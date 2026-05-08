Mujeres de 18 a 59 años tendrán nuevo ingreso al programa Mujeres con Bienestar

El programa Mujeres con Bienestar 2026 continúa ampliando su cobertura en el Estado de México y recientemente las autoridades confirmaron que habrá nuevo ingreso para mujeres de 18 a 59 años. La noticia ha generado expectativa entre miles de solicitantes que buscan conocer si serán beneficiarias del apoyo económico bimestral de 2,500 pesos. Tras concluir el proceso de actualización de datos y pre-registro, muchas mujeres ahora buscan saber cómo consultar su estatus de folio y cuándo podrían recibir su tarjeta del programa.

Habrá nuevo ingreso a Mujeres con Bienestar en 2026 La Secretaría de Bienestar del Estado de México informó que el objetivo es ampliar el número de beneficiarias del programa durante la administración de la gobernadora Delfina Gómez. Actualmente, la meta oficial es alcanzar a 2 millones de mujeres beneficiadas antes de que concluya el sexenio estatal. Esto significa que todavía habrá nuevas incorporaciones en los próximos meses y años. El programa está dirigido a mujeres mexiquenses de entre 18 y 59 años en situación de vulnerabilidad, quienes reciben un apoyo económico bimestral y acceso a otros beneficios sociales. ¿Cómo checar mi estatus de folio en Mujeres con Bienestar? Las mujeres que realizaron su pre-registro en 2023 o 2024 pueden revisar el avance de su solicitud mediante distintas opciones oficiales. Consulta en línea paso a paso Una de las formas más rápidas es mediante la plataforma digital habilitada por el programa. Para consultar tu estatus debes: 1. Ingresar al portal oficial de consulta 2. Capturar tu número de folio 3. Escribir el número celular registrado durante el pre-registro 4. Confirmar la verificación de seguridad 5. Dar clic en “continuar” Después de completar estos pasos, el sistema mostrará el estado actual de tu proceso.

También puedes acudir a un CEDIS Otra alternativa es acudir directamente a un Centro de Distribución (CEDIS) del Estado de México. En estos módulos también pueden brindar información sobre el avance de tu solicitud y orientación sobre la entrega de tarjetas. Esta opción puede ser útil para quienes presentan problemas al consultar en línea o requieren atención personalizada. Qué hacer si no aparece tu información En algunos casos, las solicitantes reportan dificultades para acceder a su estatus de folio. Si esto ocurre, la Secretaría de Bienestar del Edomex también habilitó atención vía correo electrónico. Las interesadas pueden enviar sus dudas al correo oficial del programa para recibir seguimiento sobre su solicitud y aclarar cualquier inconveniente relacionado con el registro. ¿Cuánto dinero entrega Mujeres con Bienestar? El programa otorga un apoyo económico de 2,500 pesos bimestrales, además de otros beneficios enfocados en mejorar las condiciones de vida de las mujeres mexiquenses. Debido a la alta demanda, las autoridades han señalado que algunas beneficiarias podrían recibir pagos de manera gradual conforme avance el proceso de incorporación.

Mujeres con Bienestar seguirá creciendo en Edomex El anuncio de nuevos ingresos confirma que el programa continuará expandiéndose durante 2026. Para miles de mujeres que permanecen en lista de espera, revisar constantemente el estatus de folio será clave para saber cuándo podrían integrarse oficialmente. Mientras tanto, las autoridades recomiendan mantenerse pendientes de los canales oficiales y evitar compartir información personal en sitios no verificados para prevenir fraudes relacionados con el programa.

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