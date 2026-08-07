Noticias para el fin de semana: Se aproxima tormenta, Sheinbaum aprueba aguinaldo para adultos mayores y la historia del multihomicida de Saltillo

MÉXICO

→ Se aproxima Tormenta intensa a México con 48 horas de lluvia, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h : El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), advirtió sobre tormentas intensas en gran parte del Territorio Mexicano.

→ Sheinbaum aprueba aguinaldo para adultos mayores con credencial INAPAM y que cumplan con estos requisitos; recibirán 15 días de salario : Los adultos mayores con credencial INAPAM pueden recibir aguinaldo si tienen un empleo formal; conoce cuánto les corresponde y cuándo deben recibirlo

→ Sheinbaum anuncia que en agosto se tomará una decisión sobre prohibir el uso de celulares en las escuelas : Claudia Sheinbaum informó que durante agosto se definirá si México restringe el uso de teléfonos celulares en las escuelas para aplicar la medida desde septiembre.

INTERNACIONAL

→ Hallan más de 50 cuerpos mal almacenados y en descomposición en funeraria de Chicago : No se han anunciado arrestos, pero la policía de la ciudad indicó que varios detectives investigan el caso.

→ Antes Anthropic y OpenAI; ahora Meta informa que su modelo de IA hackeó a otra empresa : Meta informó el jueves que uno de sus modelos de inteligencia artificial accedió a internet por su cuenta y hackeó a otra empresa, el episodio más reciente en una serie de anuncios sobre modelos de IA fuera de control.

→ Canadá crea 75 mil empleos en julio y reduce el desempleo al 6.4%, mínimo en dos años : Desde abril, ha sumado 181 mil puestos de trabajo, un aumento impulsado por el empleo a tiempo completo.

COAHUILA

→ Estadounidense, presunto multihomicida, llevaba meses viviendo en Saltillo: vecinos : Habitantes de la colonia aseguran que la pareja convivía en el domicilio desde hacía meses y que no conocían conflictos visibles entre ellos.

→ El frutero ‘voyeur’ grabó, sin su consentimiento, a cerca de 100 mujeres en el Centro de Saltillo : Durante tres meses, alrededor de cien mujeres fueron grabadas mientras caminaban por el Centro Histórico de Saltillo. Los videos aparecieron en una cuenta de TikTok que reúne cientos de seguidores y miles de reacciones.

→ Coahuila: Aumenta tasa de suicidios y entidad se ubica en el sexto lugar en el país : En el último año se reportó un alza en este indicador, al alcanzar 9.1 muertes autoinfligidas por cada 100 mil habitantes.

DEPORTES Y ESPECTÁCULOS

→ El mexicano Karim López, con contrato de estrella, llegará a su primera experiencia en la NBA : El mexicano se prepara para debutar con los Memphis Grizzlies en la temporada 2026-27, después de convertirse en el primer jugador nacido en México seleccionado en la primera ronda del Draft de la NBA.

→ Pilar Martínez, bailarina de Saltillo, destaca en Disney y apunta a Broadway : La también coreógrafa celebra el trabajo que ha podido realizar desde Nueva York, con colaboraciones que la acercan cada vez más a su sueño.

→ ¡Acaba con rumores! Confiesa Galilea Montijo que una cirugía y una quemadura dañaron su rostro : La conductora de ‘La Casa de los Famosos México’ aseguró que las burlas y las opiniones de otros médicos sobre su caso fueron lo que más la hirió.

¿DE QUÉ HABLA LA GENTE?

→ Regreso a Clases SEP 2026-2027: Acta de nacimiento y CURP certificadas en PDF , así puedes descargarlas e imprimirlas; costo por estado : Aquí te contamos cómo puedes obtener los documentos para inscribir a tus hijos a la escuela, de cara al ciclo escolar 2025-2026.

→ Infonavit e IMSS activan trámite para depositar dinero a pensionados: así puedes solicitarlo desde casa : Conoce quiénes pueden acceder al beneficio, cuáles son los requisitos y cómo realizar el proceso paso a paso.