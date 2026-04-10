Mujeres con Bienestar 2026: Cómo registrarse al apoyo para mujeres de entre 18 y 59 años
Conoce los módulos disponibles este 10 de abril y los requisitos para no perder el apoyo económico.
El programa Mujeres con Bienestar 2026 mantiene abierto su proceso de registro y actualización de datos para mujeres de entre 18 y 59 años en el Estado de México. Este viernes 10 de abril representa una nueva oportunidad para quienes aún no se han inscrito o necesitan realizar su manifiesto de permanencia para seguir recibiendo el apoyo económico.
Actualmente, este programa otorga 2,500 pesos bimestrales, por lo que completar el proceso correctamente es clave para no quedar fuera del padrón de beneficiarias.
Dónde hay módulos de registro este 10 de abril
El registro y la atención se realizan de manera escalonada en los 125 municipios del Edomex, a través de Centros de Distribución (CEDIS) y brigadas de servidores de la nación. Para este 10 de abril, algunos de los puntos habilitados incluyen:
Municipios con módulos activos
Cuajimalpa de Morelos
CEDIS 37: Primera Cerrada de Adolfo López Mateos No. 3
Horario: 09:30 a 17:00 horas
Metepec
CEDIS 070: Miguel Hidalgo #123, entre Ezequiel Capistrán y Mariano Matamoros
Mexicaltzingo
CEDIS 072: Emiliano Zapata #206, junto al local “Las Palomas”
Horario: 09:00 a 17:00 horas
Huixquilucan
CEDIS 037 Jesús del Monte
CEDIS 040 Magdalena Chichicaspa
CEDIS 041 San Martín
Estos puntos permiten tanto el registro de nuevas aspirantes como la actualización de datos para quienes ya forman parte del programa.
Cómo hacer el manifiesto de permanencia
Uno de los procesos más importantes para las beneficiarias actuales es el manifiesto de permanencia, el cual comenzó desde el pasado 9 de marzo y es obligatorio para seguir recibiendo el apoyo.
Opciones para realizarloVisita domiciliaria:Servidores de la nación acuden directamente a los hogares en los distintos municipios.Asistencia a módulos CEDIS:Puedes acudir personalmente cuando haya fechas disponibles en tu zona.Documentos necesarios
Para completar el trámite, es indispensable llevar:
Identificación oficial vigente (INE o pasaporte)CURPNúmero telefónico de contactoCorreo electrónico activoQué hacer si no hay módulo en tu municipio
Si aún no se ha habilitado un módulo cercano o no has recibido visita domiciliaria, es importante mantener la calma. El proceso se está realizando de forma progresiva durante todo el mes de abril.
Se recomienda:
Consultar canales oficiales del programa en tu localidadMantener tus documentos actualizadosEstar atenta a los avisos de apertura de módulosUn programa clave para el bienestar económico
El programa Mujeres con Bienestar se ha consolidado como uno de los apoyos más relevantes para mujeres en el Estado de México. No solo representa un ingreso económico, sino también una herramienta de estabilidad para miles de familias.
Cumplir con el registro o la actualización de datos en tiempo y forma es fundamental para asegurar la permanencia en el programa. Este 10 de abril es una fecha clave para avanzar en el proceso y no perder este beneficio.