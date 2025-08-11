¿Necesitas tu Constancia de Situación Fiscal cada mes?... así puedes activar el envío automático

Este documento es requerido para trámites administrativos, emisión de facturas, inscripción en nuevos regímenes y verificación de datos fiscales en empresas e instituciones. En los últimos años, se ha convertido en un requisito común para la contratación laboral y la emisión de comprobantes de nómina.

• Clave Única de Registro de Población (CURP)

La Constancia de Situación Fiscal (CSF) es un documento oficial emitido por el Servicio de Administración Tributaria ( SAT ) que certifica los datos fiscales de una persona física o moral. Contiene información clave como:

FORMAS DE OBTENER LA CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL

El SAT ofrece varias opciones gratuitas para generar la CSF de manera sencilla y sin necesidad de acudir a una oficina:

• Portal del SAT (sat.gob.mx)

Ingresar con RFC y contraseña o e.firma, seleccionar “Mi RFC” y luego “Generar Constancia de Situación Fiscal” para descargarla en PDF.

• Aplicación SAT Móvil

Disponible para iOS y Android, permite obtener la CSF ingresando RFC y contraseña directamente desde el celular.

• SAT ID

Ideal para quienes no cuentan con contraseña o e.firma. Requiere identificación oficial, correo electrónico, número de celular y un breve video de autenticación. El documento se envía por correo.

CÓMO ACTIVAR EL ENVÍO MENSUAL AUTOMÁTICO

Para quienes necesitan la constancia de manera frecuente, el SAT permite recibirla automáticamente cada mes durante un año. El proceso es el siguiente:

• Ingresar a satid.sat.gob.mx o abrir la aplicación SAT ID.

• Seleccionar el trámite Constancia de Situación Fiscal con CIF.

• Proporcionar RFC y correo electrónico.

• Marcar la casilla: “Requiero recibir mi Constancia de Situación Fiscal con CIF en formato PDF de forma periódica”.

• Capturar el código captcha e ingresar el código recibido por correo.

• Adjuntar una identificación oficial vigente (INE, pasaporte o cédula profesional).

• Grabar un video con la frase indicada por el sistema.

• Firmar digitalmente la solicitud.

Una vez activado, el SAT enviará la CSF automáticamente a tu correo cada mes, evitando repetir el trámite.

VENTAJAS DEL ENVÍO AUTOMÁTICO

• Ahorra tiempo y evita gestiones repetitivas.

• Garantiza que siempre tengas la versión más reciente del documento.

• Facilita el cumplimiento de requisitos laborales y fiscales.

• No requiere acudir presencialmente a las oficinas del SAT.

DATOS CURIOSOS SOBRE LA CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL

• La CSF es solicitada por muchas empresas antes de emitir la primera nómina a un empleado.

• No tiene costo y puede generarse en cualquier momento.

• El envío automático mensual fue habilitado para facilitar la transición a nuevos requisitos fiscales del CFDI.

• El SAT puede revocar el envío automático si detecta cambios relevantes en los datos del contribuyente.

Con esta función, el SAT busca agilizar la gestión de documentos fiscales y reducir la carga administrativa para los contribuyentes, garantizando que siempre tengan acceso a su información actualizada sin trámites innecesarios.