NASA revela cómo luce realmente la Tierra: el mapa 3D que sorprende por su forma irregular

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) dio a conocer un modelo tridimensional del campo gravitatorio de la Tierra elaborado con información recopilada durante 15 años por una red de satélites, una representación científica que muestra que el planeta posee una forma mucho más irregular de lo que comúnmente se imagina. El modelo, construido a partir de más de mil millones de observaciones realizadas por 19 satélites, permite visualizar con gran precisión las variaciones de la gravedad alrededor del mundo. Aunque la imagen ha sido ampliamente difundida en redes sociales por su apariencia, la agencia espacial aclaró que no se trata de una fotografía del planeta, sino de una representación científica conocida como geoide, utilizada para estudiar la distribución de la gravedad terrestre.

LA EMBAJADA DE ESTADOS UNIDOS DIFUNDIÓ EL MODELO EN REDES SOCIALES La visualización ganó notoriedad después de que la Embajada de Estados Unidos en México compartiera un video del modelo tridimensional en sus redes sociales. El mensaje publicado señalaba: “¿Sabías que la Tierra no es una esfera perfecta? Su gravedad hace que tenga una forma irregular llamada geoide. Gracias a datos recopilados por satélites durante 15 años, hoy podemos visualizarla con un nivel de detalle impresionante”. La publicación generó una amplia difusión en plataformas digitales, donde numerosos usuarios expresaron sorpresa por la apariencia de la representación científica del planeta.

¿QUÉ ES EL GEOIDE Y POR QUÉ LA TIERRA NO ES UNA ESFERA PERFECTA? El modelo difundido representa el geoide, una superficie teórica que describe cómo sería el nivel medio de los océanos si el agua permaneciera completamente inmóvil, sin el efecto de mareas, corrientes marinas o vientos. De acuerdo con información publicada por La Nación, esta superficie incorpora la influencia de la gravedad generada por la distribución desigual de la masa en el interior del planeta. A diferencia de una esfera perfecta, el geoide refleja cómo materiales como rocas, magma, minerales y agua subterránea producen pequeñas diferencias en la intensidad del campo gravitatorio terrestre. Estas variaciones hacen que existan zonas donde la gravedad es ligeramente mayor y otras donde resulta relativamente menor.

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LA NASA ACLARA QUE NO SE TRATA DEL ASPECTO REAL DEL PLANETA La agencia espacial explicó que la imagen difundida no representa la apariencia física de la Tierra vista desde el espacio. Para que las diferencias del campo gravitatorio pudieran observarse visualmente, la escala vertical fue amplificada entre 7 mil y 10 mil veces, ya que en condiciones normales esas variaciones son prácticamente imperceptibles. En una investigación publicada en 2020 sobre las propiedades del geoide, Michael Watkins, científico del Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL) de la NASA, explicó: “Debido a que la distribución de materiales en las profundidades de la Tierra varía, su campo de gravedad tiene colinas y valles”. Esas “colinas” y “valles” no corresponden al relieve superficial, sino a diferencias en la intensidad del campo gravitatorio. ¿QUÉ SIGNIFICAN LOS COLORES DEL MAPA GRAVITACIONAL? El modelo utiliza distintos colores para representar la intensidad de la gravedad en diferentes regiones del planeta. Las zonas donde existe una mayor concentración de masa aparecen en tonos rojos, ya que ejercen una atracción gravitatoria más intensa. Entre ellas destacan: - La cordillera de los Andes. - La cordillera del Himalaya. Por el contrario, las regiones donde la densidad de masa es menor se muestran en color azul, indicando una gravedad relativamente más débil. Entre esas áreas se encuentran: - El océano Índico. - La cuenca del río Congo. Esta representación permite identificar cómo cambia el campo gravitatorio terrestre dependiendo de la composición geológica de cada región. MÁS DE MIL MILLONES DE MEDICIONES DURANTE 15 AÑOS El modelo global, denominado GOCO06s, fue desarrollado mediante el procesamiento de más de mil millones de observaciones obtenidas durante un periodo de 15 años. Para lograrlo, los investigadores integraron información proveniente de dos importantes programas espaciales: - GOCE, misión desarrollada por la Agencia Espacial Europea (ESA). - GRACE, programa conjunto entre la NASA y el Centro Aeroespacial Alemán. La combinación de ambas fuentes permitió generar uno de los mapas del campo gravitatorio más precisos elaborados hasta la fecha. LA TIERRA, UN PLANETA ÚNICO EN EL SISTEMA SOLAR Aunque la Tierra ocupa el quinto lugar entre los planetas más grandes del sistema solar, es el mayor de los cuatro planetas rocosos más cercanos al Sol y el único donde existe agua líquida estable en la superficie. Su diámetro ecuatorial alcanza aproximadamente 12 mil 756 kilómetros, mientras que la distancia promedio al Sol es cercana a 150 millones de kilómetros, equivalente a una unidad astronómica. La luz solar tarda alrededor de ocho minutos en recorrer esa distancia y llegar al planeta. UN PLANETA DONDE LA VIDA PUDO DESARROLLARSE Las condiciones físicas y químicas de la Tierra han permitido la existencia de vida durante miles de millones de años. De acuerdo con la NASA, los océanos proporcionaron un entorno adecuado para el surgimiento de los primeros organismos hace aproximadamente 3 mil 800 millones de años. Actualmente, más del 70 % de la superficie terrestre está cubierta por agua líquida, una característica que distingue al planeta dentro del sistema solar. La agencia también señala que algunas de las condiciones que favorecen la vida continúan modificándose debido a los efectos asociados con el cambio climático. ROTACIÓN, TRASLACIÓN Y ORIGEN DE LAS ESTACIONES La Tierra completa una rotación sobre su eje aproximadamente cada 23.9 horas, mientras que tarda 365.25 días en completar una vuelta alrededor del Sol. Ese cuarto de día adicional es el motivo por el que cada cuatro años se incorpora un día extra al calendario mediante los años bisiestos. Además, el eje terrestre presenta una inclinación cercana a 23.4 grados, característica responsable de la alternancia de las estaciones del año entre ambos hemisferios.

LA ESTRUCTURA INTERNA DEL PLANETA Según la NASA, la Tierra comenzó a formarse hace aproximadamente 4 mil 500 millones de años, cuando la gravedad concentró gas y polvo presentes en el sistema solar primitivo. Actualmente está compuesta por cuatro capas principales: - Núcleo interno, formado principalmente por hierro y níquel sólidos, con temperaturas cercanas a los 5 mil 400 grados Celsius. - Núcleo externo, integrado por hierro y níquel en estado líquido. - Manto, la capa más extensa del planeta, compuesta por roca caliente y viscosa con un espesor aproximado de 2 mil 900 kilómetros. - Corteza terrestre, la capa más superficial, con un espesor promedio de unos 30 kilómetros en los continentes y aproximadamente 5 kilómetros bajo los océanos. La representación tridimensional del geoide difundida por la NASA constituye una herramienta científica utilizada para estudiar la distribución de la gravedad terrestre y comprender con mayor precisión la estructura interna del planeta, así como procesos relacionados con la geología, la oceanografía, la geodesia y el monitoreo del cambio climático.