Sergio Mayer asegura que la ‘rudeza innecesaria’ y el ‘maltrato’ causaron su renuncia

El 21 de mayo se reportó que el legislador, actor y productor, Sergio Mayer, denunció ‘maltrato’ por parte del partido de Morena, desde su paso por ‘La casa de los famosos’. El 19 de mayo se destacó que Sergio Mayer tomó la decisión de renunciar, de manera irrevocable, al partido de Morena. Su sorpresiva salida del partido causó debate en los medios políticos. En especial, porque actualmente dicho partido yace en constante crítica e investigación, tras las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos en contra de funcionarios, como Rubén Rocha Moya y Enrique Inzunza Cázarez.

No obstante, Mayer aseguró que la decisión fue personal y se debió a una situación de ‘rudeza innecesaria’ por parte de militantes. ‘Yo entiendo que y te lo dicen quienes están en la política que ‘hay que tragar sapos’, pero yo no tengo que tragar sapos ajenos’ informó Mayer. En relación con si hubo presiones o amenazas, Mayer contestó que ‘esta decisión la tomé yo, pero sí hubo cosas de algunas personas o expresiones, lo que opinen en redes sociales, esos bots, gente que está especializada en atacar y golpear, me tiene sin cuidado’.

Durante el esclarecimiento de la experiencia como legislador y el medio político, Mayer destacó el programa de Sabina Berman. Según el exmilitante de Morena, ‘es un programa utilizado para golpetear y hacer escarnio público quien ella decide, quien debe y quien no puede estar dentro del partido me parece muy delicado y que eso lo aprobemos y lo aplaudamos y que además paguemos con nuestros impuestos’. ‘Que ese programa hayan dedicado tiempo para decir que algunos estorbamos, yo entiendo el mensaje, es muy claro y si en lugar de ser un activo, me convierto en un pasivo para algunos, no tengo por qué soportarlo’ agregó. Durante sus declaraciones para los medios, Mayer destacó haber sido criticado por su profesión y experiencia laboral artística. ‘Todos los diputados y senadores tienen otras actividades y también las ejercen y nadie los cuestiona, entonces es una falta de respeto que demeriten y desacrediten a los artistas en la parte cultural y artística’.

Aunque no ha aclarado si entrará a otra banca política, o si seguirá como militante, Mayer aseguró lealtad a la presidenta Sheinbaum y su movimiento político.

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