¡No caigas! Estos son los fraudes más comunes relacionados con el Infonavit y tu crédito

Con la llegada de las vacaciones, el regreso a clases, las fiestas y la temporada de regalos navideños, muchas personas se ven en la necesidad de buscar ingresos adicionales para solventar gastos extraordinarios. Este contexto, caracterizado por una alta demanda de recursos económicos, suele ser aprovechado por individuos que se hacen pasar por gestores o “coyotes” para cometer fraudes en contra de trabajadores que cotizan o han cotizado en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). El propio Instituto ha emitido una alerta para advertir sobre las prácticas fraudulentas más comunes detectadas en los últimos meses, e hizo un llamado a no dejarse engañar por promesas de trámites fáciles, accesos a recursos en efectivo o servicios “express” a cambio de una comisión. TE PUEDE INTERESAR: ¿INFONAVIT dará casas en agosto 2025 como programa de Bienestar? La institución recordó que el sitio oficial infonavitfacil.mx está disponible para resolver dudas de forma clara, sencilla y sin intermediarios. Desde esa plataforma, las personas interesadas pueden consultar información verificada sobre créditos, servicios y requisitos para trámites, sin exponer sus datos personales a terceros.

¡Tu nuevo hogar te está esperando! Nuestro director general, @OctavioRomero_O, te trae buenas noticias.



Si eres derechohabiente del INFONAVIT, ganas entre 1 y 2 salarios mínimos, y no tienes vivienda propia, podrás ser de las personas seleccionadas para acceder a una de las... pic.twitter.com/2kzwHOhcol — Infonavit (@Infonavit) August 2, 2025

CUÁLES SON LOS FRAUDES MÁS COMUNES RELACIONADOS CON EL INFONAVIT De acuerdo con información oficial, los fraudes más frecuentes están relacionados con la oferta de retirar dinero de la Subcuenta de Vivienda, acceder a soluciones de pago, contratar seguros por desempleo o recibir asesoría para trámites de manera irregular. Estas prácticas suelen estar acompañadas de cobros indebidos y del uso no autorizado de datos personales. Entre las modalidades de fraude identificadas destacan: Ofrecimiento de efectivo a cambio de los ahorros de la Subcuenta de Vivienda: Algunos supuestos gestores afirman que pueden ayudar a obtener el dinero acumulado en la Subcuenta de Vivienda de manera inmediata, entregándolo en efectivo a cambio de una comisión. Sin embargo, esta práctica no solo es ilegal, sino que implica un riesgo grave de robo de identidad y pérdida del ahorro. Cobros por trámites gratuitos como soluciones de pago o Seguro de Desempleo: Se ha detectado que algunas personas cobran por realizar trámites que, en realidad, son completamente gratuitos y que el Instituto ofrece directamente a los derechohabientes, como las reestructuras de crédito o los apoyos en caso de desempleo. Registro fraudulento en Mi Cuenta Infonavit: Otra táctica común consiste en ofrecer apoyo para registrarse en la plataforma Mi Cuenta Infonavit y realizar una precalificación para crédito. En estos casos, al brindar datos personales y de seguridad a un tercero, los derechohabientes se exponen a que su información sea utilizada para suplantar su identidad o realizar movimientos no autorizados.

En Quintana Roo, Belinda acondicionó su hogar con total libertad. Le contó a nuestro director general, @OctavioRomero_O, que con Mejoravit solo para ti 🛠️🏠 pudo elegir dónde comprar y qué materiales usar, gracias a que el dinero se depositó directamente a su cuenta bancaria. Sin... pic.twitter.com/WuUHMNPw4I — Infonavit (@Infonavit) July 26, 2025