensación térmica sea mucho más fría. Siempre que salgas, utiliza ropa que te proteja del viento y busca lugares resguardados.

Aliméntate bien: Los alimentos calientes pueden ayudarte a mantener tu temperatura corporal. Beber bebidas calientes como té, café o chocolate caliente puede ser reconfortante.

Evita actividades al aire libre: Si las condiciones son muy frías, es mejor evitar actividades al aire libre que te expongan demasiado al frío, especialmente si no estás adecuadamente vestido.

Conduce con precaución: Las carreteras pueden volverse peligrosas debido al hielo o la nieve. Si necesitas conducir, asegúrate de hacerlo con precaución, reduciendo la velocidad y manteniendo una mayor distancia de seguridad.

Protege tus mascotas: Si tienes mascotas, asegúrate de que también estén protegidas del frío. Mantén a los animales en el interior o proporciónales refugio y mantas si están afuera.

Prepara suministros: Asegúrate de tener suficientes suministros en caso de que el clima frío cause interrupciones en el suministro de electricidad o agua. Mantén linternas, baterías y alimentos no perecederos a mano.

Mantente informado: Sigue los pronósticos meteorológicos para estar al tanto de cualquier cambio en el clima. Esto te permitirá tomar decisiones informadas sobre tus actividades y preparativos.

Cuida a las personas vulnerables: Presta atención a niños pequeños, ancianos y personas con problemas de salud, ya que son más susceptibles a las bajas temperaturas. Asegúrate de que estén bien abrigados y protegidos.

Recuerda que la clave es mantenerse informado y tomar las precauciones adecuadas para mantener tu seguridad y bienestar durante la llegada de un frente frío.