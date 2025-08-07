¡No caigas! Estos son los fraudes más comunes relacionados con el Infonavit y tu crédito

/ 7 agosto 2025
    ¡No caigas! Estos son los fraudes más comunes relacionados con el Infonavit y tu crédito
    El Infonavit recuerda que todos los servicios son gratuitos y deben hacerse directamente en sus canales oficiales. FOTO: VANGUARDIA

El Infonavit alertó sobre fraudes cometidos por falsos gestores que ofrecen trámites exprés y retiros de efectivo en temporada de altos gastos

Con la llegada de las vacaciones, el regreso a clases, las fiestas y la temporada de regalos navideños, muchas personas se ven en la necesidad de buscar ingresos adicionales para solventar gastos extraordinarios. Este contexto, caracterizado por una alta demanda de recursos económicos, suele ser aprovechado por individuos que se hacen pasar por gestores o “coyotes” para cometer fraudes en contra de trabajadores que cotizan o han cotizado en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

El propio Instituto ha emitido una alerta para advertir sobre las prácticas fraudulentas más comunes detectadas en los últimos meses, e hizo un llamado a no dejarse engañar por promesas de trámites fáciles, accesos a recursos en efectivo o servicios “express” a cambio de una comisión.

La institución recordó que el sitio oficial infonavitfacil.mx está disponible para resolver dudas de forma clara, sencilla y sin intermediarios. Desde esa plataforma, las personas interesadas pueden consultar información verificada sobre créditos, servicios y requisitos para trámites, sin exponer sus datos personales a terceros.

CUÁLES SON LOS FRAUDES MÁS COMUNES RELACIONADOS CON EL INFONAVIT

De acuerdo con información oficial, los fraudes más frecuentes están relacionados con la oferta de retirar dinero de la Subcuenta de Vivienda, acceder a soluciones de pago, contratar seguros por desempleo o recibir asesoría para trámites de manera irregular. Estas prácticas suelen estar acompañadas de cobros indebidos y del uso no autorizado de datos personales.

Entre las modalidades de fraude identificadas destacan:

Ofrecimiento de efectivo a cambio de los ahorros de la Subcuenta de Vivienda:

Algunos supuestos gestores afirman que pueden ayudar a obtener el dinero acumulado en la Subcuenta de Vivienda de manera inmediata, entregándolo en efectivo a cambio de una comisión. Sin embargo, esta práctica no solo es ilegal, sino que implica un riesgo grave de robo de identidad y pérdida del ahorro.

Cobros por trámites gratuitos como soluciones de pago o Seguro de Desempleo:

Se ha detectado que algunas personas cobran por realizar trámites que, en realidad, son completamente gratuitos y que el Instituto ofrece directamente a los derechohabientes, como las reestructuras de crédito o los apoyos en caso de desempleo.

Registro fraudulento en Mi Cuenta Infonavit:

Otra táctica común consiste en ofrecer apoyo para registrarse en la plataforma Mi Cuenta Infonavit y realizar una precalificación para crédito. En estos casos, al brindar datos personales y de seguridad a un tercero, los derechohabientes se exponen a que su información sea utilizada para suplantar su identidad o realizar movimientos no autorizados.

El Infonavit reiteró que todos sus trámites son gratuitos y deben ser realizados únicamente por el propio trabajador. No existe ningún cargo por gestionar créditos, solicitar seguros, registrar una cuenta ni obtener asesoría. Asimismo, el Instituto subrayó que los ahorros en la Subcuenta de Vivienda sólo pueden retirarse al momento de la pensión o ser utilizados como parte de un crédito para vivienda.

Las oficinas del Infonavit, su línea de atención y el sitio web oficial son los únicos medios autorizados para recibir asesoría y realizar trámites. Cualquier situación sospechosa puede ser reportada directamente al Instituto para su investigación y seguimiento.

