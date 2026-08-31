Por esta razón dejarás de recibir llamadas de cobranza como efecto del registro de líneas telefónicas

El registro de las líneas telefónicas ha causado una serie de efectos en los usuarios de telefonía móvil que no se inscribieron en el padrón; cabe destacar que el principal objetivo de dicho registro era el combatir el anonimato de los números y combatir delitos como fraude y extorsión. Pero, al no contar con un número vigente, ha provocado un efecto en las llamadas de cobranza; esto porque quienes no vincularon sus teléfonos y perder el servicio temporalmente, dificultan la cobranza de deudas, ya que en su mayoría se realizan por llamadas telefónicas y provocará pérdidas millonarias.

¿POR QUÉ AFECTA LA SUSPENSIÓN DEL REGISTRO A LAS LÍNEAS TELEFÓNICAS? El presidente de la Asociación de Profesionales en Cobranza y Servicios Jurídicos (APCO), Alan Ramírez, advirtió para el medio de comunicación Radio Fórmula que la suspensión de líneas podría representar un fuerte golpe para la industria de la cobranza, ya que una parte importante de los procesos para recuperar dichos créditos morosos se realiza por llamadas telefónicas, mensajes SMS y WhatsApp. Afirmó que en la industria de la cobranza, existe la premisa de que sin contacto con el moroso, no hay recuperación del crédito; añadiendo que 8 de cada 10 pesos que se recuperan es a través de un canal de telefonía móvil como el SMS, la llamada a un número de celular o por la popular app de mensajería instantánea WhatsApp. Puntualizó que no sólo afectará el modelo de cobranza que han mantenido a lo largo de los años, también impactará económicamente; el cual podría ser desde 8 mil 500 millones de pesos hasta más de 28 mil millones de pesos al año, dependiendo del número de líneas que sean dadas de baja y hablando de números críticos. Aunque no sólo se trata de las dificultades que los despachos enfrentarán para volver a establecer contacto con los deudores, ya que si actualmente se toman algunos días para cobrar una cuenta, con la suspensión de números podría tardar semanas o no volverse a recuperar ese crédito. La APCOB matizó que no toda línea no registrada perdería contacto el mismo día, porque algunos usuarios se registrarían a tiempo y WhatsApp podría seguir funcionando por WiFi; sin embargo, el riesgo seguía si el teléfono deja de estar activo, ya que se romperá uno de los principales puentes entre instituciones financieras, despachos y deudores.

LA COBRANZA POR TELÉFONO ES LEGAL El método de cobranza por teléfono existe desde hace años y sí está regulada; en 2014, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) estableció reglas para los despachos de cobranza derivadas de la Reforma Financiera. En ellas establece que el sistema de cobranza deberá identificarse plenamente, dirigirse al deudor con respeto, usar teléfonos identificables y documentar por escrito cualquier acuerdo de pago. Mientras que también existen prohibiciones claras, como el no amenazar para obtener un pago, así como no ofender o intimidar, no cobrar a terceros que no tengan relación con la deuda, no simular documentos judiciales, no usar nombres parecidos a instituciones públicas y no recibir pagos directamente. Cabe destacar que no solo implementa reglamentación, la Condusef también cuenta con el Registro de Despachos de Cobranza (REDECO), el cual es una herramienta electrónica disponible para el público en general. En el REDECO se puede presentar una queja en contra de las Entidades Financieras y recibir respuesta por el mismo sistema, así como se puede dar seguimiento a la misma y encontrar con qué Despachos de Cobranza trabajan las Entidades Financieras, así como: su denominación o razón social, nombre de las personas encargadas de realizar gestiones y de sus socios, domicilio y teléfonos utilizados para realizar dichas gestiones, correo electrónico, entre otros; lo cual te dará mayor certidumbre como usuario o deudor. Por lo que la cobranza extrajudicial ilegal puede ser delito cuando implica violencia o intimidación ilícita para exigir el pago de una deuda.

ANALIZAN REGRESAR A LA COBRANZA EN DOMICILIO Ramírez afirmó que en caso de que la suspensión de números telefónicos sea en gran medida, podrían contemplar nuevas estrategias o regresar a antiguas como el cobro a domicilio o visitar domiciliarias. Comentó que el contacto telefónico en muchos casos permite establecer acuerdos beneficiosos para los deudores, hechos que se perderían en caso de no tener ese contacto. Faltan por registrar 47.32% de las líneas celulares, de los 144 millones que hay en México, es decir, faltan 68 millones 147 mil 515, que pueden hacerlo en cualquier momento o conforme al calendario oficial de vinculación por último dígito del número celular.

¿QUÉ NÚMERO SE DEBERÁ VINCULAR EL 31 DE AGOSTO? Los usuarios de telefonía móvil en México cuyo número termine en 1 deberán completar el registro obligatorio de su línea a más tardar el próximo lunes 31 de agosto, como parte del calendario escalonado publicado por la CRT. El registro se realiza con datos de identificación, como CURP o RFC, según corresponda. Por su parte, hasta el momento suman cerca de 63 millones de líneas telefónicas registradas en el país, de un total de 144.5 millones de líneas móviles activas. El resto de los números tendrá las siguientes fechas límite: - Terminación 1: 15 de septiembre

- Terminación 3: 30 de septiembre.

- Terminación 4: 15 de octubre.

- Terminación 5: 31 de octubre.

- Terminación 6: 15 de noviembre.

- Terminación 7: 30 de noviembre.

- Terminación 8: 15 de diciembre.

- Terminación 9: 31 de diciembre. Las autoridades advirtieron que, una vez vencida la fecha correspondiente a cada terminación telefónica, las compañías telefónicas deberán suspender temporalmente el servicio de las líneas y el acceso a los datos móviles para aquellos que no hayan sido vinculadas dentro de un plazo de 72 horas.

Temas

Curp Telecomunicaciones Registros

Localizaciones

México

Organizaciones

Condusef

