Los cubanos disidentes y exiliados esperan que la acusación estadounidense contra Castro provoque el colapso de todo el régimen

Los disidentes de la isla y los exiliados en Estados Unidos celebraron los cargos históricos —por asesinato a raíz del derribo de dos aviones de ayuda humanitaria en 1996—, afirmando que mientras la mayor parte de la isla muere de hambre bajo asfixiantes sanciones , la élite política y los militares siguen desviando la ayuda y llevando una vida normal.

Muchos cubanos esperan que la acusación presentada por Estados Unidos contra el expresidente Raúl Castro , anunciada el miércoles, propicie el colapso de todo el régimen comunista.

En La Habana, Ranses Mones Quintero, de 32 años, declaró a The Post que acogía con satisfacción los cargos penales y afirmó: “Estamos contentos y esperanzados. Y si tiene que haber sangre, si los cubanos tienen que morir para deshacernos del gobierno, estamos preparados. La gente está harta de esperar el cambio”.

Sin embargo, actualmente lo que más le preocupa es dónde va a encontrar medicamentos para tratar su neumonía.

“Aquí no hay nada”, dijo, explicando que sobrevive gracias a las remesas que su familia le envía desde Estados Unidos, de las cuales el gobierno se queda con una parte.

“No hay medicamentos, no hay trabajo y solo tenemos electricidad un par de horas al día.”

Castro, de 94 años, fue acusado junto con otras cinco personas de siete cargos de asesinato, conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses y destrucción de aeronaves por la destrucción de los aviones de combate MiG-29 cubanos de la Operación Hermanos al Rescate en 1996.

“Acusar a Castro no es suficiente”, dijo la disidente cubana Gabriela Blanco, radicada en Austin, quien vive en Estados Unidos desde que escapó de Cuba en 2019. “Necesitan acusar a todo el gobierno”.

Cuba lleva 119 días bajo un bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos. El bloqueo comenzó el 29 de enero tras una incursión de las fuerzas especiales estadounidenses en Venezuela, país aliado de Cuba, en la que fue arrestado el líder Nicolás Maduro. Desde entonces, los casi 11 millones de cubanos han sufrido apagones diarios y escasez de alimentos y medicinas.

El petróleo venezolano abastecía la mayor parte de la energía de Cuba, pero desapareció de la noche a la mañana, agravado por una orden ejecutiva del presidente Trump que imponía aranceles a cualquier país que vendiera petróleo a la isla. Desde entonces, los residentes informaron al periódico The Post que reciben entre una y seis horas de electricidad al día.

Desde que se impusieron las sanciones más severas, solo han llegado a Cuba 22,4 millones de dólares en ayuda, una cifra muy inferior a la necesaria para mantener a flote al país.

Ayer, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, prometió a los cubanos 100 millones de dólares en ayuda humanitaria, a través de un canal no gubernamental, en un mensaje directo en español difundido por las redes sociales.

Pero Mones Quintero, que actualmente está desempleado pero que anteriormente trabajó como mascota de un equipo de béisbol local, duda que el régimen actual permita la entrada de la ayuda sin quedarse con una parte.

Añadió que no culpa a Estados Unidos de la escasez y la ruina económica que han asolado la isla desde el colapso de la Unión Soviética, lo que provocó el fin de gran parte de su apoyo económico a principios de la década de 1990.

Él atribuye la culpa a la mala gestión y la avaricia del régimen cubano, explicando cómo las casas de los altos mandos militares y los empleados del gobierno disfrutan de electricidad ilimitada y tienen acceso a supermercados especiales y bien surtidos.

El gobierno cubano grava fuertemente ciertos salarios. Los empleados públicos ganan entre 15 y 23 dólares estadounidenses (360-550 pesos cubanos) al mes, después de un impuesto del 10%. Según informes publicados, quienes trabajan para empresas extranjeras pagan un impuesto del 90% sobre su salario.

A pesar de su lucha diaria por la supervivencia, Mones Quintero dijo que espera que la acusación formal y la presión de Estados Unidos sobre el régimen comunista finalmente traigan un cambio.

Otro residente de La Habana, que no nació en Cuba y lleva mucho tiempo viviendo allí, calificó la acusación de “simbólica”, pero dijo que podría sacudir al gobierno, apartando del poder a las viejas élites y dando paso a un nuevo grupo de líderes que no estén sometidos a la familia Castro.

“Ahora mismo reina el silencio y todo el mundo dice que el gobierno está en un punto muerto”, afirmó, refiriéndose a la élite gobernante.

“Esto es lo que suele ocurrir cuando las cosas cambian en Cuba. Hay silencio y luego viene la sorpresa.”

Fidel Castro lideró la revolución cubana que tomó el poder en 1959 y se mantuvo en él hasta 2011, cuando cedió el liderazgo a Raúl. Fidel falleció cinco años después. En 2019, Raúl cedió el poder al actual líder, Miguel Díaz-Canel, quien sigue siendo fervientemente leal a la familia.

Las sanciones estadounidenses contra Cuba comenzaron en 1960, poco después de la revolución comunista.

La residente de La Habana, que trabaja principalmente con inversionistas extranjeros, dijo que recientemente tuvo “suerte” de contar con seis horas de electricidad a principios de esta semana, lo que le permitió lavar la ropa y cargar su teléfono celular.

“Vamos día a día”, dijo la fuente, que prefirió permanecer en el anonimato. “Es como acampar. Tengo que subir cubos de agua por las escaleras para poder hacer cualquier cosa”.

Las condiciones en Cuba han empeorado progresivamente en los últimos seis años, y se estima que 2,5 millones de personas —alrededor del 24% de la población— abandonaron la isla entre 2020 y 2024.

Posteriormente, en octubre de 2025, el país fue azotado por el huracán Melissa, que desplazó a casi un millón de personas y destruyó aproximadamente el 40% de la producción nacional de hortalizas, según thinkglobalhealth.org.

Aun así, el periódico oficial de Cuba, Granma, recibió la noticia de la acusación con un artículo sobre la convocatoria de la Unión de Jóvenes Comunistas para un día de eventos especiales con motivo del 95 cumpleaños de Raúl el próximo mes.

“Raúl Castro ordenó personalmente el asesinato de cuatro trabajadores humanitarios desarmados. Tres de ellos eran ciudadanos estadounidenses”, declaró Rosa Payá, de 37 años, líder del movimiento disidente cubano e hija de Oswaldo Payá, quien fue asesinado por orden del gobierno cubano en 2012.

“Durante 30 años, las familias de estas víctimas han vivido sin justicia, mientras que los responsables permanecieron en el poder”, continuó.

“Esta acusación es un acto de justicia y solidaridad con las víctimas, sus familias y el pueblo cubano, que ha soportado décadas de represión.

“Esto también debería enviar un mensaje claro a quienes hoy forman parte del aparato político y de seguridad de Cuba: aún hay tiempo para solidarizarse con el pueblo cubano y ser parte de un futuro pacífico y digno, en lugar de permanecer atados a un régimen cuyo día de rendir cuentas ha llegado”.

Según la acusación, Raúl y Fidel Castro dieron la orden de derribar los aviones de ayuda humanitaria, lo que provocó la muerte de cuatro pilotos civiles: Carlos Costa, Armando Alejandre Jr., Mario de la Peña y Pablo Morales.

En la década de 1990, habían realizado misiones de rescate para ayudar a los cubanos que partieron en balsas para escapar de la isla comunista.