Mujeres de 18 a 59 años tendrán nuevo ingreso al programa Mujeres con Bienestar

+ Seguir en Seguir en Google
Información
/
    Mujeres de 18 a 59 años tendrán nuevo ingreso al programa Mujeres con Bienestar
    El programa Mujeres con Bienestar en el Estado de México tendrá nuevo ingreso para mujeres de 18 a 59 años. Foto: Presidencia

Conoce cómo consultar tu estatus de folio, dónde revisar si fuiste aceptada y qué hacer si el sistema no arroja resultados.

El programa Mujeres con Bienestar 2026 continúa ampliando su cobertura en el Estado de México y recientemente las autoridades confirmaron que habrá nuevo ingreso para mujeres de 18 a 59 años. La noticia ha generado expectativa entre miles de solicitantes que buscan conocer si serán beneficiarias del apoyo económico bimestral de 2,500 pesos.

Tras concluir el proceso de actualización de datos y pre-registro, muchas mujeres ahora buscan saber cómo consultar su estatus de folio y cuándo podrían recibir su tarjeta del programa.

https://vanguardia.com.mx/informacion/tarjeta-bienestar-esta-es-la-cantidad-maxima-que-puedes-retirar-en-cajeros-del-banco-del-bienestar-HE20532612

Habrá nuevo ingreso a Mujeres con Bienestar en 2026

La Secretaría de Bienestar del Estado de México informó que el objetivo es ampliar el número de beneficiarias del programa durante la administración de la gobernadora Delfina Gómez.

Actualmente, la meta oficial es alcanzar a 2 millones de mujeres beneficiadas antes de que concluya el sexenio estatal. Esto significa que todavía habrá nuevas incorporaciones en los próximos meses y años.

El programa está dirigido a mujeres mexiquenses de entre 18 y 59 años en situación de vulnerabilidad, quienes reciben un apoyo económico bimestral y acceso a otros beneficios sociales.

¿Cómo checar mi estatus de folio en Mujeres con Bienestar?

Las mujeres que realizaron su pre-registro en 2023 o 2024 pueden revisar el avance de su solicitud mediante distintas opciones oficiales.

Consulta en línea paso a paso

Una de las formas más rápidas es mediante la plataforma digital habilitada por el programa.

Para consultar tu estatus debes:

1. Ingresar al portal oficial de consulta

2. Capturar tu número de folio

3. Escribir el número celular registrado durante el pre-registro

4. Confirmar la verificación de seguridad

5. Dar clic en “continuar”

Después de completar estos pasos, el sistema mostrará el estado actual de tu proceso.

$!El programa Mujeres con Bienestar 2026 continúa ampliando su cobertura en el Estado de México
El programa Mujeres con Bienestar 2026 continúa ampliando su cobertura en el Estado de México Foto: Presidencia

También puedes acudir a un CEDIS

Otra alternativa es acudir directamente a un Centro de Distribución (CEDIS) del Estado de México. En estos módulos también pueden brindar información sobre el avance de tu solicitud y orientación sobre la entrega de tarjetas.

Esta opción puede ser útil para quienes presentan problemas al consultar en línea o requieren atención personalizada.

Qué hacer si no aparece tu información

En algunos casos, las solicitantes reportan dificultades para acceder a su estatus de folio. Si esto ocurre, la Secretaría de Bienestar del Edomex también habilitó atención vía correo electrónico.

Las interesadas pueden enviar sus dudas al correo oficial del programa para recibir seguimiento sobre su solicitud y aclarar cualquier inconveniente relacionado con el registro.

¿Cuánto dinero entrega Mujeres con Bienestar?

El programa otorga un apoyo económico de 2,500 pesos bimestrales, además de otros beneficios enfocados en mejorar las condiciones de vida de las mujeres mexiquenses.

Debido a la alta demanda, las autoridades han señalado que algunas beneficiarias podrían recibir pagos de manera gradual conforme avance el proceso de incorporación.

https://vanguardia.com.mx/informacion/calendario-pension-mujeres-bienestar-fechas-de-pago-del-4-al-24-de-mayo-ordenadas-por-apellidos-PA20465291

Mujeres con Bienestar seguirá creciendo en Edomex

El anuncio de nuevos ingresos confirma que el programa continuará expandiéndose durante 2026. Para miles de mujeres que permanecen en lista de espera, revisar constantemente el estatus de folio será clave para saber cuándo podrían integrarse oficialmente.

Mientras tanto, las autoridades recomiendan mantenerse pendientes de los canales oficiales y evitar compartir información personal en sitios no verificados para prevenir fraudes relacionados con el programa.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Mujeres
Programas Sociales
Pensión del Bienestar

Localizaciones


México

Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Estilo de Vida. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía y estilo de vida.


Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

Selección de los editores
Rocha Moya: Piedrota en el zapato

Rocha Moya: Piedrota en el zapato
true

Realineamientos contra el crimen organizado

Ana Valdez, directora general de Latino Donor Collaborative Think Thank, durante la conferencia Mañanera del Pueblo en la que se dieron detalles de la participación de mexicanos en el exterior

Sheinbaum destaca que mexicanos en EU aportan 2.3 billones de dólares al PIB estadounidense
También erradicaron un plantío de mariguana en comunidades rurales de Culiacán, Sinaloa. FOTO: Cuartoscuro

Ubica Marina narcolaboratorio del ‘Mayito Flaco’ en Culiacán

Modificación de adelantar el cierre del ciclo escolar 2025-2026.

Así queda las mega vacaciones de verano, tras recorte de la SEP al ciclo escolar 2025-2026
Las ANFE-ANEP afirmó que conoce los problemas que pueden generar las modificaciones al calendario, por lo que las escuelas particulares podrán continuar brindando el servicio educativo.

Escuelas privadas no adelantarán cierre del ciclo escolar como propuso SEP, anuncia ANFE-ANEP
Ángel Socarro llegó a Saltillo con ‘Una noche más con el Divo’, en homenaje a Juan Gabriel.

¿Juan Gabriel en Saltillo? Ángel Socarro se adelanta al del Día de las Madres con ‘Una noche más con el Divo’
Aaron Rodgers estaría cerca de confirmar su regreso con los Steelers de Pittsburgh para disputar la Temporada 2026 de la NFL.

Reunión Rodgers-McCarthy en Pittsburgh: El quarterback regresaría con los Steelers en 2026