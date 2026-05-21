SCJN termina sesión en solo 22 minutos: “Hoy tuvimos pocos temas”

La sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de este 21 de mayo llamó la atención por su corta duración. El pleno del máximo tribunal del país concluyó actividades en poco más de 22 minutos, un tiempo considerablemente menor al promedio habitual de alrededor de dos horas. La jornada inició a las 10:39 de la mañana, cuando el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz dio apertura formal a la sesión. Antes de comenzar con los asuntos del día, el ministro ofreció un mensaje de bienvenida en mixteco y español a estudiantes de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, de la FES Aragón y de la Universidad Humanitas, quienes acudieron como invitados al recinto judicial.

Aguilar Ortiz deseó que la experiencia fuera útil para la formación académica y profesional de los jóvenes presentes. Posteriormente, el Secretario General de Acuerdos, Daniel Álvarez Toledo, informó que los primeros seis puntos enlistados en el orden del día fueron retirados a petición de la ministra Lenia Batres. Debido a estos cambios, únicamente quedaron tres asuntos para discusión y votación. Ante ello, el ministro presidente explicó a los asistentes que “el día de hoy tenemos pocos asuntos, vamos a atender más tarde temas propios de la Corte”. La sesión concluyó oficialmente a las 11:01 de la mañana. Antes de levantar la reunión, Hugo Aguilar Ortiz comentó brevemente que “hoy tuvimos pocos temas”, frase que rápidamente generó conversación debido a la inusual brevedad de la sesión pública.

SCJN define criterio sobre amparos laborales Uno de los asuntos abordados durante la sesión estuvo relacionado con la competencia territorial en amparos laborales. La SCJN determinó que los amparos directos contra laudos emitidos por juntas de conciliación y arbitraje deberán ser resueltos por el tribunal colegiado de circuito correspondiente al domicilio de la junta que originalmente emitió el laudo. El criterio se aplicará incluso en casos donde la junta laboral haya cambiado de competencia, sido suprimida o modificada posteriormente por reformas legales o acuerdos administrativos. La Corte precisó que el domicilio que debe tomarse en cuenta es el existente al momento en que se emitió el laudo y cuando fue presentada la demanda de amparo. Además, aclaró que la autoridad sustituta prevista en la Ley de Amparo únicamente puede intervenir para cumplir una eventual sentencia, pero sin modificar el tribunal encargado del caso. Esta resolución surgió tras una contradicción de criterios entre plenos regionales en materias penal y laboral de las regiones Centro-Norte y Centro-Sur, ambas con sede en la Ciudad de México. El asunto quedó identificado como la Contradicción de Criterios 45/2026. Hugo Aguilar promete una Corte más cercana

La breve sesión también volvió a poner atención sobre la nueva etapa encabezada por Hugo Aguilar Ortiz como presidente de la SCJN. Desde el inicio de funciones de la nueva integración de la Corte, el ministro ha señalado que buscará un Poder Judicial más cercano a la ciudadanía. En declaraciones previas, Aguilar Ortiz aseguró que la Corte trabajará para convertirse en “un hogar de confianza” para todas las personas, sin importar origen, condición social o lengua. También destacó la importancia de escuchar a víctimas, académicos, organizaciones civiles y pueblos indígenas y afromexicanos, siempre dentro del marco constitucional.

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