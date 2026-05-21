Liberan a Omar Chávez tras ser vinculado a proceso por violencia familiar

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    Liberan a Omar Chávez tras ser vinculado a proceso por violencia familiar
    Liberan a Omar Chávez tras ser arrestado el 20 de mayo Vanguardia

Se reportó que la orden de arresto ocurrió porque presuntamente Omar Chávez no acudió a los citatorios de la FGE

El 21 de mayo se reportó que el boxeador Omar Alonso Chávez Carrasco, hijo de Julio César Chávez, fue liberado de su arresto, tras ser detenido por elementos de la policía de Culiacán.

Tras su detención, no se comunicó a la prensa cuál era el motivo de su arresto. Sin embargo, se destacó que la razón estaba relacionada con ‘violencia familiar’. Omar Chávez pasó la noche del 20 de mayo en el Centro Penitenciario Estatal de Aguaruto.

Se detalló que el boxeador fue vinculado a proceso y seguirá su caso en libertad condicional. Su defensa se acogió a la salida alterna de suspensión condicional del proceso. No se ha compartido quién levantó la denuncia. Pero se destacó que la orden de aprehensión fue levantada porque el boxeador, presuntamente, no acudió a previos citatorios de la Fiscalía General del Estado.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/detienen-al-boxeador-omar-chavez-carrasco-hijo-menor-de-julio-cesar-chavez-LJ20833181

El boxeador Julio César Chávez, tras el arresto de Omar y la situación de sus ambos hijos, ya que Julio César Chávez Jr. también lleva un juicio en libertad condicional por presunta vinculación al cártel, no ha emitido comentarios.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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