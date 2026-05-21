Destaca Claudia Sheinbaum que acordó con Mullin colaborar en el marco del respeto

CDMX.-La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que acordó con el Secretario del Departamento de Seguridad Interior de los Estados Unidos, Markwayne Mullin, seguir colaborando en el marco del respeto. En una foto posteada en X por Sheinbaum, aparecen junto a la Mandataria el Canciller Roberto Velasco, el Secretario Mullin y el Embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson.

“Recibimos en Palacio Nacional al Secretario del Departamento de Seguridad Interior de los Estados Unidos, Markwayne Mullin. Acordamos seguir colaborando conjuntamente en el marco de respeto de nuestros países”. Este mediodía, el funcionario estadounidense arribó a Palacio Nacional por la Calle de Corregidora a bordo de vehículos blindados y bajo un importante despliegue de seguridad, acompañado del Embajador Johnson.

REUNIÓN EN EL MARCO DE LA COORDINACIÓN PERMANENTE En medio de las presiones por la relación de seguridad con el país vecino del norte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que recibió en Palacio Nacional al secretario del Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos, Markwayne Mullin, con quien acordó mantener la colaboración bilateral en materia de seguridad bajo un marco de respeto entre ambas naciones. A través de una publicación en sus redes sociales, la Mandataria federal destacó que durante el encuentro se reafirmó el compromiso de ambos gobiernos para continuar trabajando de manera conjunta en temas de interés común, especialmente en materia de seguridad y cooperación bilateral.

“Recibimos en Palacio Nacional al Secretario del Departamento de Seguridad Interior de los Estados Unidos, Markwayne Mullin. Acordamos seguir colaborando conjuntamente en el marco de respeto de nuestros países”, escribió la titular del Ejecutivo federal.

La reunión ocurre en medio de la coordinación permanente, y presiones, entre México y Estados Unidos en temas relacionados con migración, combate al narcotráfico y seguridad fronteriza, asuntos prioritarios para ambas administraciones.

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