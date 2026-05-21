Liberan a Omar Chávez tras ser vinculado a proceso por violencia familiar
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Se reportó que la orden de arresto ocurrió porque presuntamente Omar Chávez no acudió a los citatorios de la FGE
El 21 de mayo se reportó que el boxeador Omar Alonso Chávez Carrasco, hijo de Julio César Chávez, fue liberado de su arresto, tras ser detenido por elementos de la policía de Culiacán.
Tras su detención, no se comunicó a la prensa cuál era el motivo de su arresto. Sin embargo, se destacó que la razón estaba relacionada con ‘violencia familiar’. Omar Chávez pasó la noche del 20 de mayo en el Centro Penitenciario Estatal de Aguaruto.
Se detalló que el boxeador fue vinculado a proceso y seguirá su caso en libertad condicional. Su defensa se acogió a la salida alterna de suspensión condicional del proceso. No se ha compartido quién levantó la denuncia. Pero se destacó que la orden de aprehensión fue levantada porque el boxeador, presuntamente, no acudió a previos citatorios de la Fiscalía General del Estado.
El boxeador Julio César Chávez, tras el arresto de Omar y la situación de sus ambos hijos, ya que Julio César Chávez Jr. también lleva un juicio en libertad condicional por presunta vinculación al cártel, no ha emitido comentarios.