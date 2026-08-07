Noticias para el fin de semana: Se aproxima tormenta, Sheinbaum aprueba aguinaldo para adultos mayores y la historia del multihomicida de Saltillo

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    Noticias para el fin de semana: Se aproxima tormenta, Sheinbaum aprueba aguinaldo para adultos mayores y la historia del multihomicida de Saltillo

Los temas en tendencia más importantes para este fin de semana, bajo la cobertura de VANGUARDIA

MÉXICO

Se aproxima Tormenta intensa a México con 48 horas de lluvia, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h: El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), advirtió sobre tormentas intensas en gran parte del Territorio Mexicano.

Sheinbaum aprueba aguinaldo para adultos mayores con credencial INAPAM y que cumplan con estos requisitos; recibirán 15 días de salario: Los adultos mayores con credencial INAPAM pueden recibir aguinaldo si tienen un empleo formal; conoce cuánto les corresponde y cuándo deben recibirlo

Sheinbaum anuncia que en agosto se tomará una decisión sobre prohibir el uso de celulares en las escuelas: Claudia Sheinbaum informó que durante agosto se definirá si México restringe el uso de teléfonos celulares en las escuelas para aplicar la medida desde septiembre.

INTERNACIONAL

Hallan más de 50 cuerpos mal almacenados y en descomposición en funeraria de Chicago: No se han anunciado arrestos, pero la policía de la ciudad indicó que varios detectives investigan el caso.

Antes Anthropic y OpenAI; ahora Meta informa que su modelo de IA hackeó a otra empresa: Meta informó el jueves que uno de sus modelos de inteligencia artificial accedió a internet por su cuenta y hackeó a otra empresa, el episodio más reciente en una serie de anuncios sobre modelos de IA fuera de control.

Canadá crea 75 mil empleos en julio y reduce el desempleo al 6.4%, mínimo en dos años: Desde abril, ha sumado 181 mil puestos de trabajo, un aumento impulsado por el empleo a tiempo completo.

COAHUILA

Estadounidense, presunto multihomicida, llevaba meses viviendo en Saltillo: vecinos: Habitantes de la colonia aseguran que la pareja convivía en el domicilio desde hacía meses y que no conocían conflictos visibles entre ellos.

El frutero ‘voyeur’ grabó, sin su consentimiento, a cerca de 100 mujeres en el Centro de Saltillo: Durante tres meses, alrededor de cien mujeres fueron grabadas mientras caminaban por el Centro Histórico de Saltillo. Los videos aparecieron en una cuenta de TikTok que reúne cientos de seguidores y miles de reacciones.

Coahuila: Aumenta tasa de suicidios y entidad se ubica en el sexto lugar en el país: En el último año se reportó un alza en este indicador, al alcanzar 9.1 muertes autoinfligidas por cada 100 mil habitantes.

DEPORTES Y ESPECTÁCULOS

El mexicano Karim López, con contrato de estrella, llegará a su primera experiencia en la NBA: El mexicano se prepara para debutar con los Memphis Grizzlies en la temporada 2026-27, después de convertirse en el primer jugador nacido en México seleccionado en la primera ronda del Draft de la NBA.

Pilar Martínez, bailarina de Saltillo, destaca en Disney y apunta a Broadway: La también coreógrafa celebra el trabajo que ha podido realizar desde Nueva York, con colaboraciones que la acercan cada vez más a su sueño.

¡Acaba con rumores! Confiesa Galilea Montijo que una cirugía y una quemadura dañaron su rostro: La conductora de ‘La Casa de los Famosos México’ aseguró que las burlas y las opiniones de otros médicos sobre su caso fueron lo que más la hirió.

¿DE QUÉ HABLA LA GENTE?

Regreso a Clases SEP 2026-2027: Acta de nacimiento y CURP certificadas en PDF , así puedes descargarlas e imprimirlas; costo por estado: Aquí te contamos cómo puedes obtener los documentos para inscribir a tus hijos a la escuela, de cara al ciclo escolar 2025-2026.

Infonavit e IMSS activan trámite para depositar dinero a pensionados: así puedes solicitarlo desde casa: Conoce quiénes pueden acceder al beneficio, cuáles son los requisitos y cómo realizar el proceso paso a paso.

¿Cómo puedo retirar el pago de los $2,500 pesos de la Beca Rita Cetina para alumnos de primaria?: Ya hay calendario de pago para la Beca de Apoyo para Uniformes y Útiles “Rita Cetina” Primaria correspondiente a 2 mil 500 pesos anuales destinado para todo lo necesario para el regreso a clases.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Breaking News. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía, estilo de vida y contenido de utilidad.

Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

Selección de los editores
El hombre norteamericano habría entrado al país con armas sin que ninguna autoridad fronteriza lo advirtiera.

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Chad “N” permanece bajo prisión preventiva mientras continúa el proceso judicial por el ataque ocurrido en la colonia Antonio Cárdenas.

De una multa de tránsito en Texas al penal de Saltillo: cómo un exmilitar de EU acabó acusado de multihomicidio
La joven recibió un disparo en la cabeza y fue trasladada a la Clínica 2 del IMSS, donde continúa bajo atención médica.

Un disparo con entrada y salida en el cráneo amenaza la vida de Litzy, sobreviviente del multihomicidio en Saltillo
Coahuila reportó un incremento en la tasa de suicidios durante 2025 en comparación con 2024.

Coahuila: Aumenta tasa de suicidios y entidad se ubica en el sexto lugar en el país
El papá de Dafne Zapata Quintos enfrenta un proceso legal acusado de violación equiparada contra la víctima cuando apenas tenía 6 años.

Padre de Dafne enfrenta juicio por abuso a menor que murió en academia militarizada
Con el desarrollo de la tecnología y los entornos digitales, la figura del gato doméstico se ha convertido en un icono indispensable de la cultura de internet y de la vida cotidiana.

Día Internacional del Gato: ¿Qué historia hay detrás del 8 de agosto?
El Fondo de Pensiones para el Bienestar continúa vigente en 2026 y permite complementar las pensiones de ciertos trabajadores que cotizaron bajo el régimen de cuentas individuales.

¿Tu pensión puede subir en 2026? Estos trabajadores del IMSS e ISSSTE pueden recibir un complemento
Memorias. Laura Esquivel compartió con VMÁS algunos de los recuerdos y sabores de su infancia que quedaron plasmados en ‘Como agua para chocolate’.

Laura Esquivel vuelve a Coahuila para celebrar los sabores que inspiraron a ‘Tita’