Profeco y Condusef lanzan guía para planear tus compras en el regreso a clases sin deudas

El regreso a clases para los padres y madres de familia pueden representar una serie de gastos que cubrir, entre ellos la listas de útiles, uniformes y libros, lo que puede representar un desbalance en el bolsillo de las familias mexicanas si no se planea con anticipación. Para enfrentarlo, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en coordinación con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), emitió una serie de recomendaciones para realizar un consumo responsable. En la Revista del Consumidor, Profeco recalca que comprar con antelación es fundamental para evitar pagar sobreprecios comunes en fechas cercanas al inicio de clases. De igual manera, aconseja comparar alternativas entre establecimientos, marcas y calidades antes de tomar una decisión, así como aprovechar las ferias de útiles escolares locales.

RECOMENDACIONES DE PROFECO Y CONDUSEF Tras los gastos vacacionales, el periodo de regreso a clases desafía la economía del hogar, pero abre la puerta para enseñar a niñas y niños el valor de la planeación financiera y el consumo consciente. 1.- Diagnostica antes de comprar Revisa con tus hijas o hijos los materiales del ciclo anterior. Libretas, lápices, colores, marcadores, tijeras, pegamento... identifiquen lo que se conserva en óptimas condiciones para su reutilización. Este ejercicio reduce los gastos inmediatos y enseña a valorar los recursos disponibles; además, involucra a las infancias en la toma de decisiones financieras. 2. Anticipa y compara opciones Comprar con antelación permite evitar el pago de sobreprecios, usuales en la víspera del inicio de clases. Evalúa alternativas entre diversos establecimientos, marcas y calidades. Aprovechar las ferias de útiles escolares locales te permitirá conseguir productos a menor costo. 3. Fomenta el cuidado de los útiles Mantener los útiles en buen estado garantiza que sirvan para el próximo año, generando un ahorro directo a largo plazo. 4. Separa necesidades de deseos La prioridad debe ser lo básico: libros, cuadernos y uniformes. Los artículos de moda pueden adquirirse más adelante. Enseña a tus hijas e hijos a distinguir lo indispensable de lo superfluo, habilidad clave para la madurez financiera. 5. Usa el crédito con responsabilidad Evalúa si realmente lo necesitas y si cuentas con la capacidad de pago para evitar el sobreendeudamiento. Analiza el Costo Anual Total (CAT), tasa de interés y comisiones. Bien utilizado, puede ser un apoyo; de lo contrario, puede comprometer tu estabilidad financiera.

¿Qué créditos me convienen? En caso de solicitar un crédito para estos días pesados para el bolsillo, puedes optar por: - Créditos personales y de nómina: son productos financieros sin un destino específico, por lo que pueden utilizarse para distintos gastos. En la modalidad de nómina, tu salario opera como garantía institucional, razón por la cual no requiere un aval. - Tarjetas de crédito: es un mecanismo de financiamiento revolvente que permite adquirir productos sin liquidarlos al instante. Es decir, utilizas una línea de crédito que se restablece al efectuar tus pagos.

LEE ESTO ANTES DE COMPRAR ÚTILES ESCOLARES

• Compara precios: Busca el mismo producto o paquete escolar en distintos comercios electrónicos. • Verifica el precio final antes de pagar: Revisa lo que pagarás realmente; recuerda que se pueden incluir gastos de envío, comisiones o cualquier otro cargo adicional. • Consume de manera consciente: Evita comprar por impulso debido a mensajes de urgencia o descuentos llamativos. • Revisa las características del producto: Asegúrate de que las especificaciones de los artículos cumplan con lo solicitado por la institución educativa. • Lee los términos y condiciones: Revisa con atención las restricciones de las ofertas o promociones antes de finalizar la compra para conocer su alcance real. • Conserva evidencia: Guarda pruebas como capturas de pantalla de la oferta, las confirmaciones del pedido y los comprobantes de pago.

La Profeco cuenta con el Teléfono del Consumidor 55 5568 8722 y la plataforma Concilianet para este tipo de quejas. El regreso a clases es un momento importante para estudiantes y familias, pero también es una oportunidad para ejercer tus derechos como consumidor. Nadie puede obligarte a pagar de más, ni mucho menos restringirte el acceso a la educación por no comprar en un lugar específico. Infórmate, compara y denuncia si es necesario. Recuerda que la educación no debe ser un negocio, sino un derecho.