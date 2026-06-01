¿Mosquitos en tu casa?... estas son las mejores plantas que los repelen y que encuentras en cualquier mercado de México

Además de las molestas picaduras, los mosquitos suelen alterar el descanso de las personas, especialmente durante las noches más cálidas. Su característico zumbido y la irritación que provocan en la piel hacen que muchas familias busquen alternativas para mantenerlos alejados.

Cada año, la temporada de lluvias trae consigo un fenómeno que millones de personas conocen bien: la proliferación de mosquitos . Estos pequeños insectos encuentran condiciones ideales para reproducirse en charcos, recipientes con agua acumulada y zonas húmedas cercanas a las viviendas.

Si bien existen insecticidas, aerosoles y dispositivos eléctricos diseñados para combatirlos, también hay opciones naturales que han sido utilizadas durante generaciones. Entre ellas destacan diversas especies vegetales que desprenden aromas capaces de actuar como repelentes naturales.

Lo mejor es que muchas de estas plantas pueden encontrarse fácilmente en viveros, mercados municipales, tianguis e incluso supermercados de distintas regiones de México.

CITRONELA, LA REINA DE LOS REPELENTES NATURALES

Cuando se habla de plantas que ahuyentan mosquitos, la citronela suele encabezar cualquier lista. Su característico aroma cítrico contiene compuestos que resultan desagradables para estos insectos.

La citronela es ampliamente utilizada en velas, aceites esenciales y productos comerciales contra mosquitos. Sin embargo, tener la planta directamente en jardines, balcones o terrazas puede contribuir a crear una barrera aromática natural.

Su cultivo suele ser sencillo en climas cálidos y húmedos, por lo que se adapta bien a gran parte del territorio mexicano. Además, sus hojas largas y verdes aportan un toque ornamental a cualquier espacio.

Aunque no elimina por completo la presencia de mosquitos, sí ayuda a disminuir su actividad en las zonas cercanas donde se encuentra.

LAVANDA Y ALBAHACA: AROMAS QUE LOS MOSQUITOS EVITAN

Otra de las opciones más populares es la lavanda, una planta reconocida por su agradable fragancia y sus flores de tonos violetas. Mientras muchas personas disfrutan de su aroma relajante, los mosquitos suelen mantenerse alejados de ella.

La lavanda puede colocarse cerca de ventanas, puertas o patios para aprovechar mejor sus propiedades aromáticas. Además, es una planta muy apreciada por su valor decorativo y por atraer insectos benéficos como las abejas.

Por otro lado, la albahaca también figura entre las especies recomendadas para ayudar a repeler mosquitos. Esta planta aromática, ampliamente utilizada en la cocina, contiene aceites esenciales que pueden actuar como una barrera natural contra ciertos insectos.

Su ventaja es doble: además de contribuir al control de mosquitos, permite disponer de hojas frescas para preparar distintos platillos y bebidas.

ROMERO Y MENTA, ALIADOS DEL HOGAR

El romero es otra planta frecuente en jardines mexicanos. Además de sus usos culinarios y medicinales, produce un aroma intenso que suele resultar poco atractivo para los mosquitos.

Muchas personas colocan macetas de romero cerca de áreas de convivencia al aire libre para aprovechar sus propiedades aromáticas durante reuniones o comidas familiares.

La menta, por su parte, destaca por su intenso olor refrescante. Diversos estudios han señalado que algunos de sus compuestos naturales ayudan a mantener alejados a ciertos insectos, incluidos los mosquitos.

Su crecimiento suele ser rápido y abundante, por lo que se recomienda cultivarla en macetas para evitar que invada otras áreas del jardín.

OTRAS PLANTAS QUE PUEDEN AYUDAR

Además de las especies más conocidas, existen otras plantas que suelen mencionarse como auxiliares naturales contra los mosquitos.

• Caléndula.

• Hierbabuena.

• Eucalipto.

• Geranio limón.

• Tomillo.

• Salvia.

Estas plantas contienen aceites esenciales o fragancias que pueden dificultar que los mosquitos localicen a las personas mediante el olor corporal.

Sin embargo, especialistas recuerdan que ninguna planta ofrece una protección absoluta, por lo que su efectividad depende de diversos factores como la cantidad de insectos presentes, las condiciones climáticas y el entorno donde se coloquen.