Nuevo documento electrónico del SAT: quiénes lo necesitan y cómo obtenerlo

El comercio exterior en México está viviendo una transformación digital muy importante. A partir del 1 de junio de 2026, el Servicio de Administración Tributaria ( SAT ) , en conjunto con la Agencia Nacional de Aduanas de México, comenzó a aplicar de forma obligatoria un nuevo requerimiento digital: la Manifestación de Valor Electrónica (MVE). Este documento busca agilizar los procesos aduaneros y asegurar que toda la información comercial sea transparente y verificable en línea.

¿QUÉ ES LA MANIFESTACIÓN DE VALOR ELECTRÓNICA?

La Manifestación de Valor Electrónica (MVE) es un expediente digital en el que las personas que ingresan mercancías al país declaran, bajo protesta de decir verdad, el valor real de sus productos. A diferencia de los métodos en papel del pasado, este formato exige que toda la documentación que respalda la compra internacional se cargue en la plataforma antes de que se autorice el despacho en la aduana. Así, la autoridad puede cotejar de manera inmediata que los pagos coincidan con lo declarado, reduciendo errores y subvaluaciones.

¿QUIÉNES ESTÁN OBLIGADOS A PRESENTARLA?

Esta nueva regla aplica para todas las personas físicas y morales que realicen actividades de importación en México. Es un cambio crucial, ya que la responsabilidad de reunir y presentar esta información ya no recae solamente en los agentes aduanales, sino directamente en los propios importadores. Las empresas y ciudadanos que importen deben armar y conservar un expediente electrónico por cada operación, incluyendo facturas, contratos comerciales y comprobantes de pago de las mercancías.