Nueva moneda de 1 peso... ¿Cuándo sale, de qué está hecha y qué diseño tendrá?

Victoria Rodríguez Ceja, gobernadora del Banco de México (Banxico) , explicó que este lanzamiento marca el inicio de una nueva etapa en la acuñación nacional. Además de la moneda de 1 peso, también se prevé introducir versiones renovadas de 2 y 5 pesos el próximo año, todas bajo el mismo enfoque sostenible.

En diciembre llegará a México una nueva moneda de 1 peso , diseñada para ser más amigable con el medio ambiente gracias al uso de materiales menos contaminantes. Esta transición forma parte del proyecto de la Casa de la Moneda de México , orientado a incorporar prácticas más responsables en la producción de efectivo.

El diseño, el peso y las dimensiones serán idénticos a los actuales, lo que garantizará que estas monedas sean aceptadas sin problema en máquinas expendedoras, sistemas de transporte y cualquier equipo que opere con efectivo.

¿DE QUÉ ESTÁ HECHA LA NUEVA MONEDA?

El cambio más importante radica en la sustitución de la tradicional aleación bronce-aluminio por un núcleo de acero recubierto de bronce electrochapado, un material más económico y con menor impacto ambiental. Este tipo de tecnología ya se utiliza en acuñaciones internacionales como la Royal Canadian Mint o el Banco Central Europeo.

Este proyecto, descrito como “innovador” por la Casa de la Moneda, permitirá:

· Reducir costos de producción

· Disminuir la dependencia de metales con mayor huella ambiental

· Facilitar una transición hacia prácticas globales de economía circular

Rodríguez Ceja aclaró que, aunque cambia su composición, la moneda “en esencia es igual”, manteniendo su valor y funcionalidad.

¿POR QUÉ ESTA MONEDA ES MÁS AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE?

Los nuevos materiales cumplen con criterios ESG (ambientales, sociales y de gobernanza), los cuales guían a instituciones internacionales para adoptar procesos más limpios y eficientes. La Casa de la Moneda señala que estas prácticas buscan:

· Reducir la huella de carbono· Disminuir el uso de agua en procesos industriales· Minimizar el impacto ambiental de la acuñación· Impulsar un abastecimiento más responsable de metales

Este enfoque sostenible coloca a México en línea con otras economías que ya migran hacia monedas más limpias y eficientes.

¿HAY ESCACEZ DE MONEDAS? BANXICO ACLARA

Ante la duda sobre la disponibilidad de efectivo, Banxico informó que actualmente circulan 3 billones 297 mil millones de pesos en billetes y monedas, cifra 8% mayor que el año pasado.

Rodríguez Ceja enfatizó que no existe escasez de monedas, pero sí un fenómeno común: millones de piezas se quedan guardadas en cajones, autos o alcancías sin regresar a la circulación. Por ello, Banxico impulsa campañas para motivar a la población a utilizar las monedas que ya tienen.

“No hay carencia de monedas, solo invitamos al público a usar las que están olvidadas”, señaló.

¿VIENE UN BILLETE DE 2 MIL PESOS? ESTO DICE BANXICO

En redes sociales surgieron rumores sobre un posible billete de 2 mil pesos, pero la gobernadora desmintió completamente la versión. Rodríguez Ceja aseguró que no existe ningún plan para emitirlo, por lo que la información difundida no tiene sustento.

DATOS CURIOSOS

· México acuña monedas desde 1535, siendo la Casa de la Moneda la más antigua de América.

· El acero recubierto permite fabricar monedas más duraderas y resistentes al desgaste.

· Más del 30% de las monedas en México no circulan porque quedan guardadas en hogares.