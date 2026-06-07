Nuevo documento electrónico del SAT: quiénes lo necesitan y cómo obtenerlo
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El SAT hace obligatoria la Manifestación de Valor Electrónica para importadores en junio 2026. Conoce qué es, a quiénes aplica y cómo tramitarla en línea.
El comercio exterior en México está viviendo una transformación digital muy importante. A partir del 1 de junio de 2026, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), en conjunto con la Agencia Nacional de Aduanas de México, comenzó a aplicar de forma obligatoria un nuevo requerimiento digital: la Manifestación de Valor Electrónica (MVE). Este documento busca agilizar los procesos aduaneros y asegurar que toda la información comercial sea transparente y verificable en línea.
¿QUÉ ES LA MANIFESTACIÓN DE VALOR ELECTRÓNICA?
La Manifestación de Valor Electrónica (MVE) es un expediente digital en el que las personas que ingresan mercancías al país declaran, bajo protesta de decir verdad, el valor real de sus productos. A diferencia de los métodos en papel del pasado, este formato exige que toda la documentación que respalda la compra internacional se cargue en la plataforma antes de que se autorice el despacho en la aduana. Así, la autoridad puede cotejar de manera inmediata que los pagos coincidan con lo declarado, reduciendo errores y subvaluaciones.
¿QUIÉNES ESTÁN OBLIGADOS A PRESENTARLA?
Esta nueva regla aplica para todas las personas físicas y morales que realicen actividades de importación en México. Es un cambio crucial, ya que la responsabilidad de reunir y presentar esta información ya no recae solamente en los agentes aduanales, sino directamente en los propios importadores. Las empresas y ciudadanos que importen deben armar y conservar un expediente electrónico por cada operación, incluyendo facturas, contratos comerciales y comprobantes de pago de las mercancías.
¿CÓMO SE TRAMITA ESTE NUEVO DOCUMENTO DEL SAT?
El proceso se realiza completamente en línea a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior Mexicana. El importador debe ingresar al portal, capturar los datos específicos de la transacción y adjuntar los archivos que validen los costos. Aunque el sistema se habilitó originalmente en agosto de 2025, las autoridades otorgaron un periodo de transición que se extiende hasta el 31 de julio de 2026, permitiendo que el sector empresarial adapte sus sistemas internos antes de que concluya esta prórroga de cumplimiento obligatorio.
BENEFICIOS DE LA DIGITALIZACIÓN EN ADUANAS
La llegada de la MVE trae consigo ventajas notables para el ecosistema comercial. Para los contribuyentes, este esquema reduce los tiempos de revisión aduanera, elimina el uso innecesario de papel y disminuye los costos operativos derivados de trámites físicos y duplicados. Por su parte, la autoridad logra un mejor rastreo de las mercancías y optimiza la fiscalización, logrando que el comercio exterior mexicano sea mucho más eficiente y moderno.