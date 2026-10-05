Andrea Chávez acepta candidatura a la alcaldía de Juárez en Chihuahua

El nombramiento fue comunicado este lunes por el Comité Ejecutivo Nacional de Morena y la Comisión Nacional de Elecciones, encabezados por Ariadna Montiel Reyes y Citlalli Hernández, respectivamente. El partido presentó la decisión como parte de su estrategia para fortalecer la organización territorial y la unidad de su estructura.

La senadora con licencia Andrea Chávez Treviño fue designada por Morena como coordinadora municipal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Ciudad Juárez, Chihuahua , un movimiento que la coloca como uno de los principales perfiles del partido rumbo a la elección municipal de 2027.

Aunque la figura de coordinadora municipal es utilizada por Morena como parte de sus procesos internos y no equivale todavía a una candidatura formal, la designación perfila a Chávez para competir por la presidencia municipal de Juárez en los comicios del próximo año.

El movimiento ocurre pocos días después de que Morena eligiera a Cruz Pérez Cuéllar como coordinador estatal para Chihuahua, dejando fuera a Chávez de la definición rumbo a la gubernatura.

MORENA BUSCA FORTALECER SU ESTRUCTURA EN JUÁREZ

De acuerdo con el comunicado partidista, Chávez tendrá entre sus tareas fortalecer la organización territorial, convocar a la unidad de la militancia y trabajar en la defensa de la transformación y la soberanía nacional.

La dirigencia de Morena también llamó a militantes y simpatizantes de Juárez a mantener el trabajo político y organizativo en la ciudad fronteriza. En su mensaje, el partido destacó la necesidad de anteponer el proyecto político y sus principios a los intereses individuales.

El nombramiento también representa un nuevo capítulo para Chávez, quien había concentrado sus esfuerzos en competir por la gubernatura de Chihuahua. En el proceso interno, la encuesta favoreció finalmente a Pérez Cuéllar, quien encabezará los trabajos de Morena rumbo a la elección estatal de 2027.

La nueva responsabilidad coloca ahora a Chávez en el escenario municipal, aunque la candidatura formal deberá definirse posteriormente dentro del proceso electoral correspondiente.

¿QUIÉN ES ANDREA CHÁVEZ?

Andrea Chávez es licenciada en Derecho y militante de Morena. Antes de llegar al Senado, se desempeñó como diputada federal por la vía plurinominal y ocupó la Secretaría de Comunicación, Difusión y Propaganda del Comité Ejecutivo Nacional del partido.

También forma parte del Consejo Nacional de Morena, desde donde ha participado en distintos procesos internos de la organización política.

Su trayectoria la ha convertido en una de las figuras jóvenes con mayor presencia dentro de Morena en Chihuahua. Su paso de la disputa por la gubernatura a la posible búsqueda de la alcaldía de Juárez ocurre dentro de la reconfiguración del partido rumbo a las elecciones de 2027.

La propia dirigencia nacional ha planteado que quienes no resultaron seleccionados para las coordinaciones estatales pueden participar en otros procesos, entre ellos diputaciones federales y presidencias municipales.

CHÁVEZ ACEPTA EL NUEVO ENCARGO EN JUÁREZ

Tras conocerse la designación, Chávez planteó su disposición para continuar trabajando dentro del movimiento y puso el énfasis en el trabajo territorial en Ciudad Juárez.

“Si la política es justa o injusta, si las decisiones ajenas son erróneas o acertadas, solo el tiempo y el pueblo lo dirán.

Hoy como siempre, pongo al servicio de nuestra militancia y de nuestro movimiento lo poco o mucho que hemos construido durante años para saldar la deuda que nuestro Estado tiene con Ciudad Juárez.

Nada para mí. Todo para quienes madrugan, sacan adelante a sus familias, y mueven al mundo con su trabajo”, dijo Andrea Chávez.

La legisladora con licencia también llamó a mantener el trabajo político desde el territorio y con las bases del partido, después de semanas marcadas por la competencia interna para definir el liderazgo de Morena en Chihuahua.