Mujeres con Bienestar Edomex 2026: cómo saber si fuiste aceptada y recibir tu tarjeta

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    Mujeres con Bienestar Edomex 2026: cómo saber si fuiste aceptada y recibir tu tarjeta
    Aquí te explicamos cómo consultar si quedaste en el programa y qué hacer para recibir tu tarjeta. Foto: Mujeres con Bienestar

Miles de beneficiarias en el Estado de México buscan confirmar su estatus en Mujeres con Bienestar 2026 tras la actualización de datos.

El programa Mujeres con Bienestar Edomex 2026 continúa generando dudas entre las mexiquenses que realizaron su pre-registro o actualización de datos en semanas recientes. Una de las preguntas más frecuentes es cómo saber si fueron aceptadas y cuál es el proceso para recibir la tarjeta del apoyo económico.

Este programa social, impulsado por el Gobierno del Estado de México, entrega un apoyo económico de 2 mil 500 pesos a mujeres de entre 18 y 59 años, además de otros beneficios relacionados con salud, educación y bienestar.

https://vanguardia.com.mx/informacion/mujeres-de-18-a-59-anos-tendran-nuevo-ingreso-al-programa-mujeres-con-bienestar-GA20571043

¿Cómo saber si quedaste en Mujeres con Bienestar 2026?

Las mujeres que realizaron su pre-registro en 2023 o 2024, así como quienes actualizaron documentos durante abril de 2026, ya pueden revisar el avance de su proceso.

Consulta en línea paso a paso

Una de las formas más rápidas de verificar el estatus es mediante internet. Para hacerlo, es necesario:

1. Entrar al portal oficial

2. Capturar:

- Número de folio

- Número celular registrado durante el pre-registro

- Marcar la casilla “No soy un robot”

- Dar clic en “Continuar”

Después de completar estos pasos, el sistema mostrará el estatus del trámite y si la solicitud continúa en proceso.

Consulta en Centros de Distribución (CEDIS)

Otra alternativa es acudir directamente a un Centro de Distribución (CEDIS) en el Estado de México. Estos módulos fueron habilitados para apoyar a las beneficiarias con dudas relacionadas con el programa.

En los CEDIS se puede:

- Verificar el estatus del registro

- Resolver problemas con documentos

- Consultar fechas de entrega de tarjetas

La ubicación de los módulos puede revisarse en el portal oficial de Bienestar Edomex.

$!El programa Mujeres con Bienestar Edomex 2026 continúa generando dudas entre las mexiquenses.
El programa Mujeres con Bienestar Edomex 2026 continúa generando dudas entre las mexiquenses. Foto: Mujeres con Bienestar

¿Cómo recibir la tarjeta de Mujeres con Bienestar?

Si la solicitud fue aprobada y aún no recibes la tarjeta, es importante mantenerte pendiente de los medios de contacto registrados durante el trámite.

Así notifican la entrega

La Secretaría del Bienestar del Estado de México puede comunicarse mediante:

- Mensajes SMS

- Llamadas telefónicas

- Correo electrónico

En esa notificación se indicará:

- Fecha de entrega

- Hora

- Módulo asignado para recoger la tarjeta

También es posible consultar el estatus utilizando la CURP en el sitio oficial mujeresconbienestar.gob.mx.

Qué hacer si tienes problemas con el proceso

En caso de dudas o inconvenientes, las autoridades habilitaron atención telefónica para las beneficiarias.

El número disponible es: 55 9370 1223

Además, quienes tengan folios de años anteriores pueden acudir directamente a un CEDIS para recibir orientación personalizada.

https://vanguardia.com.mx/informacion/tarjeta-bienestar-esta-es-la-cantidad-maxima-que-puedes-retirar-en-cajeros-del-banco-del-bienestar-HE20532612

Un programa que sigue creciendo en Edomex

Mujeres con Bienestar se ha convertido en uno de los programas sociales más importantes del Estado de México por el alcance de sus apoyos y el número de beneficiarias registradas.

La actualización de datos realizada durante 2026 busca mantener un padrón más preciso y garantizar que las ayudas lleguen a quienes cumplen con los requisitos establecidos.

Por ello, si ya realizaste tu registro o actualización, es importante revisar constantemente tu estatus y mantener activos los medios de contacto proporcionados durante el trámite.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Estilo de Vida. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía y estilo de vida.


Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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