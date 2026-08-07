Noticias para el fin de semana: Se aproxima tormenta, Sheinbaum aprueba aguinaldo para adultos mayores y la historia del multihomicida de Saltillo
Los temas en tendencia más importantes para este fin de semana, bajo la cobertura de VANGUARDIA
MÉXICO
→ Se aproxima Tormenta intensa a México con 48 horas de lluvia, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h: El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), advirtió sobre tormentas intensas en gran parte del Territorio Mexicano.
→ Sheinbaum aprueba aguinaldo para adultos mayores con credencial INAPAM y que cumplan con estos requisitos; recibirán 15 días de salario: Los adultos mayores con credencial INAPAM pueden recibir aguinaldo si tienen un empleo formal; conoce cuánto les corresponde y cuándo deben recibirlo
→ Sheinbaum anuncia que en agosto se tomará una decisión sobre prohibir el uso de celulares en las escuelas: Claudia Sheinbaum informó que durante agosto se definirá si México restringe el uso de teléfonos celulares en las escuelas para aplicar la medida desde septiembre.
INTERNACIONAL
→ Hallan más de 50 cuerpos mal almacenados y en descomposición en funeraria de Chicago: No se han anunciado arrestos, pero la policía de la ciudad indicó que varios detectives investigan el caso.
→ Antes Anthropic y OpenAI; ahora Meta informa que su modelo de IA hackeó a otra empresa: Meta informó el jueves que uno de sus modelos de inteligencia artificial accedió a internet por su cuenta y hackeó a otra empresa, el episodio más reciente en una serie de anuncios sobre modelos de IA fuera de control.
→ Canadá crea 75 mil empleos en julio y reduce el desempleo al 6.4%, mínimo en dos años: Desde abril, ha sumado 181 mil puestos de trabajo, un aumento impulsado por el empleo a tiempo completo.
COAHUILA
→ Estadounidense, presunto multihomicida, llevaba meses viviendo en Saltillo: vecinos: Habitantes de la colonia aseguran que la pareja convivía en el domicilio desde hacía meses y que no conocían conflictos visibles entre ellos.
→ El frutero ‘voyeur’ grabó, sin su consentimiento, a cerca de 100 mujeres en el Centro de Saltillo: Durante tres meses, alrededor de cien mujeres fueron grabadas mientras caminaban por el Centro Histórico de Saltillo. Los videos aparecieron en una cuenta de TikTok que reúne cientos de seguidores y miles de reacciones.
→ Coahuila: Aumenta tasa de suicidios y entidad se ubica en el sexto lugar en el país: En el último año se reportó un alza en este indicador, al alcanzar 9.1 muertes autoinfligidas por cada 100 mil habitantes.
DEPORTES Y ESPECTÁCULOS
→ El mexicano Karim López, con contrato de estrella, llegará a su primera experiencia en la NBA: El mexicano se prepara para debutar con los Memphis Grizzlies en la temporada 2026-27, después de convertirse en el primer jugador nacido en México seleccionado en la primera ronda del Draft de la NBA.
→ Pilar Martínez, bailarina de Saltillo, destaca en Disney y apunta a Broadway: La también coreógrafa celebra el trabajo que ha podido realizar desde Nueva York, con colaboraciones que la acercan cada vez más a su sueño.
→ ¡Acaba con rumores! Confiesa Galilea Montijo que una cirugía y una quemadura dañaron su rostro: La conductora de ‘La Casa de los Famosos México’ aseguró que las burlas y las opiniones de otros médicos sobre su caso fueron lo que más la hirió.
¿DE QUÉ HABLA LA GENTE?
→ Regreso a Clases SEP 2026-2027: Acta de nacimiento y CURP certificadas en PDF , así puedes descargarlas e imprimirlas; costo por estado: Aquí te contamos cómo puedes obtener los documentos para inscribir a tus hijos a la escuela, de cara al ciclo escolar 2025-2026.
→ Infonavit e IMSS activan trámite para depositar dinero a pensionados: así puedes solicitarlo desde casa: Conoce quiénes pueden acceder al beneficio, cuáles son los requisitos y cómo realizar el proceso paso a paso.
→ ¿Cómo puedo retirar el pago de los $2,500 pesos de la Beca Rita Cetina para alumnos de primaria?: Ya hay calendario de pago para la Beca de Apoyo para Uniformes y Útiles “Rita Cetina” Primaria correspondiente a 2 mil 500 pesos anuales destinado para todo lo necesario para el regreso a clases.