Mujeres con Bienestar 2026: Cómo registrarse al apoyo para mujeres de entre 18 y 59 años

/ 10 abril 2026
    El registro y manifiesto de permanencia del programa Mujeres con Bienestar continúa en el Estado de México.

Conoce los módulos disponibles este 10 de abril y los requisitos para no perder el apoyo económico.

El programa Mujeres con Bienestar 2026 mantiene abierto su proceso de registro y actualización de datos para mujeres de entre 18 y 59 años en el Estado de México. Este viernes 10 de abril representa una nueva oportunidad para quienes aún no se han inscrito o necesitan realizar su manifiesto de permanencia para seguir recibiendo el apoyo económico.

Actualmente, este programa otorga 2,500 pesos bimestrales, por lo que completar el proceso correctamente es clave para no quedar fuera del padrón de beneficiarias.

Dónde hay módulos de registro este 10 de abril

El registro y la atención se realizan de manera escalonada en los 125 municipios del Edomex, a través de Centros de Distribución (CEDIS) y brigadas de servidores de la nación. Para este 10 de abril, algunos de los puntos habilitados incluyen:

Municipios con módulos activos

Cuajimalpa de Morelos

CEDIS 37: Primera Cerrada de Adolfo López Mateos No. 3

Horario: 09:30 a 17:00 horas

Metepec

CEDIS 070: Miguel Hidalgo #123, entre Ezequiel Capistrán y Mariano Matamoros

Mexicaltzingo

CEDIS 072: Emiliano Zapata #206, junto al local “Las Palomas”

Horario: 09:00 a 17:00 horas

Huixquilucan

CEDIS 037 Jesús del Monte

CEDIS 040 Magdalena Chichicaspa

CEDIS 041 San Martín

Estos puntos permiten tanto el registro de nuevas aspirantes como la actualización de datos para quienes ya forman parte del programa.

El programa Mujeres con Bienestar 2026 mantiene abierto su proceso de registro y actualización de datos.

Cómo hacer el manifiesto de permanencia

Uno de los procesos más importantes para las beneficiarias actuales es el manifiesto de permanencia, el cual comenzó desde el pasado 9 de marzo y es obligatorio para seguir recibiendo el apoyo.

Opciones para realizarloVisita domiciliaria:Servidores de la nación acuden directamente a los hogares en los distintos municipios.Asistencia a módulos CEDIS:Puedes acudir personalmente cuando haya fechas disponibles en tu zona.Documentos necesarios

Para completar el trámite, es indispensable llevar:

Identificación oficial vigente (INE o pasaporte)CURPNúmero telefónico de contactoCorreo electrónico activoQué hacer si no hay módulo en tu municipio

Si aún no se ha habilitado un módulo cercano o no has recibido visita domiciliaria, es importante mantener la calma. El proceso se está realizando de forma progresiva durante todo el mes de abril.

Se recomienda:

Consultar canales oficiales del programa en tu localidadMantener tus documentos actualizadosEstar atenta a los avisos de apertura de módulosUn programa clave para el bienestar económico

El programa Mujeres con Bienestar se ha consolidado como uno de los apoyos más relevantes para mujeres en el Estado de México. No solo representa un ingreso económico, sino también una herramienta de estabilidad para miles de familias.

Cumplir con el registro o la actualización de datos en tiempo y forma es fundamental para asegurar la permanencia en el programa. Este 10 de abril es una fecha clave para avanzar en el proceso y no perder este beneficio.

Rebeca Gallardo

Editora de Estilo de Vida. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía y estilo de vida.


Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

